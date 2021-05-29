Картина дня: Совет глав правительств СНГ, заседание Конституционной комиссии и День пограничника

ВЧЕРА

Картина дня. 28 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с участниками заседания Совета глав правительств СНГ. Проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время, заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества, заявил Президент. В решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества. Белорусский лидер призвал страны СНГ активнее открываться друг другу, восстанавливать транспортное сообщение, которое было ограничено на фоне пандемии COVID-19. Александр Лукашенко рассказал о договоренности с Президентом России Владимиром Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины, которые хотели бы сделать прививки от COVID-19.

Александр Лукашенко во время встречи

Странам СНГ для преодоления последствий пандемии необходимо активизировать отраслевое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ. Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Пакет документов о развитии сотрудничества подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске.

Во время заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Сочи запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника. Президент подчеркнул, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков.

ФОТОФАКТ: День пограничника празднуют в Бресте

РЕПОРТАЖ: Каждый день на боевом посту: о буднях и праздниках пограничной заставы Круговец-Калинино

Специальная комиссия по подготовке проекта закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь" создана в Палате представителей. Такое решение принято на заседании Совета Палаты представителей.

Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси, сообщил во время заседания Конституционной комиссии ее председатель, председатель КС Петр Миклашевич. Всебелорусскому народному собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента, а также вопрос об импичменте Президента. Конституционная комиссия предлагает укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления.

Генпрокурор Андрей Швед возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге.

Директор Департамента по авиации Артем Сикорский 27 мая принял участие в заседании Совета ИКАО по вопросу посадки воздушного судна авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск.

"Белавиа" отменила полеты в Таллин.

Фото Белавиа

Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения, сообщили в Минздраве.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1434 пациента с COVID-19, выписаны 1490.

Фото из архива

Минздрав предложил рассмотреть возможность оказания платной услуги вакцинации на базе белорусских санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Восстановительное лечение после COVID-19 доступно в 70 санаториях Беларуси. Первый квартал этого года показал рост по ключевым показателям деятельности санаторно-курортных организаций Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Реабилитация через труд - опыт работы с подопечными Селютского дома-интерната

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29-30 мая

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Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности деятельности организации в условиях современной экономики" пройдет 29 мая в БГУ. Мероприятие предполагает очно-дистанционное участие.

Полоцк отметит 29-30 мая свое 1159-летие. Торжественные мероприятия пройдут в центре города.

В Ивацевичском районе в мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина" 30 мая пройдет военно-историческая реконструкция "Один день из жизни партизанского отряда".

Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования будет открыта до 1 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

30 мая

В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999).

В Республике Беларусь - День химика.

125 лет назад родился Санников Константин Николаевич, режиссер, актер, педагог, народный артист Беларуси (1949), профессор (1960). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. С 1918 года работал в Первом товариществе белорусской драмы и комедии. Один из основателей Белорусского государственного театра (1920). С 1926 г. актер и режиссер БГТ-2, в 1931-1937 художественный руководитель БГТ-3, в 1937-1961 в Белорусском театре им.Я.Купалы (в 1948-1952 главный режиссер). Работал во фронтовых театральных бригадах. Одновременно с 1947 года преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Способствовал становлению и формированию драматургов Э.Самуйленка, К.Крапивы, А.Мовзона, А.Макаенка. Наиболее значительные постановки: "Коварство и любовь" Ф.Шиллера, "Поют жаворонки", "Люди и дьяволы" К.Крапивы, "Парень из нашего города" К.Симонова и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1952). Умер в 1965 году.

110 лет назад родился Трус Анатолий Михайлович, актер, народный артист Беларуси (1955). В 1930 году окончил Витебский художественный техникум, в 1931 году студию Белорусского второго государственного театра. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона. Его творчеству свойственны стремление к продолжению лучших традиций национальной сцены, особый актерский темперамент, выразительный пластический рисунок роли, внутренняя сосредоточенность. Среди ролей: Шикович ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Кренделев ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Митрич ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Умер в 1989 году.

70 лет назад родился Подобед Александр Станиславович, актер, заслуженный артист Беларуси (1989). В 1972 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнитель характерных и драматических ролей. Среди них: Незнакомец ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Соляник, Гастрит ("Рядовые", "Вечер" А.Дударева), Дергачев ("Последняя жертва" А.Островского) и др. Снимался в кинофильмах "Плач перепелки", "Московская связь" и телепостановках.

31 мая

Всемирный день без табака.

465 лет назад родился Радзивилл Юрий, церковный и государственный деятель Речи Посполитой. Активно боролся против Реформации, впервые ввел в своей епархии цензуру печати, в 1582 году на собственные средства открыл католическую духовную семинарию в Вильно. В 1583 году получил звание кардинала. В 1596-1597 годах вел переговоры о присоединении Речи Посполитой к антитурецкой католической лиге. Умер в 1600 году.

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