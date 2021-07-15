Картина дня: старт ЦТ в резервные дни, доклад о преимуществах СГ и ликвидация последствий непогоды

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 15 июля 2021
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:18 В Эквадоре вводят режим ЧП после обнаружения штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс" В мире
08:12 Профориентационный тренинг для молодежи пройдет в Могилеве 20 июля Регионы
08:09 Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях Культура
08:01 Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97 В мире
07:59 За сутки в Витебской области произошло 6 пожаров в населенных пунктах Происшествия
07:51 Около 700 танцоров от 5 лет и старше соберет в Пинске фестиваль современного танца Афиша
07:45 Чемпионат мира по академической гребле отменен Спорт
07:37 В Казахстане число заразившихся коронавирусом за сутки впервые превысило 5 тыс. В мире
07:34 В ГАИ Минска рассказали об участках контроля скорости мобильными датчиками Регионы
07:31 Денис Поляков помог "Кайрату" выйти во 2-й раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов Спорт
07:25 Сегодня состоится открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске" Культура
07:10 В Витебске ночью со световым шоу подняли флаг "Славянского базара-2021" Культура
07:00 ДОСЬЕ: К 145-летию со дня рождения белорусской поэтессы Тетки Культура
07:00 Картина дня: старт ЦТ в резервные дни, доклад о преимуществах СГ и ликвидация последствий непогоды Общество
14.07.21
14.07.21 23:26 В Дании началась вакцинация от коронавируса для детей 12-15 лет В мире
14.07.21 22:20 ФОТОФАКТ: Первый сольный концерт арт-группы "Хор Турецкого" прошел на "Славянском базаре" Культура
14.07.21 21:53 Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков В мире
14.07.21 21:39 В Греции за сутки выявили 2938 новых случаев коронавируса В мире
14.07.21 21:11 Первым концертом "Славянского базара" в Летнем амфитеатре стала симфоническая рок-феерия Культура
14.07.21 20:55 Около 20% американской молодежи уличили в нежелании вакцинироваться В мире
14.07.21 20:40 "День тигра" пройдет в Минском зоопарке 24 июля Афиша
14.07.21 20:27 Биологи нашли белок, замедляющий развитие болезни Альцгеймера В мире
14.07.21 20:18 В очередях на выезд из Беларуси в ЕС стоит свыше 1 тыс. фур Общество
14.07.21 20:16 Минюст рассказал об итогах очередной аттестации адвокатов Общество
14.07.21 19:55 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках Регионы
14.07.21 19:44 Купание в Минске разрешено на всех официальных пляжах - санэпидемслужба Регионы
14.07.21 19:32 Анималистика о человеке: в Минске открылась выставка Андрея Ревякова и Алены Кошеленко Культура
14.07.21 19:13 Иракское судно загорелось в Персидском заливе - все члены экипажа погибли В мире
14.07.21 19:10 ЕЭК расширила возможности производителей лекарств по проведению валидации Экономика
14.07.21 19:08 Василевский и Монро проиграли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Бастаде Спорт
Все новости
Все новости
Общество
15 июля 2021, 07:00

Картина дня: старт ЦТ в резервные дни, доклад о преимуществах СГ и ликвидация последствий непогоды

ВЧЕРА

Картина дня. 14 июля

Конституционный суд признал Закон Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" соответствующим Конституции. Решение КС № Р-1278/2021 от 6 июля 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива
Фото из архива

Представители экспертного сообщества Беларуси и России во время видеомоста между Минском и Москвой презентовали аналитический доклад "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы".

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские партии, профсоюзы и общественные объединения направили обращение народам Литвы и Латвии.

Фото из архива
Фото из архива

Первые мероприятия стартовали на "Славянском базаре в Витебске".

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара".

Во время презентации
Во время презентации

Медики советуют привитым от COVID-19 при посещении пожилых родственников соблюдать дистанцию.

Европейское региональное бюро ВОЗ совместно с Региональным офисом ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии запустило информационную кампанию "Будьте осмотрительны этим летом" (#SummerSense).

За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030.

Фото из архива
Фото из архива

Централизованное тестирование в резервные дни стартовало в Беларуси. Испытание планируют сдавать 927 человек - те, кто по уважительной причине не смогли его пройти в основной день.

Облегченная спецодежда и сокращенный рабочий день - как борются с жарой на предприятиях Могилевщины.

Фото из архива
Фото из архива

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары.

ФОТОФАКТ: В Минске проходят республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель"

Во время соревнований
Во время соревнований

Из-за непогоды в 64 населенных пунктах Беларуси нарушалось электроснабжение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Профилактика несчастных случаев во время сбора населением дикорастущих ягод и грибов. Розыск граждан без вести пропавших в лесах". Начало в 11.00.

Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

В Бобруйске пройдет по 17 июля спортивно-культурный фестиваль "Вытокi".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июля

245 лет назад родился Глинка Сергей Николаевич, русский писатель, журналист, издатель. Издавал журнал "Русский вестник". Автор исторических пьес "Наталья, боярская дочь", "Минин", "Михаил, князь Черниговский"; мемуаров "Записки о 1812 годе". Умер в 1947 году.

135 лет назад родилась Машинская-Гельтман Ядвига Владиславовна, польская поэтесса-переводчица, педагог. Училась в Ягеллонском университете. С 1917 года в Минске, в 1924-1931 годах преподавала в польском педагогическом техникуме, Коммунистическом университете Беларуси, 1932-1937 годах в Военной академии им.Фрунзе в Москве. Перевела на польский язык "Избранные рассказы" Т.Гартного, повесть "Соловей" З.Бядули, "Избранные стихотворения" А.Александровича и др. Автор учебников для польских школ Беларуси "Первая книжка для чтения", "Вторая часть лемантара", "Вторая книжка для чтения". Умерла в 1946 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива В очередях на выезд из Беларуси в ЕС стоит свыше 1 тыс. фур
Фото из архива Минюст рассказал об итогах очередной аттестации адвокатов
Фото bsu.by Студенческий талисман создадут в БГУ
Фото из архива В Минтруда разъяснили условия формирования пенсионных прав в Союзном государстве
Фото из архива Привитым от COVID-19 нецелесообразно сдавать анализ на антитела перед путешествием - РЦГЭиОЗ
Фото из архива Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина
КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары
Топ-новости
Картина дня: старт ЦТ в резервные дни, доклад о преимуществах СГ и ликвидация последствий непогоды
Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Восточная сказка в Minsk World! Ключи от своих квартир получили жильцы дома "Стамбул"
Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин
Привитым от COVID-19 нецелесообразно сдавать анализ на антитела перед путешествием - РЦГЭиОЗ
Рунец: развитие регионов через создание инновационных производств - правильная стратегия
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 июля прямые телефонные линии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030
Анималистика о человеке: в Минске открылась выставка Андрея Ревякова и Алены Кошеленко
В Беларуси удалось предотвратить ряд терактов благодаря внедрению сотрудников КГБ в чат ОГСБ
Скоростной поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тыс. пассажиров
ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.