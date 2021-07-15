Картина дня: старт ЦТ в резервные дни, доклад о преимуществах СГ и ликвидация последствий непогоды

ВЧЕРА

Картина дня. 14 июля

Конституционный суд признал Закон Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" соответствующим Конституции. Решение КС № Р-1278/2021 от 6 июля 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива

Представители экспертного сообщества Беларуси и России во время видеомоста между Минском и Москвой презентовали аналитический доклад "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы".

Фото из архива

Белорусские партии, профсоюзы и общественные объединения направили обращение народам Литвы и Латвии.

Фото из архива

Первые мероприятия стартовали на "Славянском базаре в Витебске".

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара".

Во время презентации

Медики советуют привитым от COVID-19 при посещении пожилых родственников соблюдать дистанцию.

Европейское региональное бюро ВОЗ совместно с Региональным офисом ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии запустило информационную кампанию "Будьте осмотрительны этим летом" (#SummerSense).

За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030.

Фото из архива

Централизованное тестирование в резервные дни стартовало в Беларуси. Испытание планируют сдавать 927 человек - те, кто по уважительной причине не смогли его пройти в основной день.

Облегченная спецодежда и сокращенный рабочий день - как борются с жарой на предприятиях Могилевщины.

Фото из архива

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары.

ФОТОФАКТ: В Минске проходят республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель"

Во время соревнований

Из-за непогоды в 64 населенных пунктах Беларуси нарушалось электроснабжение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Профилактика несчастных случаев во время сбора населением дикорастущих ягод и грибов. Розыск граждан без вести пропавших в лесах". Начало в 11.00.

Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

В Бобруйске пройдет по 17 июля спортивно-культурный фестиваль "Вытокi".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июля

245 лет назад родился Глинка Сергей Николаевич, русский писатель, журналист, издатель. Издавал журнал "Русский вестник". Автор исторических пьес "Наталья, боярская дочь", "Минин", "Михаил, князь Черниговский"; мемуаров "Записки о 1812 годе". Умер в 1947 году.

135 лет назад родилась Машинская-Гельтман Ядвига Владиславовна, польская поэтесса-переводчица, педагог. Училась в Ягеллонском университете. С 1917 года в Минске, в 1924-1931 годах преподавала в польском педагогическом техникуме, Коммунистическом университете Беларуси, 1932-1937 годах в Военной академии им.Фрунзе в Москве. Перевела на польский язык "Избранные рассказы" Т.Гартного, повесть "Соловей" З.Бядули, "Избранные стихотворения" А.Александровича и др. Автор учебников для польских школ Беларуси "Первая книжка для чтения", "Вторая часть лемантара", "Вторая книжка для чтения". Умерла в 1946 году.

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