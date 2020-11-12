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07:00 Картина дня: ставка рефинансирования, снижение энергоемкости ВВП и схема пересадки с 3-й линии метро Общество
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Общество
12 ноября 2020, 07:00

Картина дня: ставка рефинансирования, снижение энергоемкости ВВП и схема пересадки с 3-й линии метро

ВЧЕРА

Картина дня. 11 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил Президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с 45-й годовщиной провозглашения независимости.

Жоау Лоуренсу. Фото ТАСС
Жоау Лоуренсу. Фото ТАСС

Принятие Бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом говорится в заявлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко в связи с резолюцией Бундестага по ситуации в Беларуси от 4 ноября.

Фото из архива
Фото из архива

Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75%, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Национальный банк Беларуси ожидает инфляцию в 2020 году около 6%, в 2021-м - вблизи 5%.

Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, призывы к бойкоту несостоятельны, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021. Продажу билетов на чемпионат мира по хоккею в 2021 году планируют начать до конца этого года, сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков
Дмитрий Басков

В условиях общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза планируется использовать разницу в часовых поясах государств - участников ЕАЭС для снижения стоимости электроэнергии. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Энергоемкость ВВП Беларуси планируют снизить в 2020 году на 0,7%, сообщил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на онлайн-конференции "Беларусь - энергоэффективная страна". Каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально, подчеркнул Михаил Малашенко.

Михаил Малашенко
Михаил Малашенко

Беларусь за пять лет увеличила производство инновационной продукции в 1,5 раза до $7,3 млрд. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Национальный центр интеллектуальной собственности и администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" подписали соглашение о создании на территории парка Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Министерство юстиции вынесло предупреждения некоторым политическим партиям.

В Беларуси на 11 ноября выздоровели и выписаны 92 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии.

В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство. Такое мнение высказала доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Дороженкова.

Ловить европейскую ряпушку запрещено в рыболовных угодьях Беларуси с 15 ноября по 20 декабря в связи с ее нерестом.

Фото из VK-аккаунта "Красная книга"
Фото из VK-аккаунта "Красная книга"

Как пересесть с третьей линии на другие: Минский метрополитен пояснил на схеме.

Фото с сайта национального парка "Беловежская пуща"
Фото с сайта национального парка "Беловежская пуща"

Белорусская республиканская пионерская организация дала старт проекту "Паштоўка Вогніку".

В национальном парке "Беловежская пуща" готовятся к новогоднему сезону.

Фото с сайта национального парка "Беловежская пуща"
Фото с сайта национального парка "Беловежская пуща"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 ноября

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Исследовательские работы молодых переводчиков из Беларуси, России, Польши и Кыргызстана рассмотрят на онлайн-конференции в БГУ.

В Минском государственном лингвистическом университете состоится диалоговая площадка по обсуждению изменений в Конституцию Республики Беларусь, в работе которой примет участие депутат Палаты представителей С.М. Клишевич. Начало в 13.00. Место проведения: ул. Захарова, 21.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Здоровье нации. Заболевания щитовидной железы у детей и взрослых: причины возникновения, диагностика, лечение и профилактика". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует выездное мероприятие "Комаровский рынок - ключевой объект сезонной и внесезонной торговли продуктами питания. Хранение продукции, механизмы ветсанэкспертизы и наполнение торговых рядов". Место проведения: г.Минск, Комаровский рынок. Начало в 10.00.

Электронная ярмарка вакансий для молодых специалистов с участием организаций столицы пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Соискатели узнают о 600 свободных рабочих местах в 8 столичных организациях: ГП "Минсктранс" (три филиала), ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Керамин", ОАО "Минскремстрой", ООО "Деливери Плюс", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и УП "Минсккоммунтеплосеть".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 ноября

Международный день слепых.

90 лет назад основан Институт леса НАН Беларуси. Основан в Гомеле как Белорусский лесопромышленный институт на базе лесного отдела Белорусского НИИ сельского и лесного хозяйства, с 1932 г. Белорусский НИИ лесного хозяйства, с 1992 государственное научное учреждение с современным названием.

170 лет назад родился Стивенсон Роберт Льюис, английский писатель, критик, публицист, мастер приключенческого жанра. Автор романов "Остров сокровищ", "Черная стрела", психологической повести "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Умер в 1894 году.

90 лет назад родилась Крикова Валентина Ивановна (г.Санкт-Петербург, Россия), артистка балета, народная артистка Беларуси (1964). В 1947 г. окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1947-1968 гг. солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнила большое количество партий в оперных и балетных спектаклях, среди них: Женщина в черном ("Свет и тени" Г.Вагнера), Зарема ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Мачеха ("Золушка" С.Прокофьева), а также ряд характерных танцев в балетных и оперных спектаклях. Ее исполнению присущи высокая профессиональная культура, мягкая пластичность движений, выразительность. В 1969-1978 гг. руководила детским хореографическим любительским коллективом в Ленинграде.

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