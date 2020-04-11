Картина дня: стимулирование потребления электроэнергии, марафон #СпасибоМедикам и продление каникул

ВЧЕРА

Картина дня. 10 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил сегодня при обсуждении проекта указа "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда".

Во время обсуждения проекта указа

В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество, используемое для нужд отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Эта норма предусмотрена в проекте президентского указа, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич

В Беларуси принято решение о новом родлении весенних школьных каникул - до 18 апреля, сообщили в Администрации Президента Беларуси. Учебный год продлевать не планируется, заявили в Министерстве образования.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает необходимым нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики Евразийского экономического союза, особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.

Сергей Румас

Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили экономические меры и механизмы в условиях распространения коронавирусной инфекции, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, комментируя итоги состоявшегося в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета.

Фото ЕЭК

Россия поддержала предложение Беларуси провести встречу глав государств ЕАЭС в формате видеоконференции.

Инфляция в Беларуси в марте составила 0,9%.

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за март 2020 года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранние яровые посеяли в Беларуси на 73% площадей.

Сев ячменя в урочище Мартиновка

Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности.

Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью.

Сформирован оргкомитет по созданию организационно-технологической платформы "Смарт-индустрия Беларуси".

Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров.

Фото из архива

Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе.

Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шабышева

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан. Также она рассказала, что в Беларуси для выявления коронавируса в запасе есть более 65 тыс. тест-систем. Детей среди пациентов с коронавирусом в Беларуси менее 1%. Елена Богдан рассказала, что Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом.

В Беларуси выданы разрешения на производство 503 млн медицинских масок, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

ФОТОФАКТ: Гродненские предприятия поддержали врачей

Заведующий консультативным-диспансерным отделением Гродненской областной клинической инфекционной больницы Андрей Сказка

ФОТОФАКТ: СООО "Конте Спа" приступило к выпуску одноразовых масок

Выпуск масок

В Беларуси разработан алгоритм организации образовательного процесса в вузах с применением информационно-коммуникационных технологий.

Белорусский республиканский союз молодежи и РУП "Белпочта" запускают добросердечный марафон "#СпасибоМедикам" и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд.

Именная скамейка композитора Эдуарда Ханка появилась в городском саду Бреста.

Фото Александра Шульгача

Чемпионат Беларуси по плаванию перенесен на неопределенный срок.

Почти две трети регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11-12 апреля

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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и

финансам Татьяна Рунец проведет 11 апреля прямую телефонную линию по вопросам компетенции Постоянной комиссии (0173285324) с 10 до 12.00.

Брестский государственный технический университет проведет 11 апреля день открытых дверей в онлайн-режиме. На YouТube-канале БрГТУ об особенностях обучения расскажет декан экономического факультета. Начало эфира в 12.00.

Третий онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs пройдет по 13 апреля. Любители кино 12 апреля увидят фильм "Фольклор и жизнь" (режиссер Юрий Тимофеев). Картина будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики.

Международный день полета человека в космос.

Католическая церковь отмечает Пасху.

Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим.

В Республике Беларусь - День войск противовоздушной обороны.

75 лет назад родился Лахвич Федор Адамович (д.Грабово Житковичского р-на Гомельской обл.), белорусский ученый, академик НАН Беларуси (2000), доктор химических наук (1987), профессор (1991). В 1967 г. окончил БГУ. Автор более 500 научных работ, в т.ч. 4 монографий, более 90 изобретений. Исследования в области химии природных биологически активных соединений и их аналогов. Разработал оригинальные методы синтеза низкомолекулярных биорегуляторов ряда стероидов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996), премии НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН им.академика В.Коптюга (2002), премии Международной академической издательской компании "Наука / Интерпериодика" (2002).

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