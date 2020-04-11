Картина дня: стимулирование потребления электроэнергии, марафон #СпасибоМедикам и продление каникул

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 11 апреля 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:59 В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 159 тыс. человек В мире
11:35 В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом Общество
11:28 В марте больше всего подорожали лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и бананы Экономика
11:21 Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли в Толочинском районе Происшествия
11:11 Лидер футбольного чемпионата "Энергетик-БГУ" сыграет в гостях у "Торпедо-БелАЗа" Спорт
11:04 Два брата погибли при пожаре частного дома в Глусском районе Происшествия
10:53 БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!" Общество
10:33 Двое детей пострадали при столкновении легковушек в Бресте Происшествия
10:18 В США от коронавируса за сутки умерли 2,1 тыс. человек В мире
10:08 ФОТОФАКТ: Более сотни деревьев высадили во время экологической акции в Витебске Регионы
09:58 В Лунинце при тушении пожара в квартире обнаружили труп мужчины Происшествия
09:41 Мингорисполком и облисполкомы проводят сегодня прямые телефонные линии Общество
09:26 Около сотни снарядов нашли в Витебском районе Происшествия
09:05 "Садиться за роспись надо только со светлыми мыслями": репортаж из музея пасхальной писанки Культура
09:01 Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью Президент
09:00 Картина дня: стимулирование потребления электроэнергии, марафон #СпасибоМедикам и продление каникул Общество
09:00 "Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры Общество
00:57 Число безработных в Украине за две недели выросло на 50 тыс. человек В мире
00:23 В Мексике курортные города блокируют дороги, чтобы не допустить распространения коронавируса В мире
10.04.20
10.04.20 23:58 Турция 11 апреля вводит комендантский час в 31 провинции В мире
10.04.20 23:23 Страны G20 не согласовали сокращение добычи нефти В мире
10.04.20 22:58 Смертность от COVID-19 в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний В мире
10.04.20 22:36 В Толочинском районе разыскивается 14-летняя школьница Происшествия
10.04.20 22:28 Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов Общество
10.04.20 22:19 В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции Общество
10.04.20 22:11 Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом Общество
10.04.20 21:54 Число смертей от коронавируса в мире превысило 100 тыс. В мире
10.04.20 21:34 Италия намерена постепенно возобновлять производство после 3 мая В мире
10.04.20 21:30 Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку Экономика
10.04.20 21:12 ВОЗ сообщила о первом с февраля случае лихорадки Эбола в ДР Конго В мире
Все новости
Все новости
Общество
11 апреля 2020, 09:00

Картина дня: стимулирование потребления электроэнергии, марафон #СпасибоМедикам и продление каникул

ВЧЕРА

Картина дня. 10 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил сегодня при обсуждении проекта указа "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда".

Во время обсуждения проекта указа
Во время обсуждения проекта указа

В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество, используемое для нужд отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Эта норма предусмотрена в проекте президентского указа, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

В Беларуси принято решение о новом родлении весенних школьных каникул - до 18 апреля, сообщили в Администрации Президента Беларуси. Учебный год продлевать не планируется, заявили в Министерстве образования.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает необходимым нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики Евразийского экономического союза, особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.

Сергей Румас
Сергей Румас

Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили экономические меры и механизмы в условиях распространения коронавирусной инфекции, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, комментируя итоги состоявшегося в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета.

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

Россия поддержала предложение Беларуси провести встречу глав государств ЕАЭС в формате видеоконференции.

Инфляция в Беларуси в марте составила 0,9%.

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за март 2020 года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранние яровые посеяли в Беларуси на 73% площадей.

Сев ячменя в урочище Мартиновка
Сев ячменя в урочище Мартиновка

Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности.

Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью.

Сформирован оргкомитет по созданию организационно-технологической платформы "Смарт-индустрия Беларуси".

Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров.

Фото из архива
Фото из архива

Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе.

Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шабышева
Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шабышева

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан. Также она рассказала, что в Беларуси для выявления коронавируса в запасе есть более 65 тыс. тест-систем. Детей среди пациентов с коронавирусом в Беларуси менее 1%. Елена Богдан рассказала, что Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом.

В Беларуси выданы разрешения на производство 503 млн медицинских масок, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

ФОТОФАКТ: Гродненские предприятия поддержали врачей

Заведующий консультативным-диспансерным отделением Гродненской областной клинической инфекционной больницы Андрей Сказка
Заведующий консультативным-диспансерным отделением Гродненской областной клинической инфекционной больницы Андрей Сказка

ФОТОФАКТ: СООО "Конте Спа" приступило к выпуску одноразовых масок

Выпуск масок
Выпуск масок

В Беларуси разработан алгоритм организации образовательного процесса в вузах с применением информационно-коммуникационных технологий.

Белорусский республиканский союз молодежи и РУП "Белпочта" запускают добросердечный марафон "#СпасибоМедикам" и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд.

Именная скамейка композитора Эдуарда Ханка появилась в городском саду Бреста.

Фото Александра Шульгача
Фото Александра Шульгача

Чемпионат Беларуси по плаванию перенесен на неопределенный срок.

Почти две трети регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11-12 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и

финансам Татьяна Рунец проведет 11 апреля прямую телефонную линию по вопросам компетенции Постоянной комиссии (0173285324) с 10 до 12.00.

Брестский государственный технический университет проведет 11 апреля день открытых дверей в онлайн-режиме. На YouТube-канале БрГТУ об особенностях обучения расскажет декан экономического факультета. Начало эфира в 12.00.

Третий онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs пройдет по 13 апреля. Любители кино 12 апреля увидят фильм "Фольклор и жизнь" (режиссер Юрий Тимофеев). Картина будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики.

Международный день полета человека в космос.

Католическая церковь отмечает Пасху.

Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим.

В Республике Беларусь - День войск противовоздушной обороны.

75 лет назад родился Лахвич Федор Адамович (д.Грабово Житковичского р-на Гомельской обл.), белорусский ученый, академик НАН Беларуси (2000), доктор химических наук (1987), профессор (1991). В 1967 г. окончил БГУ. Автор более 500 научных работ, в т.ч. 4 монографий, более 90 изобретений. Исследования в области химии природных биологически активных соединений и их аналогов. Разработал оригинальные методы синтеза низкомолекулярных биорегуляторов ряда стероидов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996), премии НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН им.академика В.Коптюга (2002), премии Международной академической издательской компании "Наука / Интерпериодика" (2002).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом
БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!"
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проводят сегодня прямые телефонные линии
"Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры
Фото из Telegram-канала Минздрава Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов
Фото из архива В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции
Главное
Фото из архива В Беларуси снова продлевают весенние школьные каникулы
Румас предлагает нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС
В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом
"Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры
Топ-новости
Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом
Кочанова проводит прямую телефонную линию
Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице
ФОТОФАКТ: Более сотни деревьев высадили во время экологической акции в Витебске
"Садиться за роспись надо только со светлыми мыслями": репортаж из музея пасхальной писанки
Учебный год продлевать не планируется - Минобразования
Правительство США выделило Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом
В Минске начались основные работы на строительной площадке Международного финансового центра
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку
Эксперты ВОЗ посетили три медучреждения Витебска
Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции
Ректор БГУ рекомендовал студентам не выезжать за пределы Минска
Более точные и долгосрочные прогнозы погоды - к чему стремится Белгидромет
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
"Белнефтехим" в апреле ожидает поставки азербайджанской и норвежской нефти
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.