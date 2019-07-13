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Картина дня: стоимость шенгенских виз, ход вступительной кампании и пищевые добавки в органической продукции

Общество 13.07.2019 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 12 июля

День Союзного государства прошел на "Славянском базаре". Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" является важнейшей культурологической площадкой для Союзного государства. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Вьетнам высоко оценивает вклад Беларуси в обеспечение безопасности и мира в регионе. Такое мнение высказал член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности То Лам. Он принял участие в церемонии возложения цветов к монументу на площади Победы.

То Лам
То Лам

Беларусь готова к реализации обязательств по предоставлению ресурсов в миротворческие операции ООН. Об этом на конференции ООН по вопросам миротворчества заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев.

"Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему нефтепроводов от грязной российской нефти.

Фото из архива
Фото из архива

Холдинг "Амкодор" реализует стратегию развития товаропроводящей сети в странах Европейского союза. Холдинг посетила делегация чешской компании Stavebni Stroje Jicin s.r.o.

Во время визита. Фото холдинга "Амкодор"
Во время визита. Фото холдинга "Амкодор"

"БЕЛДЖИ" планирует выпустить в этом году 22 тыс. автомобилей.

Первый контейнерный поезд проекта Беларуси, Литвы и Украины прибыл в Бровары.

МАРТ пояснил причины дефляции в июне.

Минздрав определил, какие пищевые добавки допускаются при производстве органической продукции.

Белорусские вузы 12 июля начали принимать документы от абитуриентов. Продлится этот этап вступительной кампании по 17 июля.

Вступительная кампания в Беларуси проходит спокойно и уверенно, сообщил министр образования Игорь Карпенко. В вузах Минобразования стоимость обучения выросла на Br100-300.

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года.

ИНФОГРАФИКА: Новые визовые правила "шенгена".

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил белорусских представителей карате, бокса, пулевой стрельбы с успешным выступлением на II Европейских играх.

Сергей Ковальчук и Дмитрий Асанов. Фото Министерства спорта и туризма
Сергей Ковальчук и Дмитрий Асанов. Фото Министерства спорта и туризма

Пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь".

Белоруска Эльвира Герман завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Швеции.

В Беларуси вынесен на общественное обсуждение проект закона "О туризме". Главное новшество - в Беларуси может появиться такой механизм защиты прав туристов, как финансовые гарантии.

Владелец минской турфирмы брал у клиентов деньги и исчезал.

Более 90 школьников из Китая отдохнут и оздоровятся в "Зубренке" в июле.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Литвы Гитанас Науседа принес присягу литовскому народу и официально вступил в должность президента страны.

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Фото DELFI

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Анонсы на 13-14 июля

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Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 17 июля.

Фест уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в Витебске по 15 июля и традиционно соберет множество разноплановых артистов.

В Чериковском районе у криницы около деревни Норки 13 июля пройдет праздник "Брязгун".

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Знаменательные даты

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14 июля

В Республике Беларусь - День работников налоговых органов.

90 лет назад родился Апанасевич Павел Андреевич (д.Староселье Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский ученый-физик, академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Автор более 300 научных работ. Исследования по теории взаимодействия электромагнитного излучения с веществом, лазерной физике, нелинейной оптике и спектроскопии. Лауреат Государственной премии Беларуси и Государственной премии СССР.

85 лет назад родилась Аладова Нинель Ивановна (г.Минск), белорусский архитектор, педагог, кандидат архитектуры. Основные работы: здание НИИ защиты растений в д.Прилуки, главный корпус санатория "Криница" в д.Ждановичи (обе Минский р-н); в Минске - достройка главного корпуса НАН Беларуси, интерьеры Национальной библиотеки Беларуси (ул. Красноармейская) и Дворца культуры тракторного завода. Автор исследований в области интерьера жилых и общественных зданий: "История интерьера и мебели", "Типы зданий и интерьеров" и др.

85 лет назад родился Шагинян Альберт Семенович (Краснодарский край, Россия), белорусский ученый в области машиностроения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси, заслуженный изобретатель Беларуси. Автор научных работ по теории импульсных и вибрационных источников сейсмических сигналов, разработке и внедрению сейсморазведочной и измерительной техники, гидравлике. Умер в 2000 году.

65 лет назад родился Тимошпольский Владимир Исаакович (г.Днепродзержинск, Украина), белорусский ученый в области металлургии и энергетики; основатель белорусской научной школы по металлургическим теплотехнологиям, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по теплофизике, теплоэнергетике, теории и технологии металлургических процессов. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси, Государственной премии Беларуси.

65 лет назад родился Машко Василий Вячеславович (г.Минск), белорусский физик, доктор физико-математических наук. Автор научных работ по лазерной физике, лазерной спектроскопии, оптике. Лауреат Государственной премии Беларуси.

15 июля

Всемирный день навыков молодежи.

115 лет назад родился Бурмейстер Владимир Павлович (г.Витебск), российский артист балета, балетмейстер, народный артист СССР. Среди партий: Нурали ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Алеко ("Цыгане" С.Василенко) и др. Поставил балеты: "Корсар", "Штраусиана", "Виндзорские проказницы", "Шахерезада", "Лола", "Снегурочка", "Лебединое озеро", "Эсмеральда" и др. Умер в 1971 году.

80 лет назад родился Новосад Петр Александрович (д.Шелехово Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский певец, заслуженный артист Беларуси. С 1960 года артист Государственного академического народного хора Беларуси. Исполнял ответственные соло в программах коллектива. Обладал сильным, ровным во всех регистрах голосом красивого тембра широкого диапазона. Умер в 1994 году.

80 лет назад родился Макаревич Василий Степанович (д.Купленка Крупского р-на Минской обл.), белорусский поэт. Работал в газете "Чырвоная змена", на Белорусском радио. Автор сборников поэзии "Огненная комета", "Меридианы и параллели", "Вечное древо" и др.

65 лет назад родилась Тюрина Екатерина Евгеньевна (г.Минск), белорусский живописец. В 1979 года окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работает в разных жанрах станковой живописи. Среди произведений: картины "Солдатки", "Вековые липы", "Осень в Ракове", "Балерина" и др.

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