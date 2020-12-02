Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре

ВЧЕРА

Картина дня. 1 декабря

Более 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

Благодарность Президента объявлена строителям, коллективу "Гомсельмаша" и представителям других сфер - Глава государства подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. Также Лукашенко объявил Благодарность спасшему жизнь девочке сотруднику ГАИ из Слуцка.

Дмитрий Семибратов. Фото УВД Миноблисполкома

Премьер-министр Роман Головченко ожидает от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок. Об этом глава правительства заявил на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается выполнение и актуализация Стратегии развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года.

Суммарные инвестиции в реализацию стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года оцениваются в $8,8 млрд, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. "Белнефтехим" планирует в 2021 году переработку на белорусских НПЗ около 18 млн т нефти.

Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоялось в режиме видео-конференц-связи. Стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

Макей на заседании СМИД ОДКБ отметил важность совместных усилий в укреплении международной безопасности.

Лавров: призывы путешествующих по ЕС белорусских политмигрантов нацелены на раскручивание конфликта.

Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции. В Псковской области планируют строить соцобъекты с участием белорусских компаний.

Беларусь и Турция планируют развивать научно-техническое взаимодействие в сферах энергетики, ИКТ, медицины, химических технологий, новых материалов и биотехнологий. Об этом шла речь на втором заседании совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

Посол Беларуси обсудил с главой венесуэльской компании сотрудничество в химической сфере.

Белорусский лен представлен в японской префектуре Сага. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин.

Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря: что еще изменится

В Беларуси указом № 447 от 30 ноября 2020 года утверждены сроки ввода Белорусской АЭС, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Сброс пара на первом энергоблоке Белорусской АЭС произведен планово во время тестирования оборудования.

"Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893.

Белорусский фонд мира наградит медработников за лечение пациентов с COVID-19.

Более 5 тыс. человек получили за январь - сентябрь консультации в пунктах и кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции.

В Беларуси сертификат соответствия новому стандарту на услуги гостиниц впервые вручен санаторию, который получил категорию "пять звезд".

Новый учебный год начался в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом.

В Беларуси объявлен конкурс на самую оригинальную защитную маску.

Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом.

В декабре жители Земли смогут увидеть два звездопада и солнечное затмение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 декабря

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Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит программу деятельности правительства на период до 2025 года в Овальном зале.

В книжном магазине "Дом книги "Светоч" (г.Минск, пр. Победителей, 11, 2 этаж) в рамках проекта "У пошуках страчанага" лауреата премии Президента "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова состоится презентация альбома "Шматнацыянальная Беларусь". Начало в 12.00.

Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие "Выпуск новых линеек улучшенных сортов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предприятиями КУП "Минскхлебпром". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 декабря

Республики Беларусь - День инвалидов.

Международный день инвалидов.

Международный день борьбы против пестицидов.

75 лет назад родилась Шагидевич Альбина Александровна, белорусская актриса, педагог, кандидат искусствоведения (1975), профессор (2000). В 1967 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. В 1967-1969 годах работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы, в 1969-1971 годах в Белорусском республиканском театре юного зрителя, в 1974-2002 годах в Белорусской академии искусств. Среди ролей: Валька Лапотухина ("Метель" Л.Леонова), Коза ("Откройте, козлятушки!" П.Макаля), Ванда ("Юность рыцаря" В.Зуба) и др. Поставила более 30 литературно-драматических композиций и спектаклей по произведениям современных и зарубежных писателей. Автор научных работ по сценической речи, статей по театральному искусству и педагогике.

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