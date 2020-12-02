Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:22 Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года В мире
08:07 Белорусские футболистки проиграли Уэльсу в квалификации ЧЕ Спорт
08:01 Футболисты "Локомотива" уступили "Зальцбургу" в Лиге чемпионов Спорт
07:51 Более 60 елочных базаров развернется в Брестской области Регионы
07:41 В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса В мире
07:36 В Латвии из-за COVID-19 продлили режим ЧП до 11 января В мире
07:27 Церемония посвящения в учащиеся военно-патриотических классов пройдет в Бобруйске Регионы
07:14 Фестиваль любительских коллективов Брестской области "Театральное Полесье" проходит онлайн Культура
07:00 Лукашенко: Беларусь будет делать все необходимое для углубления дружественных отношений с ОАЭ Президент
07:00 Лукашенко: уровень белорусско-лаосского сотрудничества позволяет расширять горизонты взаимодействия Президент
07:00 Лукашенко поздравил коллектив БГТУ с 90-летием со дня основания вуза Президент
07:00 Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре Общество
00:47 Один из пролетов лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе В мире
00:28 Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы на планете за сутки В мире
01.12.20
01.12.20 23:59 В Австрии началось всеобщее тестирование на COVID-19 В мире
01.12.20 23:39 В Аргентине произошло землетрясение В мире
01.12.20 23:02 Донецкий "Шахтер" второй раз обыграл "Реал" в Лиге чемпионов Спорт
01.12.20 22:55 В Минске автомобиль наехал на пешехода Происшествия
01.12.20 22:29 Землетрясение произошло в районе Алеутских островов В мире
01.12.20 21:57 "Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений Экономика
01.12.20 21:51 Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго Общество
01.12.20 21:46 Театр эстрады приглашает 10 декабря во Дворец Республики на "Голубой огонек" Афиша
01.12.20 21:42 Минское "Динамо" обыграло нижнекамский "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ Спорт
01.12.20 21:34 Запашный: внутриполитическую обстановку в Беларуси должны нормализовать сами белорусы Политика
01.12.20 21:28 Лавров: призывы путешествующих по ЕС белорусских политмигрантов нацелены на раскручивание конфликта Политика
01.12.20 21:06 Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом Спорт
01.12.20 20:59 Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле В мире
01.12.20 20:42 Следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в мае 2021 года в Душанбе Политика
01.12.20 20:35 Эйфелева башня откроется для посетителей 16 декабря В мире
01.12.20 20:22 Родители тяжелобольных детей могут проконсультироваться по правовым вопросам Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 декабря 2020, 07:00

Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре

ВЧЕРА

Картина дня. 1 декабря

Более 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Благодарность Президента объявлена строителям, коллективу "Гомсельмаша" и представителям других сфер - Глава государства подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. Также Лукашенко объявил Благодарность спасшему жизнь девочке сотруднику ГАИ из Слуцка.

Дмитрий Семибратов. Фото УВД Миноблисполкома
Дмитрий Семибратов. Фото УВД Миноблисполкома

Премьер-министр Роман Головченко ожидает от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок. Об этом глава правительства заявил на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается выполнение и актуализация Стратегии развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года.

Суммарные инвестиции в реализацию стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года оцениваются в $8,8 млрд, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. "Белнефтехим" планирует в 2021 году переработку на белорусских НПЗ около 18 млн т нефти.

Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоялось в режиме видео-конференц-связи. Стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

Макей на заседании СМИД ОДКБ отметил важность совместных усилий в укреплении международной безопасности.

Лавров: призывы путешествующих по ЕС белорусских политмигрантов нацелены на раскручивание конфликта.

Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции. В Псковской области планируют строить соцобъекты с участием белорусских компаний.

Беларусь и Турция планируют развивать научно-техническое взаимодействие в сферах энергетики, ИКТ, медицины, химических технологий, новых материалов и биотехнологий. Об этом шла речь на втором заседании совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

Посол Беларуси обсудил с главой венесуэльской компании сотрудничество в химической сфере.

Белорусский лен представлен в японской префектуре Сага. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин.

Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря: что еще изменится

В Беларуси указом № 447 от 30 ноября 2020 года утверждены сроки ввода Белорусской АЭС, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Сброс пара на первом энергоблоке Белорусской АЭС произведен планово во время тестирования оборудования.

"Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893.

Белорусский фонд мира наградит медработников за лечение пациентов с COVID-19.

Более 5 тыс. человек получили за январь - сентябрь консультации в пунктах и кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции.

В Беларуси сертификат соответствия новому стандарту на услуги гостиниц впервые вручен санаторию, который получил категорию "пять звезд".

Новый учебный год начался в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом.

В Беларуси объявлен конкурс на самую оригинальную защитную маску.

Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом.

В декабре жители Земли смогут увидеть два звездопада и солнечное затмение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит программу деятельности правительства на период до 2025 года в Овальном зале.

В книжном магазине "Дом книги "Светоч" (г.Минск, пр. Победителей, 11, 2 этаж) в рамках проекта "У пошуках страчанага" лауреата премии Президента "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова состоится презентация альбома "Шматнацыянальная Беларусь". Начало в 12.00.

Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие "Выпуск новых линеек улучшенных сортов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предприятиями КУП "Минскхлебпром". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 декабря

Республики Беларусь - День инвалидов.

Международный день инвалидов.

Международный день борьбы против пестицидов.

75 лет назад родилась Шагидевич Альбина Александровна, белорусская актриса, педагог, кандидат искусствоведения (1975), профессор (2000). В 1967 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. В 1967-1969 годах работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы, в 1969-1971 годах в Белорусском республиканском театре юного зрителя, в 1974-2002 годах в Белорусской академии искусств. Среди ролей: Валька Лапотухина ("Метель" Л.Леонова), Коза ("Откройте, козлятушки!" П.Макаля), Ванда ("Юность рыцаря" В.Зуба) и др. Поставила более 30 литературно-драматических композиций и спектаклей по произведениям современных и зарубежных писателей. Автор научных работ по сценической речи, статей по театральному искусству и педагогике.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго
Фото из архива Родители тяжелобольных детей могут проконсультироваться по правовым вопросам
Фото из архива Более 5 тыс. человек проконсультированы за январь-сентябрь в пунктах и кабинетах профилактики ВИЧ
Владимир Макей во время заседания Главы МИД ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацизма и распространения идеологии экстремизма
Фото из архива В Беларуси объявлен конкурс на самую оригинальную защитную маску
Фото из архива Нотариусы Беларуси 4 декабря будут консультировать бесплатно
Главное
Фото из архива Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Головченко ждет от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893
В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС
Топ-новости
Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре
Ордена, медали и почетные звания - наград удостоены более 60 представителей различных отраслей
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго
Главы МИД ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацизма и распространения идеологии экстремизма
Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области
Нотариусы Беларуси 4 декабря будут консультировать бесплатно
Родители тяжелобольных детей могут проконсультироваться по правовым вопросам
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря
МАРТ подготовил рекомендации для интернет-продавцов и покупателей
Народная дипломатия открывает путь к новым форматам взаимодействия Беларуси и Китая - Иванова
В Беларуси объявлен конкурс на самую оригинальную защитную маску
Запас СИЗов в региональных и столичных медучреждениях достаточен - отраслевой профсоюз
В Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии за год увеличилось в 4 раза
Нижевич: предложений о полной отмене дорожного сбора в парламент не поступало
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.