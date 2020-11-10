Картина дня: стратегия борьбы с COVID-19, будущее Белорусского радио и игрушки для главной елки

ВЧЕРА

Картина дня. 9 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником.

На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Беларусь сильнее. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на первом заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

ИНТЕРВЬЮ: Игорь Петришенко: Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете.

В Беларуси на 9 ноября выздоровели и выписаны 91 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

Белорусский Красный Крест собрал более Br4,4 млн пожертвований на борьбу с распространением COVID-19.

Еженедельно социальные работники и волонтеры выполняют около 570 заявок одиноких пожилых граждан и инвалидов на доставку продуктов питания и лекарств в условиях COVID-19, сообщила заместитель начальника организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Наталья Каравая.

Во время круглого стола

Обязательный масочный режим ввели во всех районах Гомельской области с 9 ноября.

Дефицита продуктов на рынке нет, существенный рост цен наблюдается только по отдельным позициям. Об этом свидетельствуют результаты профсоюзного мониторинга цен в октябре, сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Форумы развития регионов, единая аттестация выпускников - идеи диалоговых площадок обсудили в Гомеле.

ИНТЕРВЬЮ: Антон Васюкевич: Белорусское радио было и остается интересным собеседником для слушателей - Васюкевич.

Антон Васюкевич. Фото из личного архива

Рейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Фото из архива

МЧС запустило новую информационно-пропагандистскую кампанию.

Более 32 тыс. волонтеров объединяет движение БРСМ "Доброе сердце".

Александра Гончарова во время круглого стола

Новая школа с площадкой психологической разгрузки открылась в Мядельском районе.

Островки безопасности, кольца и "берлинские подушки" - в Полоцке внедряют новшества в дорожное движение.

Белорусский фильм-номинант на "Оскар" определят до 25 ноября. Белорусский оскаровский комитет начинает принимать заявки для выдвижения фильма на премию.

В Минске объявлен конкурс эскизов новогодних игрушек для главной елки столицы.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, с 14.00 до 17.00. Прием граждан состоится по предварительной записи по ул.Кирова, 49.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Имущественные налоги физических лиц: сроки и особенности уплаты в 2020 году". Начало в 11.00.

Специализированная продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо-2020" с 10 по 13 ноября пройдет в Минске.

Литературно-художественная экспозиция "Уладзімір Караткевіч у выяўленчым мастацтве" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы. Посетить выставку можно по 20 декабря.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 ноября

30 лет назад в д.Пинковичи Пинского района в здании бывшей школы, где в 1904-1906 гг. работал учителем Я.Колас, открыт Литературно-этнографический музей Якуба Коласа.

120 лет назад родилась Бабанова Мария Ивановна, российская актриса, народная артистка СССР (1954). Работала в театре им.Мейерхольда, театре Революции (с 1954 г. Московский театр им.Маяковского). Среди ролей: Стелла ("Великодушный рогоносец" Ф.Кроммелинка), Гога ("Человек с портфелем" А.М.Файко), Диана ("Собака на сене" Лопе де Веги) и др. Работала на радио. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умерла в 1983 году.

65 лет назад родилась Тычко Галина Казимировна (д.Сташули Миорского р-на Витебской обл.), белорусский литературовед и критик, доктор филологических наук (2003), профессор (2005). В 1978 г. окончила БГУ. Работала в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Полымя". С 1995 г. в Белорусском педагогическом университете им.М.Танка, с 2002 в БГУ. Исследует процессы формирования новой белорусской литературы, белорусско-польские литературные и культурные связи 20-21 вв., творчество Я.Купалы.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-