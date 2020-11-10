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Общество
10 ноября 2020, 07:00

Картина дня: стратегия борьбы с COVID-19, будущее Белорусского радио и игрушки для главной елки

ВЧЕРА

Картина дня. 9 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником.

На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Беларусь сильнее. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на первом заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

ИНТЕРВЬЮ: Игорь Петришенко: Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете.

В Беларуси на 9 ноября выздоровели и выписаны 91 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусский Красный Крест собрал более Br4,4 млн пожертвований на борьбу с распространением COVID-19.

Еженедельно социальные работники и волонтеры выполняют около 570 заявок одиноких пожилых граждан и инвалидов на доставку продуктов питания и лекарств в условиях COVID-19, сообщила заместитель начальника организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Наталья Каравая.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Обязательный масочный режим ввели во всех районах Гомельской области с 9 ноября.

Дефицита продуктов на рынке нет, существенный рост цен наблюдается только по отдельным позициям. Об этом свидетельствуют результаты профсоюзного мониторинга цен в октябре, сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Форумы развития регионов, единая аттестация выпускников - идеи диалоговых площадок обсудили в Гомеле.

ИНТЕРВЬЮ: Антон Васюкевич: Белорусское радио было и остается интересным собеседником для слушателей - Васюкевич.

Антон Васюкевич. Фото из личного архива
Антон Васюкевич. Фото из личного архива

Рейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Фото из архива
Фото из архива

МЧС запустило новую информационно-пропагандистскую кампанию.

Более 32 тыс. волонтеров объединяет движение БРСМ "Доброе сердце".

Александра Гончарова во время круглого стола
Александра Гончарова во время круглого стола

Новая школа с площадкой психологической разгрузки открылась в Мядельском районе.

Островки безопасности, кольца и "берлинские подушки" - в Полоцке внедряют новшества в дорожное движение.

Белорусский фильм-номинант на "Оскар" определят до 25 ноября. Белорусский оскаровский комитет начинает принимать заявки для выдвижения фильма на премию.

В Минске объявлен конкурс эскизов новогодних игрушек для главной елки столицы.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, с 14.00 до 17.00. Прием граждан состоится по предварительной записи по ул.Кирова, 49.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Имущественные налоги физических лиц: сроки и особенности уплаты в 2020 году". Начало в 11.00.

Специализированная продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо-2020" с 10 по 13 ноября пройдет в Минске.

Литературно-художественная экспозиция "Уладзімір Караткевіч у выяўленчым мастацтве" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы. Посетить выставку можно по 20 декабря.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 ноября

30 лет назад в д.Пинковичи Пинского района в здании бывшей школы, где в 1904-1906 гг. работал учителем Я.Колас, открыт Литературно-этнографический музей Якуба Коласа.

120 лет назад родилась Бабанова Мария Ивановна, российская актриса, народная артистка СССР (1954). Работала в театре им.Мейерхольда, театре Революции (с 1954 г. Московский театр им.Маяковского). Среди ролей: Стелла ("Великодушный рогоносец" Ф.Кроммелинка), Гога ("Человек с портфелем" А.М.Файко), Диана ("Собака на сене" Лопе де Веги) и др. Работала на радио. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умерла в 1983 году.

65 лет назад родилась Тычко Галина Казимировна (д.Сташули Миорского р-на Витебской обл.), белорусский литературовед и критик, доктор филологических наук (2003), профессор (2005). В 1978 г. окончила БГУ. Работала в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Полымя". С 1995 г. в Белорусском педагогическом университете им.М.Танка, с 2002 в БГУ. Исследует процессы формирования новой белорусской литературы, белорусско-польские литературные и культурные связи 20-21 вв., творчество Я.Купалы.

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