Картина дня: стратегия развития Беларуси в 2019-м, страховые взносы для ИП и места для крещенских купаний

ВЧЕРА

Картина дня 10 января

Разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений. Президент поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России по любым направлениям сотрудничества с этой страной. Лукашенко предлагает открыть поставку нефти в Беларусь через страны Балтии.

Во время совещания

Совмин утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о развитии интеграции с РФ.

Белорусско-российская межправительственная рабочая группа приступила к формированию повестки будущих переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях. Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства.

Официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских нефтеперерабатывающих заводов не поступало. Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Защита персональных данных и дедолларизация - над чем будут работать законодатели в 2019 году, рассказал Вадим Ипатов.

В ФСЗН назвали минимальную сумму взносов за 2018 год для ИП, нотариусов и адвокатов

Возобновляемую энергетику в Беларуси ждет реформа, рассказала в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

Близким родственникам планируют запретить работать вместе в организациях с госдолей в 50% и больше.

ЕБРР готов финансировать в Беларуси проекты поставщиков для IKEA с учетом планов этой компании размещать новые производства в республике.

Инновационную библиотеку антител для научных и медицинских целей создают в Беларуси.

В Беларуси будут разрабатывать новые лекарства от онкозаболеваний.

Лучших молодежных активистов Минска поощрили премией "За Дело".

В Беларуси дети стали чаще болеть "взрослыми" болезнями органов пищеварения.

В Минске начали судить за взятки экс-начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

Список акционных направлений "Белавиа" пополнили Нижний Новгород, Калининград, Париж и Ларнака.

Более 80 мероприятий включены в календарь туристических событий Минска 2019 года.

В Минске и Минском районе окунуться в прорубь на Крещение можно в восьми местах.

В минском метро с 11 января на турникетах станций можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (94-й номер рейтинга АТР) вышел в финал турнира в австралийской Канберре.

Лучший футбольный тренер Беларуси 2018 года Виктор Гончаренко поделился опытом работы в российской премьер-лиге с тренерами белорусских клубов.

Более 640 авиарейсов было отменено в Германии из-за забастовок работников аэропортов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 января

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Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Личный прием проводится с 10.00 по ул. Советской, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17.

В пресс-центре Дома прессы в 9.30 состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы социального партнерства в защите интересов работников нефтехимической и горной отраслей промышленности".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 января

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100 лет назад родился Хомченко Василий Федорович, белорусский писатель. Автор сборников рассказов и юморесок, книг "Красный мак" и "Красные волны", романа "Возвращение в огонь" и др. Умер в 1992 году.

90 лет назад родился Бугаев Дмитрий Яковлевич, белорусский критик и литературовед, кандидат филологических наук (1960), профессор (1987). Автор монографий о жизни и творчестве М.Лынькова, М.Танка, К.Крапивы и других белорусских писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умер в 2017 году.

20 лет назад автобусный филиал Минского автозавода выпустил первый комфортабельный автобус МАЗ для международных перевозок.

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