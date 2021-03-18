Картина дня: строительство детского технопарка, подготовка к Олимпиаде и проект "Сестры Хатыни"

ВЧЕРА

Картина дня. 17 марта

Строительство комплекса зданий Национального детского технопарка планируется завершить к осени 2022 года. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения технопарка. Государство будет продолжать поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи, заявил премьер-министр.

В Национальном детском технопарке планируют расширять направления программ для подготовки учащихся. Об этом сказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш во время посещения технопарка премьер-министром Романом Головченко.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова почти целый рабочий день отвела на личный прием граждан. На прием попали более 20 граждан - с просьбами, предложениями, жалобами, многие из которых касались темы работы коммунальных служб, качества капитального ремонта, использования чеков "Жилье" и т.д.

На приеме Бронислав Тепляков

Правительство уполномочило Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко на переговоры по проекту протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Беларуси и России по поставкам природного газа. Соответствующее постановление Совмина №147 от 15 марта 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Планируемая корректировка межправительственного соглашения по поставкам российского природного газа в Беларусь носит технический характер, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации кредита для БелАЭС.

ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8%.

Фото из архива

Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 8,3%.

Беларусбанк констатирует востребованность ипотечного кредитования.

Органы прокуратуры напоминают об ответственности за противоправные действия.

"Блокируем движение в обе стороны" - администраторам Telegram-каналов предъявлено обвинение.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1124 пациента с COVID-19, выписаны 1305.

Фото из архива

Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде.

Фото ОКР

БГУИР подписал дорожную карту развития сотрудничества с Российским технологическим университетом.

БРСМ реализует патриотический проект "Сестры Хатыни".

ФОТОФАКТ: Акция по наведению порядка у памятных знаков сожженных деревень прошла в Витебском районе

Во время акции

ФОТОФАКТ: Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает футбольный манеж в Минске

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 марта

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Онлайн-конференция на тему "Вопросы содействия занятости" с участием начальника управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Олега Токуна пройдет с 14.00 до 15.00 на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню водных ресурсов (22 марта), "Криница в каждый дом. Состояние водных объектов страны, вопросы безопасного водоснабжения и грамотного водопотребления". Начало в 11.00.

Республиканская научная конференция молодых ученых "Развитие белорусской государственности: истоки, становление, перспективы" пройдет в БГУ. Мероприятие приурочено ко Дню Конституции и пройдет в очно-дистанционном формате. По итогам конференции материалы разместят в сборнике научных статей, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

"Ночь в театре" пройдет в Брестском академическом театре драмы в формате total black. Все посетители и участники "Ночи в театре" должны соблюдать дресс-код: в костюме допустим только черный цвет.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 марта

100 лет назад родился Попов Евгений Григорьевич, российский хоровой дирижер, композитор, народный артист РСФСР, художественный руководитель Государственного академического Рязанского русского народного хора. Собрал и записал 250 рязанских народных песен. Умер в 1994 году.

100 лет назад родился Юхо Иосиф Александрович (г. Минск), белорусский юрист, историк права, доктор юридических наук (1982), профессор (1983). В 1949 году окончил Минский юридический институт. Работал в Институте философии и права АН Беларуси, заместителем председателя юридической комиссии при СМ Беларуси, БГУ. Основатель научной школы по изучению истории государства и права Беларуси. Один из инициаторов и авторов переиздания энциклопедического справочника "Статут Великого княжества Литовского 1588", один из авторов первого "Юридического энциклопедического справочника" на белорусском языке. Разработал историографию государства и права Беларуси досоветского периода, участвовал в разработке проекта Конституции Республики Беларусь 1994 ода, других законодательных актов. Исследовал жизнь и деятельность Т.Костюшко. Разработал концепцию происхождения государств на территории Беларуси и названия "Беларусь". Основные работы "Правовое положение населения Беларуси в 16 в.", "Источники белорусско-литовского права", "Короткий очерк истории государства и права Беларуси" и др. Умер в 2004 году.

90 лет назад родился Киселев Геннадий Васильевич (г. Коломна Московской обл.), белорусский историк, литературовед, писатель, археолог, доктор филологических наук (1994), кандидат исторических наук (1964). В 1953 году окончил Московский историко-архивный институт. Работал в архивных учреждениях Литвы, в Институте литературы им.Я.Купалы НАН Беларуси. Автор работ по истории белорусской культуры, проблеме авторства поэм "Энеида наизнанку" и "Тарас на Парнасе". Издал монографии "Загадка белорусской "Энеиды", "Поиски имени". Разработал теоретические основы археологии и литературного источниковедения как отдельной научной дисциплины. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2008 году.

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