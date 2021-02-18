Картина дня: суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка, задания по экспорту и стартап-центр БГУ

ВЧЕРА

Картина дня. 17 февраля

Правительство утвердило задания по экспорту товаров по странам на 2021 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2021 года №89 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива

Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту

Фото из архива

Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не останавливает вирус, но приносит множество проблем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1352 пациента с COVID-19, выписаны 1511.

Фото из архива

Случаи осложнений после вакцины "Спутник V" в Беларуси пока не отмечаются. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

По делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка собран достаточно большой массив доказательств, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, комментируя процесс по просьбе журналистов. Андрей Швед отметил, что прокуратура осуществляла надзор за объективностью, беспристрастностью следствия.

Мера пресечения Бабарико не будет изменена.

Из зала суда

Учение ОДКБ "Кобальт-2021" будет посвящено борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года.

Беларусь и Пакистан обсуждают подготовку визита премьер-министра Имрана Хана в Минск.

Фото из архива

Приморский край является важным стратегическим партнером Могилевской области и Беларуси в целом. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Приморского края (РФ).

Леонид Заяц

Озвученные на VI Всебелорусском народном собрании цели в сфере образования будут реализованы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест планируется построить до конца пятилетки.

Фото из архива

Главное в системе образования - развитие личностного потенциала. Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко. Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить.

Фото из архива

Важно расширять сферу использования белорусского языка. Такое мнение высказал начальник управления мониторинга качества образования Национального института образования Вячеслав Короткевич.

Фото из архива

Стартап-центр БГУ принял первых резидентов, сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты ВГМУ задействуют нейросеть в своем проекте "Lucky Student - образование для всех".

ФОТОФАКТ: В Национальном детском технопарке проходит первая смена

Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 февраля

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В пресс-центре БЕЛТА состоится круглый стол "Капитальный ремонт жилищного фонда: как повысить эффективность проводимых работ". Начало в 11.00.

С 18 по 21 февраля в Минске под девизом "Книга объединяет людей и страны" пройдет XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка. Традиционно почитателей книг и чтения ждут новые имена, новые форматы и проекты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов.

65 лет назад родился Митяев Олег Григорьевич, российский актер, бард, народный артист России (2009). Автор походного гимна "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". Снимался в фильмах "Игра с неизвестными", "Сафари номер шесть". Лауреат национальной премии "Овация", премий "Золотой Остап" и Фонда русской поэзии.

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