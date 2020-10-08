Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, пути борьбы с COVID-19 и новые виды проездных

ВЧЕРА

Картина дня. 7 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, Президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане.

Фото из архива

Орденом Матери награждены 240 жительниц всех областей Беларуси.

Фото из архива

Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Фото из архива

Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа. Об этом написала в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович, комментируя информацию, содержащуюся в меморандуме ПАО "Газпром".

Государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" при участии "Белинтертранс - Германия" и ОТЛК ЕРА запускает новый регулярный мультимодальный сервис по маршруту Алтынколь - Калининград - Гамбург, сообщили в "Белинтертрансе".

Фото из архива

В ОАО "Ивацевичдрев" прошла презентация возможностей белорусских экспортно ориентированных деревообрабатывающих предприятий с участием представителей более 20 дипломатических учреждений.

Во время экскурсии по предприятию

В МИД рассказали, как идет аккредитация журналистов иностранных СМИ по новым правилам.

Папа в декрете: дни без заданий, курсы по десертам и блог об отцовстве.

Фото из архива

Минздрав разъяснил, кто относится к контактам первого и второго уровней по COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ с вирусологом: пути борьбы с COVID-19, коллективный иммунитет и профилактика

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 683 пациента с COVID-19.

Фото из архива

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 24 октября.

В Беларуси планируют создать национальный геопортал пространственных данных.

Новые виды проездных документов вводятся в Минске с 13 октября.

Фото из архива

Национальный архив представил ранее не опубликованные документы о партизанском движении.

Памятный камень на месте строительства новой колокольни заложили в Жировичском монастыре.

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 года стали французский химик Эммануэль Шарпантье и американский ученый, биохимик, исследователь геномики Дженнифер Дудна за разработку метода редактирования генома.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Профилактика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в осенне-зимний период: вакцинация, респираторный этикет и рациональное питание". Начало в 11.00.

Двухдневная международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи" стартует в БГУ. Обсуждение работ пройдет 8 и 9 октября на сайте конференции.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 октября

Всемирный день почты.

Всемирный день яйца.

80 лет назад родился Джон Леннон, английский рок-музыкант, композитор, певец. В 1956 году организовал группу, с 1961 года известную как "Ливерпульская четверка", позднее группа "Битлз". Умер в 1980 году.

65 лет назад родилась Марина Михайловна Дюжева, российская киноактриса. Снималась в фильмах "Мимино", "Трактир на Пятницкой", "По семейным обстоятельствам" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-