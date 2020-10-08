Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, пути борьбы с COVID-19 и новые виды проездных

ВЧЕРА
Картина дня. 7 октября
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, Президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане.
Орденом Матери награждены 240 жительниц всех областей Беларуси.
Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа. Об этом написала в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович, комментируя информацию, содержащуюся в меморандуме ПАО "Газпром".
Государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" при участии "Белинтертранс - Германия" и ОТЛК ЕРА запускает новый регулярный мультимодальный сервис по маршруту Алтынколь - Калининград - Гамбург, сообщили в "Белинтертрансе".
В ОАО "Ивацевичдрев" прошла презентация возможностей белорусских экспортно ориентированных деревообрабатывающих предприятий с участием представителей более 20 дипломатических учреждений.
В МИД рассказали, как идет аккредитация журналистов иностранных СМИ по новым правилам.
Папа в декрете: дни без заданий, курсы по десертам и блог об отцовстве.
Минздрав разъяснил, кто относится к контактам первого и второго уровней по COVID-19.
ИНТЕРВЬЮ с вирусологом: пути борьбы с COVID-19, коллективный иммунитет и профилактика
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 683 пациента с COVID-19.
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 24 октября.
В Беларуси планируют создать национальный геопортал пространственных данных.
Новые виды проездных документов вводятся в Минске с 13 октября.
Национальный архив представил ранее не опубликованные документы о партизанском движении.
Памятный камень на месте строительства новой колокольни заложили в Жировичском монастыре.
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 года стали французский химик Эммануэль Шарпантье и американский ученый, биохимик, исследователь геномики Дженнифер Дудна за разработку метода редактирования генома.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 8 октября
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Профилактика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в осенне-зимний период: вакцинация, респираторный этикет и рациональное питание". Начало в 11.00.
Двухдневная международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи" стартует в БГУ. Обсуждение работ пройдет 8 и 9 октября на сайте конференции.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 9 октября
Всемирный день почты.
Всемирный день яйца.
80 лет назад родился Джон Леннон, английский рок-музыкант, композитор, певец. В 1956 году организовал группу, с 1961 года известную как "Ливерпульская четверка", позднее группа "Битлз". Умер в 1980 году.
65 лет назад родилась Марина Михайловна Дюжева, российская киноактриса. Снималась в фильмах "Мимино", "Трактир на Пятницкой", "По семейным обстоятельствам" и др.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-