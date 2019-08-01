Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Зеленского, FastTrack в аэропорту и открытый урок с роботами

ВЧЕРА

Картина дня. 31 июля

Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили подготовку к Форуму регионов и ситуацию в Донбассе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь. По приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил государственную резиденцию "Заславль". Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. 1 августа Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев проведут официальные переговоры во Дворце Независимости. Президенты обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцент будет сделан на укрепление экономических отношений.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев в государственной резиденции "Заславль"

В Беларуси изменяются подходы к награждению многодетных матерей орденом Матери. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко. Документом вносятся изменения в действующий закон "О государственных наградах Республики Беларусь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции".

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Латвии Мартиньшем Вирсисом по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси отметил вклад дипломата в активизацию диалога между двумя странами.

Мартиньш Вирсис

Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Узбекистан на 48,6%, сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,2% до $16,7 млрд.

Часть акций четырех банков безвозмездно передадут во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июля 2019 года №491.

Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям откроют в Беларуси в 2020 году. На территории государственного предприятия "Академфарм" НАН Беларуси состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания.

Во время церемонии

"Славкалий" начал строительство железнодорожного перегона от станции Уречье к Нежинскому ГОК. Это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в городе Любань, который будет состоять из перрона с навесом, здания билетных касс, автостоянки и санитарной зоны.

В Минске в 2019 году на благоустройство потратят из бюджета Br10 млн, сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская.

Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов - FastTrack. Сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра. Он будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время.

РЕПОРТАЖ: От полей до амбаров: один день уборочной в ОАО "Новая Любания"

РЕПОРТАЖ: С наземным вестибюлем и траволаторами: какой будет станция метро "Вокзальная"

На платформе станции метро "Вокзальная"

Робот провел открытый урок для школьников в IT-лагере Брестской области.

Робот Каспиан проводит открытый урок

БАТЭ проиграл "Русенборгу" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 августа

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В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Об обеспечении безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения уборочной кампании 2019 года".

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь: итоги за первое полугодие 2019 года".

Выставка живописи "Прикосновение" Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова откроется в Национальном историческом музее Беларуси. В экспозиции будут представлены пейзажи Беларуси, России, Норвегии, Финляндии, Израиля, Черногории, Испании и других стран, написанные двумя белорусскими художниками. Выставка будет работать по 18 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 августа

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В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций.

470 лет назад родился Радзивилл Николай Христофор Сиротка (Польша), один из представителей крупнейшего магнатского рода, государственный и военный деятель ВКЛ, меценат, писатель. С 1563 года учился в университетах Страсбурга и Тюбингене. Поддерживал православные церкви, но более заботился о строительстве костелов. Поддерживал заключение Брестской унии, был одним из королевских послов на собор в Бресте. В 1604 году назначен воеводой виленским. Способствовал процветанию Несвижа, содействовал получению городом в 1586 году магдебургского права. При нем были построены несвижские городские укрепления, ратуша и торговые ряды, а также замок, в котором он разместил галерею портретов, библиотеку и оружейную. Основал госпитали в Несвиже и Мире. Организовал полевые картографические работы, финансировал издание первой подробной карты ВКЛ. Умер в 1616 году.

105 лет назад родилась Коломийцева Татьяна Михайловна (Россия), дирижер, народная артистка Беларуси. В 1944-1946-м и 1952-1993-м годах - дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1946-1952-м - симфонического оркестра Белорусской филармонии. Музыкальный руководитель постановок опер и балетов белорусских композиторов "Повесть о любви", "Подставная невеста", "Алеся", "Альпийская баллада" и др. Под ее руководством впервые прозвучали Вторая симфония Г.Пукста, Третья симфония Н.Аладова, вокально-симфонические произведения Е.Тикоцкого, В.Оловникова, А.Богатырева. В исполнении талантливого дирижера белорусская музыка звучала во многих городах Советского Союза, на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Ленинграде, где Коломийцева была удостоена почетного диплома. Умерла в 1994 году.

80 лет назад родился Руденко Иван Петрович (Полтавская обл., Украина), белорусский певец, заслуженный артист Беларуси. В 1969-1971-м годах учился в Винницком музыкально-педагогическом институте. С 1958 года солист Ансамбля песни и танца группы Советских войск в Германии, с 1967 года - Ансамбля песни и танца ракетных войск, в 1972-2002-м годах - Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. В репертуаре белорусские, украинские, русские народные песни, произведения белорусских и российских композиторов.

70 лет назад родился Тихевич Валентин Павлович (г.Бобруйск Могилевской обл.), белорусский флейтист, заслуженный артист Беларуси. С 1973 года солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, одновременно в 1984-1991-м годах - квинтета духовых инструментов Белорусской филармонии. В 1999-2002-м годах - преподаватель Минского музыкального училища им.М.Глинки. Ведет концертную деятельность.

185 лет назад родился Бартольди Фредерик Огюст, французский скульптор. Автор статуи "Свобода, освещающая мир" в нью-йоркской гавани и "Бельфорского льва". Умер в 1904 году.

120 лет назад родился Брумберг Валентина Семеновна (1899-1975), российский режиссер, художник, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Поставила мультфильмы "Красная шапочка", "Кот в сапогах", "Сказка о царе Салтане" и др. Умер в 1975 году.

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