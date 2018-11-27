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Картина дня: точки роста экономики в 2019 году, идентификация комментаторов и развитие ситуации в Керченском проливе

Общество 27.11.2018 | 07:00

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Картина дня. 26 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.

Правительство Беларуси работает над тем, чтобы сохранить в текущем году темпы роста ВВП на уровне 103,5%, доложил на совещании у главы государства премьер-министр Сергей Румас. Премьер назвал точки роста экономики в 2019 году: крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT. Средняя заработная плата в 2019 году планируется в Беларуси на уровне не менее Br1025, в бюджетной сфере - Br820.

Бюджет Беларуси следующего года получит большую социальную направленность по сравнению с 2018 годом, рассказал министр финансов Максим Ермолович после совещания у Президента, где обсуждались плановые и прогнозные документы на 2019 год. Господдержку реального сектора экономики в Беларуси планируется сократить в 2019 году на 10%. Новая редакция Налогового кодекса Беларуси должна заработать с 1 января 2019 года.

Инфляция в Беларуси в 2019 году ожидается на уровне не более 5%, заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур. Нацбанк Беларуси видит возможность достижения в следующем году однозначной величины ставки рефинансирования, в целом процентные ставки по кредитам продолжат тренд на снижение, который наблюдается в последнее время. Нацбанк в 2019 году планирует поддерживать золотовалютные резервы на текущем уровне. Беларусь рассчитывает к 2025 году снизить уровень госдолга до 25% к уровню ВВП страны.

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В 15.00 в Музее современной белорусской государственности при участии руководителей учреждений культуры и образования, общественных организаций, представителей СМИ пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса "Мы Своей Беларусью Гордимся!".

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Чемпионат WorldSkills Asia стартует 27 ноября в Абу-Даби. Белорусская команда соревнованиях на продемонстрирует навыки в восьми профессиональных компетенциях, преимущественно IT-направлений.

Белорусский Красный Крест представит результаты исследования "Анализ рынка благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в Беларуси" с 10.30 до 12.00. Место: г.Минск, ул.В. Хоружей, 3.

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Начало Рождественского поста. 28 ноября начинается Рождественский пост, который длится по 6 января. Заговенье на Рождественский пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому его еще называют Филипповым.

80 лет назад родился Наумов Николай Степанович, белорусский архитектор. С 1973 г. в Минске - главный архитектор проектов в институтах "Белгоспроект", "Минскпроект". Автор разработок номенклатуры предприятий обслуживания населения для их массового строительства в микрорайонах. Лауреат Государственной премии Беларуси (2002).

60 лет назад родился Карват Владимир Николаевич, Герой Беларуси (1996). В 1981-94 гг. служил в ВВС на Дальнем Востоке: командир звена, эскадрильи, заместитель командира полка по летной подготовке. С августа 1994 г. в Вооруженных Силах Беларуси, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки авиабазы. Во время ночного учебного полета 23.05.1996 г. Карват отвел свой пылающий самолет от д.Большое Гатище Барановичского района и погиб.

45 лет назад родился Биндасов Андрей Анатольевич, белорусский спортсмен (радиоспорт), заслуженный мастер спорта Беларуси (1997). Абсолютный чемпион (1995, 1997, 2001) и шестикратный чемпион мира (1997, 1999, 2001, 2003) в отдельных упражнениях. Чемпион мира (1997, 2003) в составе команды Беларуси. Серебряный призер чемпионатов мира в абсолютном зачете (1999, 2003) и в отдельных упражнениях (1995, 1997, 1999, 2001).

180 лет назад родился Опекушин Александр Михайлович, русский скульптор. Создал памятники: адмиралу Грейгу в Николаеве, А.С.Пушкину в Москве, Петербурге и Кишиневе, М.Ю.Лермонтову в Пятигорске, Александру II в Ченстохове, Александру II в Рыбинске и др. Умер в 1923 г.

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