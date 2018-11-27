Картина дня: точки роста экономики в 2019 году, идентификация комментаторов и развитие ситуации в Керченском проливе

ВЧЕРА

Картина дня. 26 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.

Правительство Беларуси работает над тем, чтобы сохранить в текущем году темпы роста ВВП на уровне 103,5%, доложил на совещании у главы государства премьер-министр Сергей Румас. Премьер назвал точки роста экономики в 2019 году: крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT. Средняя заработная плата в 2019 году планируется в Беларуси на уровне не менее Br1025, в бюджетной сфере - Br820.

Бюджет Беларуси следующего года получит большую социальную направленность по сравнению с 2018 годом, рассказал министр финансов Максим Ермолович после совещания у Президента, где обсуждались плановые и прогнозные документы на 2019 год. Господдержку реального сектора экономики в Беларуси планируется сократить в 2019 году на 10%. Новая редакция Налогового кодекса Беларуси должна заработать с 1 января 2019 года.

Инфляция в Беларуси в 2019 году ожидается на уровне не более 5%, заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур. Нацбанк Беларуси видит возможность достижения в следующем году однозначной величины ставки рефинансирования, в целом процентные ставки по кредитам продолжат тренд на снижение, который наблюдается в последнее время. Нацбанк в 2019 году планирует поддерживать золотовалютные резервы на текущем уровне. Беларусь рассчитывает к 2025 году снизить уровень госдолга до 25% к уровню ВВП страны.

Совмин одобрил проект техпомощи для улучшения инфраструктуры на границе с Польшей и Украиной.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев открыли памятный знак Чингизу Айтматову в столичном парке, который носит имя писателя.

Памятник белорусскому поэту Нилу Гилевичу открыли на его могиле на Кальварийском кладбище в Минске.

Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Бернардо Бертолуччи. Фото peoples.ru

Завершено расследование дела о происшествии в отделении банка в Заславле, где 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. Собраны доказательства, которые свидетельствуют о том, что мужчина много лет совершал противоправные действия в отношении своей дочери.

Фото УСК по Минской области

Организатора концертов задержали в Минске с гашишем и амфетамином, правоохранителям о подозрительном пассажире рассказал таксист.

Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019 и вышли в плей-офф мирового первенства.

Гандболистки сборной Беларуси. Фото БФГ

Белорус Андрей Лиховицкий вошел в десятку сильнейших в двух дисциплинах на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Коттбусе (Германия).

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

Петр Порошенко. Фото Укринформ

При землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана пострадали более 600 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 ноября

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Ход формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза будет обсуждаться на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Минске. Оно пройдет с участием премьер-министров стран ЕАЭС и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018" пройдет 27-30 ноября в Белорусском государственном технологическом университете. На форуме с участием организаций концерна будут обсуждать развитие мировой нефтехимии, экспортно-импортный потенциал сотрудничества, новые технологии в переработке нефти и производстве нефтехимических материалов, подготовку кадров для отрасли и другие вопросы.

В 15.00 в Музее современной белорусской государственности при участии руководителей учреждений культуры и образования, общественных организаций, представителей СМИ пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса "Мы Своей Беларусью Гордимся!".

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О состоянии и перспективах развития книжной ярмарки "Мир книг". Участие принимают: Павлова Елена Савельевна - начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь; Макаров Дмитрий Геннадьевич - председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, организуемых в государствах - участниках СНГ, генеральный директор ПКООО "Макбел"; Фейгин Игорь Борисович - председатель Совета предпринимателей книжной ярмарки "Мир книг".

Чемпионат WorldSkills Asia стартует 27 ноября в Абу-Даби. Белорусская команда соревнованиях на продемонстрирует навыки в восьми профессиональных компетенциях, преимущественно IT-направлений.

Белорусский Красный Крест представит результаты исследования "Анализ рынка благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в Беларуси" с 10.30 до 12.00. Место: г.Минск, ул.В. Хоружей, 3.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в минском спорткомплексе "Смена" проведет мастер-класс для юных теннисистов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Начало Рождественского поста. 28 ноября начинается Рождественский пост, который длится по 6 января. Заговенье на Рождественский пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому его еще называют Филипповым.

80 лет назад родился Наумов Николай Степанович, белорусский архитектор. С 1973 г. в Минске - главный архитектор проектов в институтах "Белгоспроект", "Минскпроект". Автор разработок номенклатуры предприятий обслуживания населения для их массового строительства в микрорайонах. Лауреат Государственной премии Беларуси (2002).

60 лет назад родился Карват Владимир Николаевич, Герой Беларуси (1996). В 1981-94 гг. служил в ВВС на Дальнем Востоке: командир звена, эскадрильи, заместитель командира полка по летной подготовке. С августа 1994 г. в Вооруженных Силах Беларуси, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки авиабазы. Во время ночного учебного полета 23.05.1996 г. Карват отвел свой пылающий самолет от д.Большое Гатище Барановичского района и погиб.

45 лет назад родился Биндасов Андрей Анатольевич, белорусский спортсмен (радиоспорт), заслуженный мастер спорта Беларуси (1997). Абсолютный чемпион (1995, 1997, 2001) и шестикратный чемпион мира (1997, 1999, 2001, 2003) в отдельных упражнениях. Чемпион мира (1997, 2003) в составе команды Беларуси. Серебряный призер чемпионатов мира в абсолютном зачете (1999, 2003) и в отдельных упражнениях (1995, 1997, 1999, 2001).

180 лет назад родился Опекушин Александр Михайлович, русский скульптор. Создал памятники: адмиралу Грейгу в Николаеве, А.С.Пушкину в Москве, Петербурге и Кишиневе, М.Ю.Лермонтову в Пятигорске, Александру II в Ченстохове, Александру II в Рыбинске и др. Умер в 1923 г.

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