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09:29 Гигин: западные СМИ превратились в источники весьма своеобразной пропаганды Политика
09:15 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах Регионы
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: требования к работе Администрации, День пожилых людей и прощание с погибшим офицером КГБ Общество
06:33 "Все будет зависеть от ситуации в Беларуси". Лукашенко о планах оставаться на президентском посту Президент
06:31 Лукашенко о вагнеровцах: никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил Президент
06:29 Лукашенко о борьбе с COVID-19: я в это больше погружен, чем все руководители на Западе вместе взятые Президент
06:29 "Никаких цен здесь нет и быть не может". Лукашенко о суверенитете Президент
06:23 Лукашенко назвал безмозглой политику Запада и недвусмысленно предостерег от агрессии Президент
06:18 Лукашенко в интервью CNN: у вас англосаксонское мышление, мы никогда с Путиным не ведем так разговор Президент
06:13 Лукашенко: мы жили без Евросоюза и еще много лет проживем Президент
06:08 "Вы меня что, за безумца считаете?" Лукашенко ответил CNN на вопрос о мести ЕС за санкции Президент
06:07 Лукашенко журналисту CNN: могу вам лично и любой стране гарантировать безопасность полетов над Беларусью Президент
06:03 Лукашенко: настоящий революционер идет до конца, а кто бежит из страны - жулье Президент
05:58 "Вы врете, Мэтью". Лукашенко ответил на домыслы журналиста CNN об атмосфере страха в Беларуси Президент
05:57 Лукашенко про США и страны Запада: успокойтесь, у вас не получится подогнать весь мир под свои стандарты Президент
05:55 Лукашенко в интервью CNN: давайте обсуждать факты, а не мнение эфемерных правозащитников Президент
04:21 CNN пробило дно, оставив в телеэфире от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз Президент
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01.10.21 22:30 Жук: беглая оппозиция ради своих амбиций толкает белорусов к гражданской войне Общество
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Общество
02 октября 2021, 09:00

Картина дня: требования к работе Администрации, День пожилых людей и прощание с погибшим офицером КГБ

ВЧЕРА

Картина дня. 1 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента. Глава государства на совещании актуализировал свои требования к работе этого государственного органа. Александр Лукашенко также заявил, что ждет качественных изменений в работе идеологической вертикали. Президент на совещании также коснулся вопроса кадровой работы, отметив, что во главе угла стоит чистота кадров.

Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Президент отметил, что одним из основных направлений государственной политики была, есть и будет социальная защита пожилых граждан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №375 "О мерах по оказанию государственной поддержки". В соответствии с документом предусматривается комплексная корректировка законодательства по вопросам оказания гражданам государственной поддержки при строительстве жилья.

Глава государства Александр Лукашенко назначил Игоря Козлова первым заместителем начальника учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №374 о награждении орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены более 190 представительниц различных сфер деятельности.

Открытие шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 4 октября.

Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС в январе-августе наблюдался в Беларуси.

В Минске прошло прощание с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком.

"Это один из самых лучших бойцов": Тертель об убийстве офицера КГБ.

ГПК: решения Коллегии Погранкомитета СГ позволят эффективнее пресекать правонарушения.

Беларусь и Тунис заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта и туризма.

Лучших педагогов столицы чествовали в малом зале Дворца Республики в преддверии Дня учителя. Награды получили 30 лучших педагогов столицы, среди которых директора школ, учителя, преподаватели колледжей, социальные педагоги и педагоги-психологи, воспитатели детских садов.

БГУ вошел в список номинантов на премию Times Higher Education Awards 2021.

Петришенко: старшее поколение демонстрирует пример верного служения народу Беларуси

В Беларуси проживают около 1,5 млн пожилых людей, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси с 1 октября.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах Минска 2 и 3 октября.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1309.

Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного училища олимпийского резерва с 50-летием.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2-3 октября

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Республиканская профилактическая акция "Пешеход" пройдет до 3 октября.

Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний пройдет до 31 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Персональная выставка художника из Китайской Народной Республики Лю Литао пройдет до 3 октября в художественной галерее "Университет культуры".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

3 октября

В Республике Беларусь - День учителя.

90 лет назад родилась Савельева Ирина Николаевна, белорусская артистка балета, педагог, заслуженная артистка Таджикистана (1957), народная артистка Беларуси (1964). Работала в Туркменском, Челябинском, Куйбышевском театрах оперы и балета. В 1959-1972 годах одна из ведущих танцовщиц Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Мария ("Мечта" Е.Глебова), Анежка ("Свет и тени" Г.Вагнера), Одетта-Одиллия ("Лебединое озеро" П.Чайковского) и др. Умерла в 2020 году.

4 октября

Всемирный день животных. Отмечается по решению Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, проходившего в 1931 году во Флоренции.

Международный день врача. Отмечается как День Солидарности и активных действий всего мира по инициативе международной гуманитарной организации "Врачи без границ" при поддержке Международного комитета Красного Креста, Мальтийского ордена и ЮНИСЕФ.

День начала космической эры человечества. Провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. 4 октября 1957 года в СССР с космодрома Байконур был выведен первый в истории планеты искусственный спутник Земли.

105 лет назад родился Гинзбург Виталий Лазаревич, российский физик-теоретик, член-корреспондент (1953), академик Российской академии наук, глава научной школы. Автор трудов по распространению радиоволн, радиоастрономии, происхождению космических лучей; сверхпроводимости, физике плазмы, кристаллооптике и др. Автор квантовой теории эффекта Черенкова - Вавилова. Один из авторов феноменологической теории сверхпроводимости и сверхтекучести. Лауреат Ленинской (1966) и Государственной премий СССР (1953). Лауреат Нобелевской премии по физике (2003). Умер в 2009 году.

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