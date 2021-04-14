Картина дня: третья волна COVID-19, умер Леонид Борткевич и акция "Я, мы помним!"

ВЧЕРА

Картина дня. 13 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан. В Баку у главы государства запланированы переговоры с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Президенты обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото из архива

Гянджинский автомобильный завод планирует собрать в 2021 году более 1,2 тыс. белорусских тракторов. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков. Он также сообщил, что Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 млн т нефти в 2021 году.

Фото из архива

Заслуженный артист Беларуси эстрадный певец Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни.

Леонид Борткевич. Фото из архива

Развитие отношений с Китаем - приоритетное направление внешней политики Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном. По его словам, основу двустороннего сотрудничества составляют контакты руководителей наших государств.

Более $800 млн направлено в I квартале на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси.

Министерство финансов. Фото из архива

Правительство определило лауреатов премии за достижения в области качества 2020 года.

Руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий. Об этом сообщил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута.

Фото из архива

Эксперты рассказали о причинах изменения законодательства о массовых мероприятиях.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил медаль Франциска Скорины председателю Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алле Тужилкиной.

В Беларуси каждый может реализовать себя как личность и построить карьеру независимо от национальности и вероисповедания. Такое мнение высказал председатель общественного объединения "Союз поляков в Беларуси", депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Сонгин.

Александр Сонгин. Фото из архива

В Беларуси созданы благоприятные условия для жизни и самореализации нацменьшинств. Такое мнение высказал председатель Белорусского общественного объединения украинцев "Ватра", декан гуманитарного факультета Института современных знаний имени А.М.Широкова Владислав Кадира.

Минздрав сообщил о начале третьей волны COVID-19 в Беларуси.

В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19, выписан 761.

Фото из архива

В Беларуси временно запрещается обращение отдельных наименований продукции Nivea.

Беларусь рассчитывает на поддержку ООН-Хабитат в реализации проектов по созданию умных городов. Об этом было заявлено в ходе онлайн-встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кении, постоянного представителя Беларуси при Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Павла Взяткина с исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф.

Белорусский комитет молодежных организаций будет участвовать в поддержке молодежных проектов и инициатив, сообщил председатель Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо. Он принял участие в круглом столе на тему "Белорусский союз женщин и молодежная инициатива" в Палате представителей.

Во время круглого стола

Белорусский союз женщин в преддверии 80-летия начала ВОВ объявляет акцию "Я, мы помним!".

Челлендж видеороликов "Песни Победы" запустили в Витебской области.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 апреля

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В пресс-центре БЕЛТА состоится пресс-конференция "Государственное регулирование и надзор в области обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами в Беларуси". Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к 130-летию со дня рождения Максима Богдановича и 40-летию Литературного музея Максима Богдановича, "Музеи и молодежь. Успешность культурной институции и социального взаимодействия в Беларуси". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Особенности экологического мониторинга и контроля в условиях мегаполиса на примере города Минска". Начало в 11.00.

Международная научная конференция "Свиридовские чтения - 2021" пройдет по 14 апреля в БГУ в онлайн-формате. Мероприятие посвящено известному белорусскому ученому, академику, заслуженному деятелю науки, доктору химических наук Вадиму Свиридову.

В Институте дополнительного образования (ИДО) БГУ состоится студенческая научно-практическая конференция "Через тернии к звездам = Per aspera ad astra!". Участники выступят с докладами лингвокультурологической тематики и обсудят вопросы социальных, гуманитарных, экономических и естественнонаучных дисциплин.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 апреля

135 лет назад родился Гумилев Николай Степанович, русский поэт. Автор поэтических сборников "Романтические цветы", "Костер", "Огненный столп". Умер в 1921 году.

115 лет назад родился Гуторов Иван Васильевич (д.Волковка Мстиславского р-на Могилевской обл.), белорусский литературовед и фольклорист, член-корреспондент НАН Беларуси (1953), доктор филологических наук, профессор (1949). В 1928 году окончил БГУ. Автор свыше 150 научных работ. Исследовал вопросы марксистско-ленинской этики, теории и истории русской и белорусской литературы. Содействовал становлению в Беларуси истории и теории эстетики как самостоятельного научного направления. Умер в 1967 году.

100 лет назад родился Береговой Георгий Тимофеевич, летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации (1977). Участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1944, 1968), заслуженный летчик-испытатель СССР (1961). Совершил полет на космическом корабле "Союз-3" (1968). В 1972-1987 гг. - начальник Центра подготовки космонавтов им.Гагарина. Лауреат Государственной премии СССР (1981). Умер в 1995 году.

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