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Картина дня: цены на лекарства, новации избирательной кампании и электронные сим-карты

Общество 13.08.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 12 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Президент подчеркнул, что справедливое ценообразование на лекарства и работа без посредников при закупке оборудования - одни из важнейших вопросов. Александр Лукашенко также поднял вопрос производства лекарственных средств в Беларуси и импортозамещения. Владимир Караник сообщил, что в Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств. Проводимая в системе здравоохранения работа по закупке медтехники и запасных частей к ней позволила снизить стоимость высокотехнологичного оборудования, отметил министр. Искусственный интеллект поможет Минздраву выявлять закупки оборудования по завышенным ценам. Министр здравоохранения рассказал, как опрос на Facebook помог снизить стоимость некоторых лекарств.

Александр Лукашенко и Владимир Караник
Александр Лукашенко и Владимир Караник

Зарплату медицинским работникам в Беларуси к 2025 году планируется повысить в два раза, что станет серьезным стимулом для того, чтобы врачи не уезжали за границу. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1". Он также сообщил, что Минздрав работает над обновлением сложного диагностического оборудования и повышением доступности специализированной помощи в регионах. Многие зарубежные фармацевтические компании выразили серьезную заинтересованность в локализации производства в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько о ходе уборки урожая. В целом по стране в настоящее время на полях остается около 20% урожая, намолочено более 5,5 млн т зерна.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала о новациях, которые будут использованы на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Документы на выдвижение представителей в составы окружных избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва можно подать по 30 августа, заявила председатель ЦИК. Она отметила, что досрочное голосование - удобная и эффективная для избирателей форма.

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Участие в мировых чемпионатах WorldSkills дает Беларуси возможность демонстрировать свои успехи в профподготовке и перенимать передовой опыт других стран. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественных проводах республиканской команды на 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

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В Беларуси появились электронные сим-карты. Виртуальная цифровая карта eSIM обладает теми же функциями, что и стандартная сим-карта. Однако благодаря eSIM в одном телефоне теперь может быть до пяти абонентских профилей.

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Пресс-конференция "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь" с участием председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 августа в 14.30. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 "О развитии цифровых банковских технологий". Технология межбанковской системы идентификации (МСИ) для бизнеса". Начало в 11.00.

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130 лет назад родился Констенчик Авенир Маркович (г.Гродно), военный летчик, Георгиевский кавалер. В 1910 году окончил Виленское военное училище, в 1914-м - Гатчинскую авиационную школу. В 1914 году направлен в Брест-Литовский крепостной авиационный отряд. Командир первого в мире тяжелого самолета-бомбардировщика "Илья Муромец". Отличился в 1916 году на Северо-Западном фронте: успешно бомбил стратегически важные объекты вражеского тыла; в одном из боев был тяжело ранен, но закончил бомбардировку и вернулся на аэродром. За боевые заслуги награжден орденом Св.Георгия 4-й степени. Участвовал в гражданской войне в составе Добровольческой армии. Эмигрировал в Югославию, вернулся на родину в Западную Беларусь. Умер в 1935 году. Ему установлен памятник на могиле в Столбцах, где он жил и умер.

105 лет назад родился Шихов Александр Никитич (Кировская обл., Россия), участник партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну с сентября 1941 года. на фронте, участник обороны Москвы. В мае - сентябре 1943 года командир специального отряда "Почин", действовавшего в Гомельской области, в январе - июле 1944 года командир партизанской группы "Богатыри", которая уничтожала коммуникации врага на территории Барановичской, Минской и Пинской областей. В 1945-1970 годах в органах КГБ СССР, подполковник. Умер в 1995 году.

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Заготовка ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения За 7 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br192,5 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br115,1 млн).
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