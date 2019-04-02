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Картина дня: цены на топливо, новый порядок приема заявлений в милицию и дополнительные поезда на праздники

Общество 02.04.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 1 апреля

Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Конвенцию Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующий указ №127 глава государства подписал 1 апреля.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении Леонида Зайца председателем Могилевского областного исполнительного комитета и Михаила Русого помощником Президента - инспектором по Могилевской области.

Во время встречи
Во время встречи

Россия завершила ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

Правительство согласовало размер процентов за пользование кредитами, предоставленными на реализацию госпрограмм.

Беларусбанк с 1 апреля запустил новую партнерскую программу кредитования физлиц на покупку автомобилей Geely на льготных условиях.

Фото из архива
Фото из архива

Индивидуальные предприниматели смогут рассчитываться наличной валютой за рубежом.

В Беларуси легализованы онлайн-казино и увеличивается возраст для участия в азартных играх.

Сотрудники милиции будут принимать заявления граждан вне зависимости от места происшествия.

БЖД на майские праздники назначила 40 дополнительных поездов.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Владимир Сизов: Cегодня нет причин корректировать механизм изменения цен на топливо

Белорусская экспозиция была представлена на выставке автоматизированных производств Smart Factory+Automation World в Сеуле, сообщили в посольстве Беларуси в Республике Корея. Белорусская делегация ознакомилась с южнокорейским опытом клонирования животных.

Фото посольства Беларуси в Республике Корея
Фото посольства Беларуси в Республике Корея

Гомель и китайский Хух-Хото намерены развивать сотрудничество в экономической и социальной сферах.

Гродненская область и Подляское воеводство будут активнее развивать приграничную и туристическую инфраструктуру.

Международный экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр открылся в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры.

Лисенок Лесик в аккредитационном центре
Лисенок Лесик в аккредитационном центре

Бюст Иосифу Гошкевичу установлен в японском Хакодате.

Фото посольства Беларуси в Японии
Фото посольства Беларуси в Японии

Могилевский школьник завоевал золотую медаль фестиваля инженерной науки в Тунисе.

Даниил Шаройкин с медалью фестиваля
Даниил Шаройкин с медалью фестиваля

Антон Исаков стал серебряным призером ЧЕ по каратэ WKF в Испании.

В Японии объявили название эры правления нового императора.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 апреля

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В Национальном пресс-центре в 10.30 состоится пресс-конференция Государственного секретаря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Мероприятие пройдет в формате видеомоста между московской и минской студиями.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится круглый стол, приуроченный ко Дню единения народов Беларуси и России на тему: "Созвучие: белорусско-российские литературные проекты".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 апреля

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80 лет назад родилась Прохорова Светлана Михайловна (г.Минск), белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор. Исследовала ареальную и когнитивную лингвистику, универсальные и национальные концепты, проблемы языковой непрерывности. Выдвинула теорию вертикальных синтаксических полей. Автор работ "Славяно-балтийские синтаксические изоглоссы", "Национально-культурный компонент текста", "Вертикальное синтаксическое поле как разновидность корреляции" и др. Умерла в 2010 году.

95 лет назад родился Брандо Марлон, американский актер кино. Снимался в фильмах "Трамвай "Желание", "Последнее танго в Париже", "Крестный отец", "Остров доктора Моро" и др. Лауреат многих престижных премий в области киноискусства. Умер в 2004 году.

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