Картина дня: цены под контролем, книга народной летописи ВОВ и промышленность в цифрах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 июля 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:50 Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 12 млн В мире
07:41 Волонтеры Красного Креста в Гомельской области проведут акцию за здоровый образ жизни Регионы
07:27 Количество жертв из-за взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 20 В мире
07:14 Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать Культура
07:03 Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет сегодня на сайте БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: цены под контролем, книга народной летописи ВОВ и промышленность в цифрах Общество
07:00 Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Валерия Барашкова с 70-летием Президент
00:59 Вице-президент Эквадора подал в отставку В мире
00:44 В США в Нью-Джерси произошла стрельба В мире
00:16 Землетрясение произошло в американском штате Аляска В мире
08.07.20
08.07.20 23:53 В США создали объединенную сеть по испытанию вакцин от COVID-19 В мире
08.07.20 23:24 Еврокомиссия представила две стратегии "зеленой" энергетики к 2050 году В мире
08.07.20 22:52 За сутки в мире почти 169 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
08.07.20 22:23 Умер премьер-министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали В мире
08.07.20 21:44 Детский сад по ул. Мястровской в Минске возведут в рекордные сроки Регионы
08.07.20 21:38 Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу среди женских команд Спорт
08.07.20 21:29 Многодетные семьи могли лишиться субсидий на жилье из-за недостаточного информирования - помог Прима Регионы
08.07.20 21:05 ООН может создать демилитаризованную зону в Ливии В мире
08.07.20 20:42 Четыре выставки белорусских художников открылись во Дворце искусств в Минске Культура
08.07.20 20:26 У Дмитрия Колдуна коронавирус не подтвердился - Минздрав Общество
08.07.20 20:22 В США заявили, что остановка работы предприятий из-за роста числа заражений будет ошибкой В мире
08.07.20 20:10 ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" в матче 27-го тура футбольного чемпионата России Спорт
08.07.20 19:56 Карпенко: одна из важных задач образования - социализация Регионы
08.07.20 19:29 Мир и стабильность в обществе являются залогом успешного будущего - Щеткина Общество
08.07.20 19:19 Пять человек погибли в китайской провинции Хубэй из-за схода оползней В мире
08.07.20 19:13 Петришенко: праздник в Александрии - это сочетание традиций и современности Регионы
08.07.20 19:00 Детская железная дорога в Минске открывает новый сезон 9 июля Регионы
08.07.20 18:54 ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду цветут розы Регионы
08.07.20 18:33 Петришенко: все мероприятия "Славянского базара" должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления Культура
08.07.20 18:22 "Беларусь 1" покажет один день из жизни людей разных профессий Общество
Все новости
Все новости
Общество
09 июля 2020, 07:00

Картина дня: цены под контролем, книга народной летописи ВОВ и промышленность в цифрах

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля во время встречи с активом города Минска призвал сберечь страну. Видео соответствующего фрагмента опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

Александр Лукашенко на встрече с активом города Минска
Александр Лукашенко на встрече с активом города Минска

Ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заявил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Правительство изучает варианты поддержки завода БАТЭ. Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр.

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

Последствия налогового маневра, предпринятого в России в нефтяной сфере, стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время онлайн-лекции, посвященной актуальным вопросам развития Союзного государства.

По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения на западе Украины отправился из Минска во Львов.

Положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение жилфонда утверждено постановлением Совета Министров от 6 июля 2020 года №403, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

КОММЕНТАРИЙ: Цены под контролем: как МАРТ регулирует ситуацию на рынке

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": промышленность Беларуси в цифрах

Литва является для Беларуси важным партнером в транзитной сфере. Об этом сообщил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич на онлайн-встрече "Беларусь - Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии". Беларусь и Литва в условиях пандемии сумели сохранить логистические связи.

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерными залами открылся в Новогрудке. Во всех областях страны в ближайшие годы появятся новые современные спортивные объекты. Такое мнение во время открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Новогрудке высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
Председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

По новой программе "Семейный капитал" уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета.

В Беларуси выздоровели и выписаны 52 854 пациента с COVID-19.

В специализированных санаториях Министерства труда и социальной защиты уже успешно прошли этап долечивания и восстановления 276 человек, инфицированных COVID-19, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску.

Фото БГУ
Фото БГУ

Интернет-площадку помощи в трудоустройстве бывшим заключенным создадут в Беларуси.

Первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны презентовали в Минске.

Национальный центр правовой информации Беларуси (НЦПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси при финансовой поддержке правительства Великобритании начали реализацию просветительского проекта "Детская правовая библиотека".

План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Онлайн-конференция "Налогообложение доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма" с участием заместителя министра по налогам и сборам Беларуси Светланы Шевченко пройдет на сайте БЕЛТА. Начало в 14.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 80445838404.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Демографическая ситуация в Республике Беларусь. Вспомогательные репродуктивные технологии как социальные инновации в системе здравоохранения". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует видеоинтервью "Развитие туристической сферы в белорусских регионах: инфраструктура, местная инициатива, внутренний региональный туризм". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 июля

225 лет назад родился Славинский Петр (Виленский повет), астроном, педагог, член-корреспондент Петербургской АН (1826), доктор философии (1817), профессор (1826). В 1815 году окончил Виленский университет, где и работал в 1818-1819 годах и 1823-1832 годах. В 1820-1822 годах усовершенствовал образование в Париже. В 1825-1843 годах директор Виленской астрономической обсерватории. Автор научных работ по наблюдательной астрономии, изучению движения астероидов, планет и Луны. Участвовал в проведении астрономо-геодезических измерений в Литве, Беларуси и Курляндии. Автор учебника "Основы теоретической и практической астрономии". Умер в 1881 году.

255 лет назад родился Багратион Петр Иванович, князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны (1812). Участник Итальянского и Швейцарского походов А.В.Суворова, войн России с Францией, Швецией и Турцией (в 1809-1810 годах - главнокомандующий Молдавской армией). В Отечественную войну (1812) командовал 2-й армией, смертельно ранен в Бородинском сражении. Умер в 1812 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Дмитрий Колдун. Фото из архива У Дмитрия Колдуна коронавирус не подтвердился - Минздрав
Марианна Щеткина. Фото из архива Мир и стабильность в обществе являются залогом успешного будущего - Щеткина
Фото из архива "Беларусь 1" покажет один день из жизни людей разных профессий
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков: парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям
Фото из архива На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
Производство, дороги и жилье - Сергеенко провел прием граждан в Шарковщине
В Беларуси выздоровели и выписаны 52 854 пациента с COVID-19
Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей
Топ-новости
Картина дня: цены под контролем, книга народной летописи ВОВ и промышленность в цифрах
Лукашенко активу Минска: я пришел вас попросить сберечь эту страну
По новой программе "Семейный капитал" уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета
Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать
Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах
Цены под контролем: как МАРТ регулирует ситуацию на рынке
Ковальчук: в ближайшие годы в двух-трех районах каждой области появятся новые спортивные комплексы
Мир моторов: не фантастика, а реальность!
ЦТ по химии прошло без нарушений
О трудностях возвращения домой и регистрации браков: как повлияла пандемия на белорусских мигрантов
Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение
Макей поблагодарил представителя ЮНИСЕФ за помощь медучреждениям в борьбе с коронавирусом
Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 9 июля
Джасурбек Яхшибоев перешел в "Шахтер" на правах аренды
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду цветут розы
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.