Картина дня: цены под контролем, книга народной летописи ВОВ и промышленность в цифрах

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля во время встречи с активом города Минска призвал сберечь страну. Видео соответствующего фрагмента опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

Александр Лукашенко на встрече с активом города Минска

Ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заявил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Правительство изучает варианты поддержки завода БАТЭ. Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр.

Роман Головченко во время посещения предприятия

Последствия налогового маневра, предпринятого в России в нефтяной сфере, стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время онлайн-лекции, посвященной актуальным вопросам развития Союзного государства.

По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения на западе Украины отправился из Минска во Львов.

Положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение жилфонда утверждено постановлением Совета Министров от 6 июля 2020 года №403, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

КОММЕНТАРИЙ: Цены под контролем: как МАРТ регулирует ситуацию на рынке

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": промышленность Беларуси в цифрах

Литва является для Беларуси важным партнером в транзитной сфере. Об этом сообщил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич на онлайн-встрече "Беларусь - Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии". Беларусь и Литва в условиях пандемии сумели сохранить логистические связи.

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерными залами открылся в Новогрудке. Во всех областях страны в ближайшие годы появятся новые современные спортивные объекты. Такое мнение во время открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Новогрудке высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

По новой программе "Семейный капитал" уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета.

В Беларуси выздоровели и выписаны 52 854 пациента с COVID-19.

В специализированных санаториях Министерства труда и социальной защиты уже успешно прошли этап долечивания и восстановления 276 человек, инфицированных COVID-19, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску.

Фото БГУ

Интернет-площадку помощи в трудоустройстве бывшим заключенным создадут в Беларуси.

Первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны презентовали в Минске.

Национальный центр правовой информации Беларуси (НЦПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси при финансовой поддержке правительства Великобритании начали реализацию просветительского проекта "Детская правовая библиотека".

План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 июля

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Онлайн-конференция "Налогообложение доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма" с участием заместителя министра по налогам и сборам Беларуси Светланы Шевченко пройдет на сайте БЕЛТА. Начало в 14.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 80445838404.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Демографическая ситуация в Республике Беларусь. Вспомогательные репродуктивные технологии как социальные инновации в системе здравоохранения". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует видеоинтервью "Развитие туристической сферы в белорусских регионах: инфраструктура, местная инициатива, внутренний региональный туризм". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 июля

225 лет назад родился Славинский Петр (Виленский повет), астроном, педагог, член-корреспондент Петербургской АН (1826), доктор философии (1817), профессор (1826). В 1815 году окончил Виленский университет, где и работал в 1818-1819 годах и 1823-1832 годах. В 1820-1822 годах усовершенствовал образование в Париже. В 1825-1843 годах директор Виленской астрономической обсерватории. Автор научных работ по наблюдательной астрономии, изучению движения астероидов, планет и Луны. Участвовал в проведении астрономо-геодезических измерений в Литве, Беларуси и Курляндии. Автор учебника "Основы теоретической и практической астрономии". Умер в 1881 году.

255 лет назад родился Багратион Петр Иванович, князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны (1812). Участник Итальянского и Швейцарского походов А.В.Суворова, войн России с Францией, Швецией и Турцией (в 1809-1810 годах - главнокомандующий Молдавской армией). В Отечественную войну (1812) командовал 2-й армией, смертельно ранен в Бородинском сражении. Умер в 1812 году.

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