Картина дня: циклон Xaver в Минске, универсальные милиционеры и резиденция полоцких князей

ВЧЕРА

Картина дня. 8 августа

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. Соответствующий указ №299 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

Изменяются границы и площадь Березинского заповедника и национального парка "Браславские озера". Это предусмотрено указом Президента №279 от 26 июля 2019 года.

Премьер-министр Сергей Румас направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Глава белорусского правительства 9 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в городе Чолпон-Ата.

В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего Президента Алмазбека Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан, заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк. МВД Кыргызстана официально сообщило о задержании Алмазбека Атамбаева.

Фото Кабар

Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании, в том числе в фармацевтике, машиностроении, энергетике. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси.

Фионна Гибб и Владимир Андрейченко

Белорусские предприятия на международной выставке FoodAgro в Найроби наладили сотрудничество с компаниями и организациями Кении, сообщили в Национальном центре маркетинга МИД, который выступил организатором национальной экспозиции. Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около $104 млн.

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел

Белорусский участок нефтепровода Сургут-Полоцк очищен от грязной российской нефти, сообщил директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

Беларусь завершила размещение двух выпусков государственных облигаций общим объемом 10 млрд российских рублей на срок три года на финансовом рынке Российской Федерации, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец. Беларусь не планирует размещать облигации на европейском и китайском рынках в 2019 году.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, где и за сколько можно реализовать помидоры, выращенные в личных подсобных хозяйствах.

Минобороны разъяснило, как гражданам воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования.

Белорусским врачам общей практики планируют предоставить возможность проводить УЗ-диагностику, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко. Минздрав прорабатывает механизм, при котором медикам, планирующим длительные зарубежные командировки, не придется увольняться с места работы в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе

Старший участковый уполномоченный Игорь Кукуть беседует с Ниной Панкратовой и Галиной Ермалович

Белорусская железная дорога расширила список поездов, на которые билет через интернет можно купить за 15 минут до отправления с нужной станции.

Археологи и волонтеры на берегу озера Черствяды в Ушачском районе обнаружили фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века.

Дмитрий Каханчик

Циклон Xaver принес в Беларусь дожди и грозы. Из-за сложных погодных условий в Минске были зафиксированы неоднократные сбои в работе городского транспорта. Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-востоку Беларуси 9 августа из-за сильного ветра.

Дождь в Минске

Необычного белого воробья заметили в центре Минска, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Фото АПБ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развлечения детей и взрослых. Безопасная эксплуатация аттракционов". Начало в 12.00.

На площадке у Дворца культуры МАЗ пройдет концерт к 75-летию Минского автомобильного завода. Начало в 12.00. Вход для всех желающих свободный.

Белорусский силач Дмитрий Белайц попробует сдвинуть с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, и установить мировой рекорд. Увидеть необычное действо можно будет в 14.00 на площадке у центральной проходной МАЗ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 августа

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90 лет назад родился Ставер Алесь (Александр Сергеевич) (д.Марговица Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский писатель. Учительствовал, работал в Белгосфилармонии, Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН Беларуси, в Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Беларуси. Автор стихотворных сборников, романа "Под конвоем", сборников для детей. На многие стихотворения поэта написаны песни ("Жураўлі на Палессе ляцяць", "Беларусачка", "Косіць хлопец канюшыну" и др.). Умер в 1995 году.

90 лет назад родился Стриженов Олег Александрович, российский актер, народный артист СССР (1988). В 1964-1976 годах актер МХАТа. Дебютировал в кино в роли Артура в фильме "Овод". Снимался в фильмах: "Сорок первый", "Хождение за три моря", "Капитанская дочка", "Неподсуден", "Звезда пленительного счастья" и др.

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