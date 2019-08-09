Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 августа 2019, Пт
+17°C
Переменная облачность EUR 2.293
USD 2.0444
RUB 3.1378
Главное
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Президент
Прогноз рынка труда, потенциал пожилых - Костевич обозначила перспективные темы сотрудничества с ЕС
Общество
В МАРТ рассказали, что населению делать с богатым урожаем помидоров
Экономика
Индивидуальный дизайн банковской платежной карточки – уже реальность
Экономика
Работу по гармонизации законодательств Беларуси и России необходимо активизировать - Мясникович
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко убежден в успешном развитии конструктивного сотрудничества с Сингапуром
07:08 Президент
Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Чолпон-Ате
07:02 Экономика
Картина дня: циклон Xaver в Минске, универсальные милиционеры и резиденция полоцких князей
07:00 Общество
Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясений в Турции
00:30 В мире
Солигорский "Шахтер" проиграл "Торино" в квалификации Лиги Европы
23:53 Спорт
На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил пешехода
23:50 Происшествия
Ален Делон лечится от инсульта в Швейцарии
23:22 В мире
Футболисты БАТЭ победили "Сараево" в матче квалификации Лиги Европы
22:48 Спорт
"Купала" - честный фильм про великолепного поэта - Владимир Янковский
22:18 Культура
БАТЭ выигрывает у "Сараево" со счетом 1:0 после первого тайма в выездном матче квалификации Лиги Европы
21:36 Спорт
Белорусские баскетболистки уступили чешкам в матче утешительного турнира на молодежном ЧЕ
21:07 Спорт
Комплекс С-300 съехал в кювет под Полоцком
21:05 Происшествия
"Белкартография" выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk
20:35 Технологии
Работу по гармонизации законодательств Беларуси и России необходимо активизировать - Мясникович
20:01 Политика
Экспонаты Национального музея Султаната Оман покажут в Минске
19:37 Культура
Французский режиссер Жан-Пьер Моки скончался на 91-м году жизни
19:31 В мире
"Астана" разгромила "Валетту" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы
19:20 Спорт
Общение с практиками на местах помогает качественно сформулировать закон о нотариате - Чайчиц
19:14 Общество
Дарья Домрачева в ливень протестировала лыжероллерную трассу в "Раубичах" перед ЧМ по летнему биатлону
19:07 Спорт
Итоги вступительной кампании-2019 демонстрируют высокую подготовленность и мотивацию абитуриентов - Касперович
18:49 Общество
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: циклон Xaver в Минске, универсальные милиционеры и резиденция полоцких князей

Общество 09.08.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 8 августа

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. Соответствующий указ №299 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Изменяются границы и площадь Березинского заповедника и национального парка "Браславские озера". Это предусмотрено указом Президента №279 от 26 июля 2019 года.

Премьер-министр Сергей Румас направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Глава белорусского правительства 9 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в городе Чолпон-Ата.

В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего Президента Алмазбека Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан, заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк. МВД Кыргызстана официально сообщило о задержании Алмазбека Атамбаева.

Фото Кабар
Фото Кабар

Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании, в том числе в фармацевтике, машиностроении, энергетике. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси.

Фионна Гибб и Владимир Андрейченко
Фионна Гибб и Владимир Андрейченко

Белорусские предприятия на международной выставке FoodAgro в Найроби наладили сотрудничество с компаниями и организациями Кении, сообщили в Национальном центре маркетинга МИД, который выступил организатором национальной экспозиции. Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около $104 млн.

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел
Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел

Белорусский участок нефтепровода Сургут-Полоцк очищен от грязной российской нефти, сообщил директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

Беларусь завершила размещение двух выпусков государственных облигаций общим объемом 10 млрд российских рублей на срок три года на финансовом рынке Российской Федерации, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец. Беларусь не планирует размещать облигации на европейском и китайском рынках в 2019 году.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, где и за сколько можно реализовать помидоры, выращенные в личных подсобных хозяйствах.

Минобороны разъяснило, как гражданам воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования.

Белорусским врачам общей практики планируют предоставить возможность проводить УЗ-диагностику, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко. Минздрав прорабатывает механизм, при котором медикам, планирующим длительные зарубежные командировки, не придется увольняться с места работы в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе

Старший участковый уполномоченный Игорь Кукуть беседует с Ниной Панкратовой и Галиной Ермалович
Старший участковый уполномоченный Игорь Кукуть беседует с Ниной Панкратовой и Галиной Ермалович

Белорусская железная дорога расширила список поездов, на которые билет через интернет можно купить за 15 минут до отправления с нужной станции.

Археологи и волонтеры на берегу озера Черствяды в Ушачском районе обнаружили фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века.

Дмитрий Каханчик
Дмитрий Каханчик

Циклон Xaver принес в Беларусь дожди и грозы. Из-за сложных погодных условий в Минске были зафиксированы неоднократные сбои в работе городского транспорта. Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-востоку Беларуси 9 августа из-за сильного ветра.

Дождь в Минске
Дождь в Минске

Необычного белого воробья заметили в центре Минска, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Фото АПБ
Фото АПБ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развлечения детей и взрослых. Безопасная эксплуатация аттракционов". Начало в 12.00.

На площадке у Дворца культуры МАЗ пройдет концерт к 75-летию Минского автомобильного завода. Начало в 12.00. Вход для всех желающих свободный.

Белорусский силач Дмитрий Белайц попробует сдвинуть с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, и установить мировой рекорд. Увидеть необычное действо можно будет в 14.00 на площадке у центральной проходной МАЗ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

90 лет назад родился Ставер Алесь (Александр Сергеевич) (д.Марговица Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский писатель. Учительствовал, работал в Белгосфилармонии, Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН Беларуси, в Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Беларуси. Автор стихотворных сборников, романа "Под конвоем", сборников для детей. На многие стихотворения поэта написаны песни ("Жураўлі на Палессе ляцяць", "Беларусачка", "Косіць хлопец канюшыну" и др.). Умер в 1995 году.

90 лет назад родился Стриженов Олег Александрович, российский актер, народный артист СССР (1988). В 1964-1976 годах актер МХАТа. Дебютировал в кино в роли Артура в фильме "Овод". Снимался в фильмах: "Сорок первый", "Хождение за три моря", "Капитанская дочка", "Неподсуден", "Звезда пленительного счастья" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.293 BYN 2.287 BYN 2.292 BYN
USD
2.0444 BYN 2.041 BYN 2.045 BYN
RUB
3.1378 BYN 3.126 BYN 3.137 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Молодые специалисты
Все видео

Фотоновости

Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе
Все фото

Инфографика

Календарные планы парламентских выборов 30 августа* - образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий. 15 сентября* - образование участков для голосования.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Лукашенко убежден в успешном развитии конструктивного сотрудничества с Сингапуром
Орденом Матери награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей
Политика
Дмитрий Мезенцев и Михаил Мясникович Работу по гармонизации законодательств Беларуси и России необходимо активизировать - Мясникович
В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане - МИД
Румас направился в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета
Экономика
Владимир Андрейченко Беларусь рассчитывает на рост числа инвесторов из Великобритании - Андрейченко
Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Чолпон-Ате
Неэффективно используемую недвижимость в Беларуси смогут передавать в собственность без условий
Происшествия
Фото Минского городского управления МЧС Сильный дождь нарушил движение транспорта в районе Партизанского проспекта в Минске
На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил пешехода
Комплекс С-300 съехал в кювет под Полоцком
Регионы
РЕПОРТАЖ: Универсальные милиционеры начали служить в Шарковщинском районе
Афиша выходного дня: A-Fest, День эстонской культуры и "Мотальскія прысмакі"
Экономический суд Брестской области рассмотрит дело об отказе в аккредитации СМИ
Спорт
Александр Глеб. Фото ФК "Ислочь" Александр Глеб продолжит карьеру в "Ислочи"
Солигорский "Шахтер" проиграл "Торино" в квалификации Лиги Европы
Футболисты БАТЭ победили "Сараево" в матче квалификации Лиги Европы
Технологии
Белорусские компании готовы выполнять требования Евросоюза к инфобезопасности
"Белкартография" выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk
"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры
Культура
Археологи нашли фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века
"Купала" - честный фильм про великолепного поэта - Владимир Янковский
Экспонаты Национального музея Султаната Оман покажут в Минске
В мире
Фото Кабар МВД Кыргызстана официально сообщило о задержании экс-президента Атамбаева
Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясений в Турции
Ален Делон лечится от инсульта в Швейцарии
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Гигантский "гобелен мира" создала художница из Португалии
Мила Йовович ждет ребенка
Женщинам разрешили плавать топлес в Барселоне
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Всегда в хорошей форме!
Неисправимые времена Ефремова
За полярным кругом
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия