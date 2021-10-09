Картина дня: участие Лукашенко в собрании Белкоопсоюза, 90 лет БелМАПО и встреча городов-побратимов

ВЧЕРА

Картина дня. 8 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим, заявил Президент. Он обратил особое внимание на работу со стабилизационными фондами. Александр Лукашенко потребовал не допускать нарушений в работе сельских магазинов. Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных. Глава государства посоветовал Белкоопсоюзу развивать собственные производства. Президент ориентирует Белкоопсоюз на развитие сегмента интернет-торговли. Александр Лукашенко поручил Белкоопсоюзу выйти к 2025 году на 90% переработки в собственной системе закупок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ раскритиковал экономическое состояние и зарплаты в Белкоопсоюзе. Без нормальной работы с местными органами власти существующие проблемы в Белкоопсоюзе не решить, считает Президент. Александр Лукашенко заявил о необходимости укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусской медицинской академии последипломного образования с 90-летием со дня основания этого учреждения. Александр Лукашенко выразил убежденность, что коллектив и далее будет выполнять свою миссию - обучать для нашей страны и зарубежья уникальных специалистов, безгранично преданных профессии, спасающих жизни и здоровье людей.

Вклад Белорусской медицинской академии последипломного образования в организацию высокотехнологичной медпомощи неоценим, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Полоцкий район ждут серьезные изменения: согласно недавно вышедшему постановлению в ближайшие пять лет в развитие региона вложат Br356 млн. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания в Полоцком райисполкоме о реализации комплекса мер по развитию региона до 2025 года. В ОАО "Нафтан" на установке замедленного коксования (УЗК) пусконаладочные работы должны быть завершены до конца этого года, сообщил Роман Головченко.

Высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств и возможность снижения нагрузки на бизнес. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Барановичский район.

В Жодино прошла 10-я встреча городов-побратимов Беларуси и России.

Беларусь и Россия всем формам давления и вызовов должны противопоставить сплоченность и взаимовыручку. Такое мнение высказал председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура на открытии 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России. Беларусь и Россию связывают стратегическое партнерство и тесные кооперационные связи.

Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года №562, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Более 1,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1645.

КОММЕНТАРИЙ: Как изменились принципы господдержки при строительстве жилья и кто может на нее рассчитывать.

ИНТЕРВЬЮ: Врач об особенностях дельта-штамма и опасности самолечения COVID-19

КОММЕНТАРИЙ: В поликлинику дистанционно, или Когда посещения можно избежать

Прививки против гриппа можно сделать в минских поликлиниках.

Российская авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов по направлению Калуга-Минск-Калуга.

Олимпийский чемпион, глава комиссии спортсменов НОК, форвард любительской команды "Варяг" Александр Богданович избран новым главой Федерации хоккея Беларуси на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Несмотря на уход с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, Дмитрий Басков по-прежнему будет рад приносить пользу любимому виду спорта. Об этом член Совета Республики Национального собрания рассказал во время внеочередной выборной конференции ФХБ.

"Экологический десант": в Могилевском районе студенты и преподаватели высадили 4 тыс. саженцев ольхи.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9-10 октября

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Акция "Чистый лес", приуроченная к Году народного единства, пройдет 9 октября в Беларуси. На протяжении дня волонтеры помогут лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест.

Концертная программа с участием юных и именитых артистов Молодежного театра эстрады пройдет 9 октября в Ботаническом саду в рамках фестиваля "Осенний калейдоскоп в Ботаническом саду".

Минский зоопарк 9 октября проведет познавательные и развлекательные мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных. В зоопарке организуют интерактивные и образовательные площадки, квест "Они на грани исчезновения", благотворительную акцию "Зоопарк ищет друзей", обустроят тематические фотозоны.

В Музее истории архитектуры Софийского собора в Полоцке 10 октября откроют 39-й концертный сезон. Публику ждут выступления музыкантов из Польши - Даниэля Прайзнера (орган) и Виктории Олексиньской (сопрано).

XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет по 16 октября и будет посвящен Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора. Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

10 октября

В Республике Беларусь - День работников культуры.

Всемирный день психического здоровья.

Всемирный день против смертной казни.

Всемирный день воздушных змеев.

160 лет назад родился Нансен Фритьоф (1861-1930), норвежский океанограф, исследователь Арктики. Лауреат Нобелевской премии мира (1922). Первым пересек на лыжах Гренландию, а также на лыжах попытался добраться до Северного полюса. В 1920-1921 г - верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных, один из организаторов помощи голодающим Поволжья. Занимался проблемами беженцев и эмигрантов, разработал систему международных "нансеновских" паспортов" - удостоверений без гражданства.

11 октября

Международный день девочек.

80 лет назад родился Гладков Евгений Петрович (Пермская обл., Россия), белорусский цимбалист, педагог, народный артист Беларуси (1999). В репертуаре произведения классической и современной белорусской и зарубежной музыки. Первый исполнитель многих произведений белорусских композиторов. Автор "Школы игры на цимбалах", методических пособий, составитель и редактор сборников цимбальных произведений белорусских композиторов.

115 лет назад родился Савченко Игорь Андреевич, советский режиссер, сценарист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Среди фильмов: "Гармонь", "Богдан Хмельницкий", "Третий удар", "Тарас Шевченко". Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1949, 1952 - посмертно). Умер в 1950 году.

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