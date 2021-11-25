Картина дня: указ о присвоении звания "Герой Беларуси", большое социсследование и форум Food Prom

ВЧЕРА

Картина дня. 24 ноября

Летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание "Герой Беларуси". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Большое социсследование в преддверии референдума проводится в Беларуси. Об этом рассказали белорусские социологи.

Совет Республики проводит мониторинг цен на постоянной основе, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Бизнес-форумы пищевой промышленности нацелены на увеличение продаж белорусских товаров. Об этом сказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц во время торжественной церемонии открытия регионального бизнес-форума пищевой промышленности Food Prom в Борисове.

Нацбанк считает необходимым скорый переход к режиму таргетирования инфляции.

Первый энергоблок БелАЭС выработал 5 млрд кВт.ч электроэнергии.

Операторы при обработке персональных данных должны реализовать требования по технической защите информации, сообщил специалист по кибербезопасности ООО "БелВЭБ-IT" Сергей Пашковский на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА. Каждому оператору предстоит реализовать комплекс мер по защите прав субъектов персональных данных, сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела конституционного права Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Николай Саванович. Компании должны провести серьезную ревизию своих бизнес-процессов, в которых задействованы персональные данные, сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела конституционного права Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Николай Саванович.

КОММЕНТАРИЙ: Какие льготы и преференции на ввоз электромобилей введены в Беларуси

СК проводит проверку по факту очередного применения Польшей спецсредств в отношении беженцев.

Белорусы оказывают помощь беженцам, но важно разрешить саму проблему. Об этом заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе.

Гуманитарную помощь ФПБ для маленьких беженцев привезли в ТЛЦ.

Более 6 т собранной минчанами гуманитарной помощи отправлено в ТЛЦ на границу.

ФОТОФАКТ: В ТЛЦ заработала полевая баня

Тонкости ревакцинации: эксперты отвечают на самые важные вопросы о повторной прививке от CОVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1697 пациентов с COVID-19, выписаны 2429.

Более 130 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за неделю.

В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства "Время танцевать".

Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 ноября

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III Форум ученых государств СНГ пройдет в Минске по 26 ноября. Планируется, что форум соберет более 150 участников - руководителей и ведущих ученых академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров СНГ, учебных организаций, включая делегации от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана (в режиме онлайн) и Узбекистана.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Кадровая политика XXI века: как Беларусь готовит специалистов нового поколения?". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика алкоголизма среди населения Республики Беларусь. Предупреждение последствий пьянства". Начало в 15.00.

Форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в Витебске. Планируется, что в форуме примут участие госорганы и организации, банки, IT-компании и производители оборудования, представители малого и среднего бизнеса. Спикеры мероприятия расскажут о достижениях и вызовах в развитии электронного правительства в Беларуси, законе о защите персональных данных, сервисах умного города в регионах, защищенном сегменте единой республиканской сети передачи данных.

Юбилейный концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбля народной музыки "Бяседа" состоится во Дворце культуры Минского тракторного завода. В юбилейной программе "Бяседа" порадует публику сразу несколькими премьерами. На сцене также прозвучат "За маладых", "Маруся", "Запрагай-ка, бацька, коней", "Звіняць звончыкі", "Чарка на пасашок" и другие народные хиты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 ноября

Всемирный день информации.

120 лет назад родился Янковский Антон Рафалович (Литва), белорусский народный певец, собиратель белорусского фольклора, краевед. В 1921 году окончил белорусские учительские курсы в Вильно. Записывал народные песни, легенды, сказания. Его фольклорные записи использованы в академическом издании "Белорусское народное творчество". Умер в 1982 году.

65 лет назад родился Бельтюков Сергей Петрович (пос.Болбасово Оршанского р-на Витебской обл.), белорусский композитор. В 1980 году окончил Белорусскую консерваторию. Работает в разных музыкальных жанрах и стилевых направлениях. Автор кантат "Ночной мотылек", "Свет солнца", романсов на стихи М.Богдановича и Б.Ахмадулиной, музыки к кинофильмам "Франциск Скорина", "Язеп Дроздович" и др.

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