Картина дня: указ о призыве в армию, рост пенсий и стоимость обучения в вузах

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Беларусь готова к усилению политического диалога с Евросоюзом, сообщил глава государства. Президент также заявил, что рассчитывает на содействие Европейского союза стабилизации ситуации в Украине. Андреа Викторин в свою очередь отметила, что за последние несколько лет Беларуси и Европейскому союзу удалось построить доверительные отношения друг с другом. По ее словам, соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС планируется подписать до 2 февраля 2020 года - даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Европейский союз ждет от белорусской стороны определения конкретной даты проведения встречи высокого уровня по линии "Восточного партнерства" в Минске, которая запланирована на осень 2019 года.

Во время встречи

Александр Лукашенко встретился с Валидом аль-Муаллемом, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии. Беларусь с первых дней конфликта в Сирии была на стороне народа и руководства этой страны, заявил белорусский лидер. Валид аль-Муаллем поблагодарил руководство Беларуси за предоставление возможности для отдыха и оздоровления сирийских детей в стране и высказал просьбу продлить эту программу еще на несколько лет.

Во время встречи

Беларусь придает большое значение продолжению конструктивного взаимодействия с Сирией, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом. Беларусь намерена активно содействовать скорейшему восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии. Беларусь продолжит оказывать Сирии гуманитарную помощь. Сирийский народ благодарен Беларуси за поддержку в защите независимости Сирии, заявил Валид аль-Муаллем.

Валид аль-Муаллем и Владимир Макей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №274 Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу", службу в резерве".

Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Юкия Амано. Фото EPA

Минфин инициирует изменения в сфере страхования.

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Картонные ложки

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Анонсы на 23 июля

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В Глубоком в седьмой раз пройдет международный праздник "Вишневый фестиваль". Ожидается, что на форум приедут официальные делегации, творческие коллективы из Грузии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Украины, России и Молдовы.

Фотовыставка "Далягляд", приуроченная к столетию Латвии и ее главного книгохранилища - Латвийской национальной библиотеки, откроется в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси.

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Знаменательные даты 24 июля

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90 лет назад родился Недведский Владислав Иосифович (д.Раховичи Солигорского р-на Минской обл.), белорусский писатель. Учительствовал на Логойщине, работал на Белорусском телевидении, в журнале "Маладосць", в издательстве "Мастацкая літаратура". Автор поэтических сборников "Весенние борозды", "Приглашение", "Беседа с отсутствующими" и др. Писал для детей, выступал как сатирик и юморист. Умер в 1973 году.

85 лет назад родился Гарбук Геннадий Михайлович (д.Глыбочка Ушачского р-на Витебской обл.), актер, народный артист Беларуси. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1962 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Актер самобытной индивидуальности. Его искусству присущи сильный темперамент, глубокое психологическое постижение характера, эмоциональность, напряженный драматизм. В ярких образах воплотил белорусский национальный характер. Наиболее известные роли: Василь Дятлик ("Люди на болоте" И.Мележа), Сымон ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Актер ("На дне" М.Горького) и др. Снимался в теле- и кинолентах "Третье поколение", "Тревожное счастье", "Белые росы", "Черный замок Ольшанский", "Знак беды" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденом Дружбы народов и медалью Франциска Скорины. Умер в 2018 году.

75 лет назад родился Фрольцова Нина Тихоновна (Россия), белорусский искусствовед, доктор филологических наук. Работала в Брестском областном комитете по радиовещанию и телевидению, Институте этнографии и фольклора НАН Беларуси, в БГУ. Исследует современные средства массовых коммуникаций, белорусского киноискусства, творческую деятельность в аудиовизуальной коммуникации. Автор монографий "Телевидение: хроника, документальный образ", "Типология творческой деятельности в аудиовизуальной коммуникации".

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