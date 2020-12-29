Картина дня: указ о проведении Всебелорусского народного собрания, сайт форума и снегопад чудес

ВЧЕРА

Картина дня. 28 декабря

Всебелорусское народное собрание как орган прямого народовластия играет важную роль в жизни страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по подготовке этого форума. Президент сообщил также, что VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля. Глава государства подписал указ №492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания.

Во время совещания

Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания - vsebel.by. На сайте размещаются информационные материалы о подготовке и проведении собрания.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси с 2021 года расширит меры поддержки семей с детьми, изучит также предложения белорусов по изменениям в отпуск по уходу за детьми.

Ирина Костевич

В Беларуси утверждены правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 11 декабря 2020 года №301.

КОММЕНТАРИИ: Поиск новой работы - без страха и предубеждений

Посольство Беларуси предупреждает белорусов об ограничении въезда для иностранцев в Японию.

В индустриальном парке "Великий камень" презентовали компанию "Авиационные технологии и комплексы".

Фото ЗАО "Авиационные технологии и комплексы"

Закупки мяса и мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу выросли в январе-ноябре на 11%.

Расходы на здравоохранение в 2021 году составят почти 4,6% ВВП Беларуси – Минфин.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Беларуси за январь-ноябрь снизилась в 1,5 раза.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

ФОТОФАКТ: Маленьких пациентов поздравили в Витебском областном детском клиническом центре

Более 840 безработных Гомельской области прошли переобучение в 2020 году.

В БГУ определен топ-10 наиболее востребованных электронных учебно-методических комплексов.

Снегопад чудес осыпал школьников на главной елке столицы в Белгосцирке.

Дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе. Как отметили в Белгидромете, в ближайшие дни сохранится теплая неустойчивая погода.

ВОЗ рекомендует переболевшим COVID-19 продолжать соблюдать противовирусные меры.

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Анонсы на 29 декабря

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Концерт мировых звезд оперы Оксаны Волковой, Надежды Кучер и Павла Петрова состоится на сцене Большого театра Беларуси.

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, по 7 января будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 декабря

155 лет назад родился Киплинг Джозеф Редьярд, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1907). Автор романов "Свет погас", "Ким", сборников "Песни казармы", "Семь морей", "Книги джунглей" и др. Умер в 1936 году.

95 лет назад родилась Шутова Ливия Васильевна, российская театральная актриса, народная артистка РСФСР (1965).

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