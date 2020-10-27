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07:00 Картина дня: указ об обеспечении расчетов с бюджетами, тестирование ID-карт и бурая пеночка Общество
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Общество
27 октября 2020, 07:00

Картина дня: указ об обеспечении расчетов с бюджетами, тестирование ID-карт и бурая пеночка

ВЧЕРА

Картина дня. 26 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", который устанавливает более справедливый и действенный механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений".

Союзные парламентарии на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, которое состоялось в режиме видеоконференции, отметили последовательный и результативный характер взаимодействия министерств и ведомств Беларуси и России в сфере безопасности.

Фото Парламентского Собрания союза Беларуси и России
Фото Парламентского Собрания союза Беларуси и России

Конкуренты не дремлют и готовы занять рынки. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Струневский. По словам депутата, ультиматум оппозиции об общенациональной забастовке не воплотился в жизни. Андрей Струневский подчеркнул, что экономика - это составляющая независимости государства, и такие призывы могут привести к необратимым процессам.

Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Беларуси, заявил министр промышленности Петр Пархомчик на БЕЛАЗе.

Египет заинтересован увеличить парк техники Минского тракторного завода, в том числе за счет коммунальных и дорожных машин. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам встречи генерального директора МТЗ Виталия Вовка и председателя совета директоров компании ECARD Мустафы Хадхуда в Каире.

Фото из архива
Фото из архива

"Гомсельмаш" успешно провел испытания нового кормоуборочного комбайна.

Фото ОАО "Гомсельмаш"
Фото ОАО "Гомсельмаш"

На Мозырском НПЗ завершается строительство установки производства серы комплекса H-Oil.

Мозырьский НПЗ. Фото из архива
Мозырьский НПЗ. Фото из архива

Министерство связи и информатизации передало в облисполкомы 600 тестовых образцов идентификационных карт, сообщили в Минсвязи.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 25 октября задержаны 523 человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Фото из архива
Фото из архива

Экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Автомобильное топливо в Беларуси с 27 октября дорожает на 1 копейку.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" выполнит первый рейс в новый аэропорт Берлина 6 ноября.

В Беларуси выздоровели и выписаны 83 748 пациентов с COVID-19.

Торжественное открытие мемориальной доски в честь композитора Олега Молчана состоялось в Минске.

Под Гродно заметили новый для Беларуси вид птиц - бурую пеночку. Информация об этом размещена на портале бердвотчеров "Птушкi штодня".

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 октября

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Национальный пресс-центр организует пресс-тур: "Форум Союзного государства вузов научно-технологического профиля на тему: "Развитие инженерного образования в Союзном государстве". Пресс-подход в 9.15-10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Дополнительное образование детей и молодежи в Беларуси: правильная организация свободного времени и профессиональная ориентация". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 октября

Международный день анимации.

65 лет назад родился Гейтс Уильям (Билл), основатель, председатель правления корпорации "Майкрософт", рыцарь Британской Империи (2005).

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