Картина дня: указ об обеспечении расчетов с бюджетами, тестирование ID-карт и бурая пеночка

ВЧЕРА
Картина дня. 26 октября
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", который устанавливает более справедливый и действенный механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений".
Союзные парламентарии на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, которое состоялось в режиме видеоконференции, отметили последовательный и результативный характер взаимодействия министерств и ведомств Беларуси и России в сфере безопасности.
Конкуренты не дремлют и готовы занять рынки. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Струневский. По словам депутата, ультиматум оппозиции об общенациональной забастовке не воплотился в жизни. Андрей Струневский подчеркнул, что экономика - это составляющая независимости государства, и такие призывы могут привести к необратимым процессам.
Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Беларуси, заявил министр промышленности Петр Пархомчик на БЕЛАЗе.
Египет заинтересован увеличить парк техники Минского тракторного завода, в том числе за счет коммунальных и дорожных машин. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам встречи генерального директора МТЗ Виталия Вовка и председателя совета директоров компании ECARD Мустафы Хадхуда в Каире.
"Гомсельмаш" успешно провел испытания нового кормоуборочного комбайна.
На Мозырском НПЗ завершается строительство установки производства серы комплекса H-Oil.
Министерство связи и информатизации передало в облисполкомы 600 тестовых образцов идентификационных карт, сообщили в Минсвязи.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 25 октября задержаны 523 человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
Автомобильное топливо в Беларуси с 27 октября дорожает на 1 копейку.
"Белавиа" выполнит первый рейс в новый аэропорт Берлина 6 ноября.
В Беларуси выздоровели и выписаны 83 748 пациентов с COVID-19.
Торжественное открытие мемориальной доски в честь композитора Олега Молчана состоялось в Минске.
Под Гродно заметили новый для Беларуси вид птиц - бурую пеночку. Информация об этом размещена на портале бердвотчеров "Птушкi штодня".
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 октября
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Дополнительное образование детей и молодежи в Беларуси: правильная организация свободного времени и профессиональная ориентация". Начало в 11.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 октября
Международный день анимации.
65 лет назад родился Гейтс Уильям (Билл), основатель, председатель правления корпорации "Майкрософт", рыцарь Британской Империи (2005).
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