Картина дня: указ по белорусской вакцине, 30 тыс. биометрических паспортов и проект NeoПарк

ВЧЕРА

Картина дня. 3 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО "БелВитунифарм".

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении Минздраву дополнительных средств из резервного фонда Президента Республики Беларусь в сумме Br140 млн.

Премьер-министр Роман Головченко обсудил с руководством китайской компании "Ситик Констракшн" реализацию крупных инвестпроектов в Беларуси.

Совещание по вопросу развития холдингом "Горизонт" территории в границах ул.Куйбышева - пр.Машерова - ул.Красная- ул.Киселева под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой прошло в Минске.

Правительство продлило на полгода запрет на ввоз и реализацию ряда товаров.

В промышленности сохраняются положительные тенденции. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя складывающуюся динамику в сфере промпроизводства.

БМЗ увеличил экспорт почти на 52% в январе-сентябре.

Госатомнадзор обсудил с руководством БелАЭС предстоящую оценку готовности к физпуску энергоблока №2.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" разбился под Иркутском. В качестве основных версий крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность.

Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил 2 млн пассажиров.

Регулярные рейсы иностранных авиакомпаний из областных центров начнутся в ближайшее время. Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Проект отчета ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair не поступал в Департамент по авиации. Процесс удушения белорусской авиации со стороны Запада продолжается. Беларусь планирует подать иски в международные суды из-за убытков в результате санкций. Тема с самолетом Ryanair перестала оправдывать санкции и появился новый повод - мигранты.

Департамент по авиации предлагает задуматься над созданием объединенной авиационной администрации в рамках Союзного государства или ЕАЭС. Об этом сказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Около 30 тыс. биометрических паспортов и ID-карт выдано в Беларуси за два месяца.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1996 пациентов с COVID-19, выписаны 2543.

БРСМ объявил о старте конкурса молодежных инициатив.

Люди продолжают читать книги, просто изменились форматы для чтения. Об этом заявила генеральный директор НББ Оксана Книжникова во время круглого стола "Современные белорусы - читающая нация".

Фестиваль "Лiстапад" пройдет под слоганом "Кино - симфония единства". Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский рассказал о составе конкурсной и внеконкурсных программ Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".

Кинофестиваль "Лiстапад" помогает стимулировать деятельность белорусских кинематографистов. Такое мнение высказал председатель XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Туры по сбору клюквы организовали в Ляховичском районе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится в формате видеоконференции. Начало в 17.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Книжная выставка-ярмарка "Книжная осень в столице": итоги и перспективы". Начало в 12.00.

Форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в Гродно. Планируется, что в форуме примут участие госорганы и организации, банки, IT-компании и производители оборудования, представители малого и среднего бизнеса.

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа подготовил специальную программу к 115-летию с начала творческой деятельности белорусского классика. Мероприятия пройдут на малой родине поэта в Столбцовском районе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 ноября

В Республике Беларусь - День военной разведки.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

105 лет назад родился Малиновский Николай Иванович (Костромская обл., Россия), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1966). В 1940 году окончил Ивановское театральное училище. Работал в театрах России, Украины, Латвии. В 1959-1982 годах в Гомельском областном драматическом театре. Среди ролей: Кузьмич ("Украли кодекс" А.Петрашкевича), Шикович ("Сердце на ладони" по И.Шамякину), Борис Николаевич ("Война под крышами" по А.Адамовичу) и др. Умер в 1991 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-