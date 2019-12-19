Картина дня: указы по жилью, общежития для медиков и декабрьский подснежник

ВЧЕРА

Картина дня. 18 декабря

Жители Минска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут строить жилье с государственной поддержкой во всех городах-спутниках столицы. Это предусмотрено указом №466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №465 "О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в Минске". Документ направлен на сокращение в течение двух лет очереди многодетных семей в Минске и выполнение требования главы государства о направлении с 2021 года таких семей на строительство жилья в течение одного года с даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Минской области в 2020 году планируют построить более 350 квартир для медицинских работников. Об этом сообщила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская на открытии трех общежитий для медиков в Лесковке.

Проект строительства Белорусской АЭС является одним из значимых во взаимоотношениях Беларуси и России, отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Белорусская атомная электростанция - это экологический проект, реализация которого позволит решать климатические проблемы в Европе. Об этом во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц. В Беларуси действует достаточно эффективное экологическое законодательство, но этого будет мало до тех пор, пока охрана окружающей среды не станет приоритетом, пока белорусы не сформируют полезные экологические привычки. Высокие штрафы не станут панацеей от экологических нарушений, отметила заведующая кафедрой экологического и аграрного права юридического факультета БГУ Тамара Макарова.

Во время заседания

В новом Кодексе об административных правонарушениях планируется пересмотреть некоторые санкции и правоприменительную практику. Об этом сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой. Беларусь и Турция являются важными торгово-экономическими партнерами, стоит задача сбалансировать двусторонний товарооборот, сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

Владимир Андрейченко и Кезбан Нилван Дарама

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком по случаю окончания его деятельности на этом посту. Во время встречи стороны обсудили результаты деятельности трехсторонней контактной группы под руководством Мартина Сайдика, перспективы украинского урегулирования, в том числе с учетом состоявшегося в Париже саммита "нормандской четверки".

Мартин Сайдик и Владимир Макей. Фото МИД

Значимые исторические фигуры - это общее культурное наследие, их нельзя делить между странами. Такое мнение высказал министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на мероприятии по случаю 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко.

Евразийский банк развития ожидает замедления инфляционных процессов в Беларуси. Такой прогноз приводится в информационно-аналитическом обзоре банка за ноябрь 2019 года.

Местная власть при работе с бизнесом должна быть объективной. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на заседании Совета по развитию предпринимательства в Минской области.

Церемония вручения свидетельств 264 перспективным спортсменам и тренерам, которые определены центральным советом республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" для получения именных стипендий в 2020 году, состоялась в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Дмитрий Лукашенко вручает свидетельство Ксении Ерш (теннис)

Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных.

Минздравом издан приказ "О реализации пилотного проекта по оптимизации работы медицинских водительских комиссий", сообщили в пресс-службе министерства. Если проект будет признан успешным и получит поддержку граждан и медицинского сообщества, его распространят на все регионы Беларуси.

Обеспечить всех потребителей в Беларуси качественной питьевой водой планируется к 2025 году, сообщил генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон. Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды.

Курение, алкоголь, лишний вес - какие факторы риска чаще всего выявляют акции ЗОЖ в Минске.

Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

Фото из архива

Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси.

Пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией на несколько часов приостановит работу 24 декабря, сообщили в Госпогранкомитете.

За световым пиротехническим шоу в новогоднюю ночь в Минске можно будет понаблюдать в 01.30. Площадка для фейерверка определена традиционно у Дворца спорта, сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Дмитрий Шестаков.

Настоящий офицер должен уметь Родину защищать и вальс танцевать: в Могилеве прошел кадетский бал.

Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник.

Фото Березинского биосферного заповедника

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Клуж" в матче Кубка ФИБА-Европа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню энергетика. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Белкнига: государственный сектор книжной торговли". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 декабря

В Республике Беларусь - День сотрудника органов государственной безопасности.

Международный день солидарности людей.

115 лет назад родился Добротин Александр Александрович (г.Ярославль, Россия), белорусский и российский актер, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств России (1958). Учился в Пролетарской драматической студии при Ярославском драматическом театре, окончил студию камерного драматического искусства в Ленинграде. Работал в театрах Ленинграда, Ташкента, возглавлял театры в Мурманске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Курске, Воронеже. В 1966-1968 годах был главным режиссером Государственного русского драматического театра Беларуси. Умер в 1985 году.

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