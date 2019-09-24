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24 сентября 2019, 07:00

Картина дня: урожай с экспериментальных полей Президента, включение отопления и осенние ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 23 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности, заявил глава государства. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд, сообщил Роман Головченко.

Александр Лукашенко и Роман Головченко
Александр Лукашенко и Роман Головченко

Оказание поддержки тем или иным проектам, в том числе на региональном уровне, выделение средств возможно только на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем и помощником Президента - инспектором по Могилевской области Михаилом Русым. В Могилевской области выработали перспективную программу до 2025 года по развитию производств, рассказал Леонид Заяц.

Александр Лукашенко, Леонид Заяц, Михаил Русый
Александр Лукашенко, Леонид Заяц, Михаил Русый

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №353, которым утверждено соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября.

Экзотика, новые сорта и плоды дружбы с коллегами - что убирают с экспериментальных полей Президента Беларуси.

Александр Лукашенко во время уборки картофеля
Александр Лукашенко во время уборки картофеля

Госкомвоенпром планирует презентовать разработанные в Беларуси станции спутниковой связи, рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко. Он подчеркнул, что для Беларуси стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного программного обеспечения.

МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС. Подписание соглашения о реадмиссии с Евросоюзом не несет для Беларуси значительных миграционных рисков.

МИД. Фото из архива
МИД. Фото из архива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Главное государственное управление по регулированию рынка КНР подписали меморандум о сотрудничестве в области конкурентного и ценового надзора, защиты прав потребителей и регулирования рекламной деятельности.

МАРТ установил цену на природный газ для производителей целлюлозы и древесной массы.

Республиканский биологический заказник "Лебяжий" преобразован в республиканский заказник в связи с изменением режима его охраны и использования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 сентября 2019 года №647.

В минских школах, детсадах и больницах начали включать отопление. Отопительный сезон также начался в Минской, Витебской и Могилевской областях.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №12 от 11 сентября текущего года определило минимальные нормативы планирования расходов в 2020 году на содержание, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство населенных пунктов, включая придомовые территории.

Беларусь может снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 33% по сравнению с 1990-м годом, сообщил на пресс-конференции эксперт ООН/ЕС в области изменения климата Александр Гребеньков.

В Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу в крупных городах всего общественного транспорта на электрический, сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Фото из архива
Фото из архива

Торговые сети готовы к более широкому внедрению бумажной упаковки и посуды, сообщила исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская.

ИНФОГРАФИКА: Осенние ярмарки

За 30 лет более 1 млн белорусских детей прошли оздоровление за рубежом.

БРСМ создаст виртуальную летопись армейской службы.

Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России.

Команда Беларуси победила на международных соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель 2019", которые прошли 21-22 сентября в Киеве.

Фото Минского городского управления МЧС
Фото Минского городского управления МЧС

Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в китайском Ухани.

Белорус Александр Берсанов выиграл малое серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 сентября

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Пресс-конференция "Питание детей в учреждениях дошкольного и школьного образования в новом учебном году" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Старейшему лечебному заведению Минска - 2-й городской клинической больнице - 220 лет". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Подготовка республиканских автомобильных дорог и улично-дорожной сети города Минска к эксплуатации в осенне-зимний период". Начало в 12.30.

Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайте www.bpc.by: "Беларусь на международной арене: европейская, евразийская и союзная интеграция".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Году малой родины на тему: "О проведении ЗОЖ-фестиваля "Мядель. ByRun". Начало в 15.00.

В археологическом музее "Берестье" состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV Национального форума "Музеи Беларуси". Начало в 14.00.

Ежегодный строительный форум - международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2019" откроется в Минске.

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Знаменательные даты 25 сентября

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80 лет назад родилась Данилюк Светлана Филипповна (г.Киев, Украина), певица, народная артистка Беларуси, народная артистка СССР. Создала образы Алеси ("Алеся" Е.Тикоцкого), Вероники ("Зорка Венера" Ю.Семеняко), Любаши ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова) и др. Лауреат 3-го Всесоюзного конкурса вокалистов им.Глинки, дипломант 3-го Международного конкурса им.Чайковского. Умерла в 2003 году.

80 лет назад родился Чилингаров Артур Николаевич, российский ученый-географ, всемирно известный полярный исследователь. В 2002 году впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса. В 2007 году возглавил экспедицию "Арктика-2007", впервые в мире осуществившую уникальный научный эксперимент - погружение в воды Северного Ледовитого океана более чем на 4-километровую глубину. Удостоен множества международных и государственных наград.

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