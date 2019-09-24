Картина дня: урожай с экспериментальных полей Президента, включение отопления и осенние ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 23 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности, заявил глава государства. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд, сообщил Роман Головченко.

Александр Лукашенко и Роман Головченко

Оказание поддержки тем или иным проектам, в том числе на региональном уровне, выделение средств возможно только на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем и помощником Президента - инспектором по Могилевской области Михаилом Русым. В Могилевской области выработали перспективную программу до 2025 года по развитию производств, рассказал Леонид Заяц.

Александр Лукашенко, Леонид Заяц, Михаил Русый

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №353, которым утверждено соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября.

Экзотика, новые сорта и плоды дружбы с коллегами - что убирают с экспериментальных полей Президента Беларуси.

Александр Лукашенко во время уборки картофеля

Госкомвоенпром планирует презентовать разработанные в Беларуси станции спутниковой связи, рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко. Он подчеркнул, что для Беларуси стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного программного обеспечения.

МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС. Подписание соглашения о реадмиссии с Евросоюзом не несет для Беларуси значительных миграционных рисков.

МИД. Фото из архива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Главное государственное управление по регулированию рынка КНР подписали меморандум о сотрудничестве в области конкурентного и ценового надзора, защиты прав потребителей и регулирования рекламной деятельности.

МАРТ установил цену на природный газ для производителей целлюлозы и древесной массы.

Республиканский биологический заказник "Лебяжий" преобразован в республиканский заказник в связи с изменением режима его охраны и использования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 сентября 2019 года №647.

В минских школах, детсадах и больницах начали включать отопление. Отопительный сезон также начался в Минской, Витебской и Могилевской областях.

Фото из архива

Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №12 от 11 сентября текущего года определило минимальные нормативы планирования расходов в 2020 году на содержание, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство населенных пунктов, включая придомовые территории.

Беларусь может снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 33% по сравнению с 1990-м годом, сообщил на пресс-конференции эксперт ООН/ЕС в области изменения климата Александр Гребеньков.

В Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу в крупных городах всего общественного транспорта на электрический, сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Фото из архива

Торговые сети готовы к более широкому внедрению бумажной упаковки и посуды, сообщила исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская.

ИНФОГРАФИКА: Осенние ярмарки

За 30 лет более 1 млн белорусских детей прошли оздоровление за рубежом.

БРСМ создаст виртуальную летопись армейской службы.

Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России.

Команда Беларуси победила на международных соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель 2019", которые прошли 21-22 сентября в Киеве.

Фото Минского городского управления МЧС

Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в китайском Ухани.

Белорус Александр Берсанов выиграл малое серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 сентября

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Пресс-конференция "Питание детей в учреждениях дошкольного и школьного образования в новом учебном году" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Старейшему лечебному заведению Минска - 2-й городской клинической больнице - 220 лет". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Подготовка республиканских автомобильных дорог и улично-дорожной сети города Минска к эксплуатации в осенне-зимний период". Начало в 12.30.

Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайте www.bpc.by: "Беларусь на международной арене: европейская, евразийская и союзная интеграция".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Году малой родины на тему: "О проведении ЗОЖ-фестиваля "Мядель. ByRun". Начало в 15.00.

В археологическом музее "Берестье" состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV Национального форума "Музеи Беларуси". Начало в 14.00.

Ежегодный строительный форум - международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2019" откроется в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 сентября

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80 лет назад родилась Данилюк Светлана Филипповна (г.Киев, Украина), певица, народная артистка Беларуси, народная артистка СССР. Создала образы Алеси ("Алеся" Е.Тикоцкого), Вероники ("Зорка Венера" Ю.Семеняко), Любаши ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова) и др. Лауреат 3-го Всесоюзного конкурса вокалистов им.Глинки, дипломант 3-го Международного конкурса им.Чайковского. Умерла в 2003 году.

80 лет назад родился Чилингаров Артур Николаевич, российский ученый-географ, всемирно известный полярный исследователь. В 2002 году впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса. В 2007 году возглавил экспедицию "Арктика-2007", впервые в мире осуществившую уникальный научный эксперимент - погружение в воды Северного Ледовитого океана более чем на 4-километровую глубину. Удостоен множества международных и государственных наград.

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