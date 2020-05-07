Картина дня: уточненные правила самоизоляции, танки для армии и плакаты БЕЛТА в метро

ВЧЕРА

Картина дня. 6 мая

Совет Республики одобрил на заседании законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Руководители республиканских СМИ возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек" в Хатыни. В мероприятии приняли участие генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор-главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.

Актеры и звезды эстрады возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске.

ФОТОФАКТ: Плакаты БЕЛТА из серии "Беларусь помнит" демонстрируются в минском метро.

Военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начнется в Минске 9 мая в 11.00, репетиция пройдет вечером 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Правительство уточнило правила самоизоляции. Заболевшие коронавирусом обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания.

Примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ по количеству проведенных тестов.

В Беларуси на 6 мая выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Белорусские банки оказали помощь медикам в борьбе с пандемией на сумму более Br2,2 млн, сообщили в Ассоциации белорусских банков.

Как справиться с беспокойством на фоне COVID-19

Министры иностранных дел Беларуси и Армении Владимир Макей и Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных образований.

Министры иностранных дел Беларуси и Польши Владимир Макей и Яцек Чапутович провели телефонный разговор. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая пути наращивания торгово-экономического взаимодействия двух стран и диверсификации поставок энергоресурсов.

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (РФУ) Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" на уровне В. Прогноз по рейтингу "стабильный", сообщили в агентстве.

Фото Reuters

Национальный банк Беларуси пояснил порядок предоставления банкам кредитов в случае ухудшения ликвидности.

Перечень пунктов пропуска через государственную границу Беларуси скорректирован указом №139 от 22 апреля 2020 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Минтранс установил перечень внутренних водных путей для судоходства.

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.

Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси.

Студенты и сотрудники БГУ организовали производство расходных материалов для учреждений здравоохранения.

Кукушки, черные стрижи и береговые ласточки вернулись в Беларусь после зимовки, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 мая

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Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции по номеру (8044) 5838404 в Telegram или Viber.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Деятельность Белорусского Красного Креста по реагированию на чрезвычайные ситуации. Работа волонтеров в условиях распространения вируса COVID-19 в Беларуси". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Вопросы изменения климата в Беларуси и его влияния на окружающую среду". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Дню радио, "Радио Беларуси в цифровой среде". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 мая

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

75 лет назад родился Мисевич Владислав Людвигович (г.Оренбург, Россия), эстрадный музыкант, заслуженный артист Беларуси (1979). Окончил Минский институт культуры. С 1967 года артист-инструменталист эстрады Белгосфилармонии, в 1969-1993 годах артист вокально-инструментального ансамбля "Песняры", с 1998-го в вокально-инструментальном ансамбле "Белорусские песняры". Владеет несколькими духовыми музыкальными инструментами, хорошими вокальными данными.

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