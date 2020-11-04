Картина дня: верительные грамоты, досрочная выплата пенсий и самый теплый за 75 лет октябрь

ВЧЕРА

Картина дня. 3 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств. Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага. В международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам, заявил Президент, принимая верительные грамоты. Также Александр Лукашенко заявил, что белорусская власть решительно защищает интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну и выступающих за независимое и устойчивое государство.

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. В центре внимания были состояние дел на предприятиях, подведомственных Управлению делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки.

В результате стрельбы в центре Вены погибли 5 человек, еще 16 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену в связи с трагедией.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла два руководства, применение которых рекомендовано странам Евразийского экономического союза при производстве и исследовании лекарств

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела селектор по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи.

Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования. В Министерстве образования состоялась встреча министра Игоря Карпенко с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Таней Радочай.

РУП "Белпочта" организует досрочную выплату пенсий и пособий за 5-9 ноября.

В Беларуси на 3 ноября выздоровели и выписаны 87 985 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Система здравоохранения Минска полностью готова к оказанию медицинской помощи населению в условиях пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Также в ведомстве рассказали, что системы здравоохранения областей провели подготовку к оказанию медпомощи пациентам в период второй волны коронавирусной инфекции.

Аэродром Орша готов к эксплуатации.

Белорусы на фоне COVID-19 вместо заграницы стали чаще отдыхать в агроусадьбах, сообщила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 декабря.

В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой меняется схема движения транспорта.

Октябрь 2020 года в Беларуси был самым теплым за последние 75 лет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В преддверии Нового года на улицах столицы появится 31 ель.

Открытие современного продовольственного рынка для продажи экологически чистых продуктов состоится 7 ноября в Минском районе на площадях торгового комплекса "Валерьяново".

В США проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 ноября

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Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков проведет в Совете Министров прием граждан. Прием пройдет с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 80172226509, 2226369.

Международная научная конференция "Архивы и война" состоится в БГУ. Научное мероприятие приурочено к 75-летию победы над фашизмом и пройдет в формате видеоконференции.

В Минском государственном лингвистическом университете в 12.00 состоится мини-ярмарка вакансий для студентов (1-й этаж, фойе актового зала).

Премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" покажет Могилевский областной драматический театр. В основу постановки легли водевили "Беда от нежного сердца" Владимира Соллогуба и "Аз и ферт" Павла Федорова. Начало в 18.30.

Выставка советских елочных украшений и новогодних открыток 1940-1980-х годов начнет работу в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко. Выставка продлится по 31 января 2021 года.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 ноября

День военной разведки.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

50 лет назад в Бобруйске открыт Могилевский театр драмы и комедии (с 1977 г. - Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича).

100 лет назад родился Основич Семен (Самуил) Петрович, белорусский скрипач, заслуженный артист Беларуси (1961). В 1947 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1941 годах солист, в 1945-1985 годах - концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. В составе струнного квартета Белорусской филармонии (1945-1955) пропагандировал произведения белорусских композиторов. В 1948-1969 годах преподавал в музыкальной школе при Белорусской консерватории. За годы работы сыграл практически весь классический и современный репертуар симфонической музыки. Выступал и как солист.

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