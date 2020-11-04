ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:50 На Гомельской ТЭЦ-2 завершили ремонт энергоблока №1 Регионы
07:40 Системы мониторирования пациентов установили в детской больнице и роддоме Пинска Регионы
07:28 Профилактическая акция "Пешеход" стартует в Витебской области Регионы
07:21 Преподавателей четырех стран объединит в Гродно конференция о современных образовательных технологиях Регионы
07:00 Картина дня: верительные грамоты, досрочная выплата пенсий и самый теплый за 75 лет октябрь Общество
00:51 Количество заражений коронавирусом за неделю показало рекордный рост - ВОЗ В мире
00:33 В Индонезии за учебу в вузе можно заплатить кокосами и листьями В мире
03.11.20
03.11.20 23:58 ФОТОФАКТ: Самая теплая за последние 75 лет осень пришла на Гомельщину Регионы
03.11.20 23:29 В Нигерии на нефтяном месторождении прогремел взрыв В мире
03.11.20 22:59 Футболисты "Локомотива" сыграли вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов Спорт
03.11.20 22:53 Финальный вариант выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении" записали в студии "600 метров" Общество
03.11.20 22:02 Кубок Президентского спортивного клуба отменен Спорт
03.11.20 21:49 В Миорском районе машина насмерть сбила велосипедиста Происшествия
03.11.20 21:34 Рассмотрение антиконкурентных дел в ЕАЭС продлят на срок ковидных ограничений Экономика
03.11.20 21:06 Глава конференции ОПЕК: из-за второй волны коронавируса не исключено резкое падение цен на нефть В мире
03.11.20 20:39 В Италии зафиксировано максимальное количество умерших от COVID-19 в сутки с мая В мире
03.11.20 20:32 Словенский велогонщик Примож Роглич выиграл 13-й этап "Вуэльты Испании-2020" Спорт
03.11.20 20:18 Почетное консульство Беларуси открылось в эквадорском городе Куэнка Политика
03.11.20 20:13 ФОТОФАКТ: Самый большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 т Экономика
03.11.20 20:04 Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 110 человек В мире
03.11.20 19:56 В аптеках Могилевской области - трехмесячный запас лекарств и СИЗ Регионы
03.11.20 19:29 Мировое производство золота к 2030 году может сократиться на 15-20% В мире
03.11.20 19:17 Темпы роста мировой экономики могут не вернуться к докризисным значениям - эксперт Всемирного банка В мире
03.11.20 19:10 В гомельском медвузе студентов обучают работе с коронавирусными пациентами Регионы
03.11.20 19:01 Хакер из Белоозерска похитил более $56 тыс. Происшествия
03.11.20 18:45 Еврокубковые турниры по индорхоккею отменены Спорт
03.11.20 18:42 Грузовой поезд сбил мужчину в Бобруйске Происшествия
03.11.20 18:34 Лукашенко присвоил звания генерал-лейтенанта Лаппо, Тертелю и Хренину Президент
03.11.20 18:09 Фура опрокинулась в Березовском районе, на трассе ограничено движение Происшествия
03.11.20 18:03 Глава МВД Австрии заявил о 22 пострадавших в результате теракта в Вене В мире
Все новости
Все новости
Общество
04 ноября 2020, 07:00

Картина дня: верительные грамоты, досрочная выплата пенсий и самый теплый за 75 лет октябрь

ВЧЕРА

Картина дня. 3 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств. Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага. В международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам, заявил Президент, принимая верительные грамоты. Также Александр Лукашенко заявил, что белорусская власть решительно защищает интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну и выступающих за независимое и устойчивое государство.

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. В центре внимания были состояние дел на предприятиях, подведомственных Управлению делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки.

В результате стрельбы в центре Вены погибли 5 человек, еще 16 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену в связи с трагедией.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла два руководства, применение которых рекомендовано странам Евразийского экономического союза при производстве и исследовании лекарств

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела селектор по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи.

Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования. В Министерстве образования состоялась встреча министра Игоря Карпенко с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Таней Радочай.

РУП "Белпочта" организует досрочную выплату пенсий и пособий за 5-9 ноября.

В Беларуси на 3 ноября выздоровели и выписаны 87 985 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Система здравоохранения Минска полностью готова к оказанию медицинской помощи населению в условиях пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Также в ведомстве рассказали, что системы здравоохранения областей провели подготовку к оказанию медпомощи пациентам в период второй волны коронавирусной инфекции.

Аэродром Орша готов к эксплуатации.

Белорусы на фоне COVID-19 вместо заграницы стали чаще отдыхать в агроусадьбах, сообщила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 декабря.

В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой меняется схема движения транспорта.

Октябрь 2020 года в Беларуси был самым теплым за последние 75 лет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В преддверии Нового года на улицах столицы появится 31 ель.

Открытие современного продовольственного рынка для продажи экологически чистых продуктов состоится 7 ноября в Минском районе на площадях торгового комплекса "Валерьяново".

В США проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков проведет в Совете Министров прием граждан. Прием пройдет с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 80172226509, 2226369.

Международная научная конференция "Архивы и война" состоится в БГУ. Научное мероприятие приурочено к 75-летию победы над фашизмом и пройдет в формате видеоконференции.

В Минском государственном лингвистическом университете в 12.00 состоится мини-ярмарка вакансий для студентов (1-й этаж, фойе актового зала).

Премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" покажет Могилевский областной драматический театр. В основу постановки легли водевили "Беда от нежного сердца" Владимира Соллогуба и "Аз и ферт" Павла Федорова. Начало в 18.30.

Выставка советских елочных украшений и новогодних открыток 1940-1980-х годов начнет работу в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко. Выставка продлится по 31 января 2021 года.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 ноября

День военной разведки.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

50 лет назад в Бобруйске открыт Могилевский театр драмы и комедии (с 1977 г. - Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича).

100 лет назад родился Основич Семен (Самуил) Петрович, белорусский скрипач, заслуженный артист Беларуси (1961). В 1947 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1941 годах солист, в 1945-1985 годах - концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. В составе струнного квартета Белорусской филармонии (1945-1955) пропагандировал произведения белорусских композиторов. В 1948-1969 годах преподавал в музыкальной школе при Белорусской консерватории. За годы работы сыграл практически весь классический и современный репертуар симфонической музыки. Выступал и как солист.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Финальный вариант выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении" записали в студии "600 метров"
Фото из архива "Белпочта" советует заранее позаботиться о пересылке почты перед Новым годом
Владимир Макей Беларусь заинтересована в присоединении к международным городским сетям ЮНЕСКО - Макей
Фото Министерства образования Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования - Карпенко
Фото из архива Минздрав рассказал о подготовке областей ко второй волне коронавируса
Ольга Петрашова. Фото из архива Широкое участие граждан в диалоговых площадках объединяет общество - депутат
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь
Работа предприятий Управделами и сотрудничество с Африкой - Лукашенко принял с докладом Шеймана
Кочанова провела селектор по вопросам противодействия распространению COVID-19
Готовые квартиры с видом на парк! В продаже – два новых уже построенных дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
Картина дня: верительные грамоты, досрочная выплата пенсий и самый теплый за 75 лет октябрь
Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны
Лавров: конституционная реформа - крайне востребованная площадка для общенационального диалога в Беларуси
Минздрав рассказал о подготовке областей ко второй волне коронавируса
Финальный вариант выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении" записали в студии "600 метров"
Белагропромбанк наградил второго победителя рекламной игры "Заработай на заначке!"
Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования - Карпенко
Валерий Вакульчик представлен в должности помощника Президента - инспектора по Брестской области
"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий
Посол Китая прибыл в Минск
Беларусь заинтересована в присоединении к международным городским сетям ЮНЕСКО - Макей
Производственный туризм может стать "фишкой" Беларуси - Минспорт
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку
В Беларуси выздоровели и выписаны 87 985 пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.