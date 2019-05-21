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Картина дня: верительные грамоты послов, переговоры по нефти и как создаются белорусские деньги

Общество 21.05.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 20 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран, церемония состоялась во Дворце Независимости. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами, заявил глава государства. В международных отношениях чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

На премьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.

Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры. Это предусмотрено указом №190, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.

Дополнительные меры безопасности будут реализованы в период проведения в Беларуси II Европейских игр 2019 года. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.

В Казахстане во второй половине года ждут с визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев. Он также сообщил, что Казахстан твердо привержен развитию евразийской интеграции.

Кыргызстан придает особое значение развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и диалога. Об этом заявил спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастанбек Джумабеков на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в Бишкеке.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В своей инаугурационной речи в сессионном зале парламента после принесения присяги он объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления со вступлением в должность от главы белорусского государства.

Владимир Зеленский. Фото <noindex><a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow">AFP</a></noindex>
Владимир Зеленский. Фото AFP

ОАО "Белорусская калийная компания" подписала меморандум с китайской CNAMPGC по поставкам в КНР калийных удобрений в контейнерах.

Беларусь готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Украины и Польши после получения от них соответствующих уведомлений, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, комментируя итоги прошедших в Москве переговоров по нефтяной тематике.

Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10. Национальный банк не ожидает увеличения количества поддельных белорусских банкнот, сообщил начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.

РЕПОРТАЖ: Как создаются белорусские деньги

РЕПОРТАЖ: Хранители эталонов

Беларусь готова реализовать в Липецкой области строительные проекты на принципиально новом уровне. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, который во главе белорусской делегации посетил Липецкую область.

Первый вице-премьер Александр Турчин оценил комплекс новых услуг РУП "Белпочта", реализованных совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк" в регионах по поручению правительства.

Финансирование Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы составит в текущем году Br2,3 млрд.

Приложение для сферы жилищно-коммунального хозяйства победило на хакатоне социально значимых проектов EPAM Engineering Jam, организованном совместно с Парком высоких технологий, Минсвязи и другими белорусскими госорганами.

В Беларуси с 1 сентября планируется открыть спортивно-педагогические классы.

Для участников II Европейских игр в Минске созданы комфортные условия. Об этом заявил во время семинара Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Вене председатель координационной комиссии ЕОК по проведению II Европейских игр Спирос Капралос.

Специальный раздел для гостей II Европейских игр появился на портале Госпогранкомитета.

Основной версией гибели сотрудника ГАИ является суицид.

В Турове после забега в школе умерла девочка. Следователи устанавливают обстоятельства ее смерти.

Белоруска Татьяна Мацко стала четырехкратной чемпионкой Европы по самбо.

Белорусские дзюдоисты завоевали три награды на Кубке Европы в Оренбурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 мая

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В Мирском замке состоится презентация медалей II Европейских игр. Начало в 10.00.

Пресс-конференция "Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция "Сохранение историко-культурного наследия столицы. Вопросы реставрации исторических зданий города Минска".

В Национальном пресс-центре в 14.00 состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении XIV Белорусского международного медиафорума".

В Парке высоких технологий в 13.00 состоится выездное пресс-мероприятие - круглый стол на тему: "ИТ-абитуриент 2019".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 мая

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Международный день биологического разнообразия.

80 лет назад родился Федорович Сергей Владимирович (д.Малые Дворцы Пинский р-он Брестской обл.), белорусский ученый в области аллергологии, иммунологии, профпатологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных трудов по аллергологии, иммунологии, профпатологии, гигиене труда, дерматологии, радиобиологии. Лауреат Государственной премии Беларуси.

75 лет назад родился Горулев Юрий Николаевич (Россия), белорусский режиссер-оператор, сценарист документального кино. Оператор более 100 фильмов, среди которых: "Трамплин у озера", "Продолжение жизни", "Виленский сборник", "Мир всем" и др. Режиссуру Горулева отличает стремление уловить и передать приметы времени, исследуя судьбы людей в извечных траекториях жизни и смерти. Лауреат премии "За духовное возрождение".

65 лет назад родился Хотяновский Константин Владимирович (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский художник. Работает в области плаката, книжной графики, дизайна. Автор плакатов: "Судьба планеты - твоя судьба", "Последняя страница Красной книги", "Первый Минский фестиваль духовной музыки"; дизайна денег Республики Беларусь.

95 лет назад родился Азнавур Шарль, французский певец, композитор и киноактер. Написал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века, внесен в зал славы песенных авторов. В числе всемирно известных песен Азнавура: "Богема", "Мама", "Вечная любовь", "Немодные радости", "Молодость", "Изабелла", "Ностальгия", "Она", "Как говорят", "Аве Мария", "Нет, я ничего не забыл", "Я уже представлял", "Потому что", "Две гитары", "Унеси меня", "Надо уметь", "Умереть за любовь" и др. Умер в 2018 году.

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