Картина дня: видеообращение детей Донбасса, уборка кукурузы и эксперты о проекте Налогового кодекса

ВЧЕРА

Картина дня. 27 октября

Проживающие на территории Донбасса украинские дети и их родители поблагодарили Президента Беларуси Александра Лукашенко за возможность реабилитации в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Их видеообращение опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Прямая телефонная линия является хорошей формой общения с людьми. Такое мнение журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Правительство увеличило финансирование государственных программ и мероприятий в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 октября №609.

Стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин.

ФОТОФАКТ: Осенние полевые работы в Гродненском районе

У западных политиков не получится разрушить промышленность Беларуси. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси при посещении ОАО "Агат - электромеханический завод".

Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать около 5 тыс. новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе концерна.

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко пояснил причины предлагаемой отмены налоговой льготы для владельцев квартир во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Новый проект Налогового кодекса: каких изменений ждать белорусам". Налоговые органы намерены перевести почти все процессы налогового администрирования в автоматизированный режим, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Самозанятые получат больше возможностей для предпринимательской деятельности в соответствии с новым проектом Налогового кодекса.

Обновлен перечень санаториев для оздоровления за счет бюджетных средств.

Рекомендации по профилактике COVID-19 в санаториях обновили в Беларуси.

"Нафтан" и "Полимир" намерены закрыть потребности Новополоцкой больницы в кислороде.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 2569.

Беларусь установила свой так называемый Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) в сокращение выбросов парниковых газов, сообщили в ПРООН в Беларуси.

"Белавиа" подтвердила международный статус безопасной авиакомпании.

Новые виды услуг появились в отделениях по гражданству и миграции. Теперь получить биометрический паспорт можно не выходя из дома.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в 2022 году планируется провести с 14 по 17 июля. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием организационного комитета по подготовке и проведению данного мероприятия.

Гран-при международного фестиваля "Анимаевка-2021" завоевал бразильский режиссер Радхе Мерон.

Синоптики рассказали, когда придет снег и чего ждать от ноября.

Алина Горносько выиграла вторую медаль на ЧМ по художественной гимнастике.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 октября

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Церемония награждения победителей Национальной театральной премии пройдет на сцене Купаловского театра.

Международный круглый стол "Ф.М.Достоевский - выдающийся писатель, философ и религиозный мыслитель: к 200-летию классика русской и мировой литературы" пройдет в Национальной академии наук Беларуси. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Редкие и исчезающие виды растений и животных Беларуси: пути сохранения и ответственность за уничтожение". Начало в 12.30.

Двухдневная международная научно-практическая конференция "Пичетовские чтения - 2021: 100 лет первому университету Беларуси" пройдет по 28 октября в БГУ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 октября

Всемирный день больных псориазом.

Всемирный день борьбы с инсультом.

60 лет назад родился Горбунов Алексей Сергеевич, советский и украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (1991). Снимался в фильмах "12", "Страна глухих", "Охота на пиранью", "Стиляги", "Обитаемый остров", телесериалах "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Каменская" и др.

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