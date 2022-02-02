Картина дня: визит делегации Санкт-Петербурга, 95 лет "АМКОДОРу" и что изменится в системе образования

ВЧЕРА

Картина дня. 1 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Делегация Санкт-Петербурга выбрала для визита в Беларусь очень знаковый момент, отметил Президент. Экономическое взаимодействие Беларуси с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами.

Александр Лукашенко во время встречи

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил главу белорусского государства Александра Лукашенко за теплый прием и отметил, что был приятно удивлен красотой Дворца Независимости, в интерьерах которого много национальной белорусской тематики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив холдинга "АМКОДОР" с 95-летием со дня образования предприятия.

Холдинг "АМКОДОР" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы. Об этом сказал управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов на торжественном мероприятии по случаю 95-летия холдинга.

Фото из архива

На внутреннем рынке Беларуси достаточно овощей, цены регулируются. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко после посещения УП "Партизанское", обеспечивающего хранение стабилизационных фондов продукции растениеводства.

Премьер-министр Роман Головченко рассказал о планируемых ответных мерах белорусской стороны после прекращения транзита белорусского калия.

КОММЕНТАРИЙ: Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Процесс выдвижения национальных наблюдателей продолжается, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования граждан с COVID-19 на дому. В Беларуси 1 февраля завершилось образование участков для голосования.

В новой редакции Кодекса об образовании появилась возможность получать дошкольное образование на дому. Об этом в рамках пресс-конференции рассказала главный специалист управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Елена Мулица. В Беларуси расширят сферу целевой подготовки учащихся. В Беларуси изменятся правила приема в 10-е классы гимназий. Минобразования рассказало, для кого срок обучения в ПТУ сократят до полугода. Новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной.

Фото из архива

В новой редакции Кодекса об образовании особое внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан. Важная поправка касается возможности трудоустройства в счет брони для детей-сирот и лиц с особенностями психофизического развития. Это нововведение прокомментировала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.

Минтруда разъяснило порядок действий, чтобы получить до трех выходных по болезни без больничного.

Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" без тестирования.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359.

Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх.

Фото НОК Беларуси

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Новые авторы в современной литературе". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Сила в единстве. 115 лет Белорусскому профсоюзу работников здравоохранения". Начало в 14.00.

Показ-презентация "Презентационная версия сериала "Седьмая симфония" состоится в кинотеатре "Беларусь" (г.Минск, ул.Романовская Слобода, 28). Начало в 17.45.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 февраля

75 лет назад родилась Губская Надежда Александровна (Украина), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1994). В 1977-2005 годах солистка Национального академического Большого театра оперы Беларуси. Исполнила ряд партий в постановках классического репертуара. Среди них: Татьяна, Лиза ("Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского), Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Графиня ("Свадьба Фигаро" В.Моцарта) и др.

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