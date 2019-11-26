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26 ноября 2019, 07:00

Картина дня: визит глав МИД Швеции и Финляндии, сотрудничество с Калининградской областью и рекомендации ГАИ

ВЧЕРА

Картина дня. 25 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации в стране проектов. Об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Евросоюзом, отметил глава государства. Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Также одной из тем встречи президента с министрами иностранных дел стали прошедшие в Беларуси парламентские выборы.

Министерство иностранных дел Швеции рекомендует использовать в шведском языке наименование "Беларусь" вместо прежнего "Белая Россия". Об этом говорится в статье главы МИД Швеции Анн Линде, опубликованном в шведском издании "Дагенс нюхетер".

Министр иностранных дел Владимир Макей назвал уникальным событием визит в Минск сразу двух руководителей внешнеполитических ведомств - Швеции и Финляндии. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Швеции Анн Линде и МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Владимир Макей
Владимир Макей

Критика избирательного процесса со стороны международных наблюдателей должна сочетаться с констатацией положительных сторон. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по поводу негативной оценки прошедших парламентских выборов со стороны наблюдателей ОБСЕ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым. Беларусь рассчитывает на более тесную кооперацию с российскими машиностроителями, заявил глава государства. Беларусь готова организовать сборку электробусов в Калининградской области. Калининград предлагает Беларуси вернуться к использованию его портов, заявил Антон Алиханов. Калининградская область хочет закупить белорусские электробусы и транспорт для ЖКХ.

Информационное агентство БЕЛТА примет участие в подготовке масштабной фотовыставки ТАСС "Пресса на войне", сообщила генеральный директор агентства Ирина Акулович во время XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) в Москве.

В обновленном белорусском парламенте займутся улучшением условий для молодежных стартапов.

Для учреждений культуры и образования Беларуси увеличен целевой показатель по количеству закупаемых музыкальных инструментов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №776, которым вносятся изменения в государственную программу "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы.

Изменения в закон "О здравоохранении" поступят в Палату представителей в ближайшее время, не исключено, что до конца 2019 года, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

В Беларуси утвержден национальный эталон единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения. Он стал 60-м в эталонной базе страны, сообщили в Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ).

Ученые Белорусского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из семи стран разработают инновационные энергосберегающие панели для строительства жилья, сообщили в пресс-службе БГУ.

Во время встречи. Фото БГУ
Во время встречи. Фото БГУ

В Минске рассматривается возможность создания единого электронного ресурса для записи в кружки и секции системы дополнительного образования онлайн, сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома.

Карты Беларуси появятся в навигаторах нидерландской компании TomTom.

Чемпионом представительного турнира "Битва городов" по Dota 2 в Минске стала cтоличная команда "Akatsuki gang".

Фото Белорусской федерации киберспорта
Фото Белорусской федерации киберспорта

Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с титулом чемпиона Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские боксеры завоевали 18 медалей на международном турнире Riga Open 2019.

Белорусские спортсмены выиграли семь наград на этапе КЕ по шорт-треку в Польше.

Госавтоинспекция рекомендует не дожидаться 1 декабря и уже переобувать авто в зимние шины, сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Обязательная сезонная смена шин". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей Минска в зимний период". Начало в 12.30.

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145 лет назад родился Вейцман Хаим (д.Мотоль Ивановского р-на Брестской обл.), политический и государственный деятель Израиля, ученый-химик, профессор биологии. Преподавал в Женевском, Манчестерском университетах, возглавлял химическую лабораторию. В 1918 году основал еврейский университет в г.Иерусалим. В 1948-1952 годах первый президент Израиля. Умер в 1952 году.

115 лет назад родился Звездочетов Николай Петрович (г.Пенза, Россия), актер, народный артист Беларуси (1944). В 1929 году окончил Ленинградский театральный техникум. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Актер яркого темперамента, внутренней наполненности. Среди ролей: Шадрин ("Человек с ружьем" Н.Погодина), Алесь ("Война войне" Я.Коласа), Неизвестный ("Разоренное гнездо" Я.Купалы) и др. Умер в 1985 году.

80 лет назад родилась Польских Галина Александровна, актриса, народная артистка России (1979). Снималась в фильмах "Журналист", "Портрет с дождем", "Тени исчезают в полдень", "Любить по-русски" и др. В 1983 года впервые приехала в Минск для съемок фильма "Белые росы" на "Беларусьфильме". С Беларусью у актрисы давняя связь: рано осиротев, Галина Польских долгое время жила у своей бабушки под Могилевом.

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