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07:00 Картина дня: визит Лукашенко в Армению, тепловая модернизация жилья и белорусский электроминивэн Общество
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01 октября 2019, 07:00

Картина дня: визит Лукашенко в Армению, тепловая модернизация жилья и белорусский электроминивэн

ВЧЕРА

Картина дня. 30 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Армению. В Ереване Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более что у двух народов похожая история.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян
Александр Лукашенко и Никол Пашинян

Правительство рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений Беларуси с Евросоюзом, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером.

Сергей Румас во время встречи
Сергей Румас во время встречи

Задача парламента - обеспечить социальную ориентированность республиканского бюджета, проект которого будет рассматриваться на осенней сессии. Об этом на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко. В Страсбурге пройдут открытые слушания по выборам депутатов Палаты представителей седьмого созыва, участие в мероприятии примут белорусские парламентарии, сообщил Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" пройдет в столице 7-8 октября. С каждым годом он вызывает все больший интерес среди экспертного сообщества, сообщил программный координатор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Ожидается, что в конце текущей недели Беларусь посетит с визитом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Федерика Могерини. Фото из архива
Федерика Могерини. Фото из архива

Бизнес-встречи и IT-инвестшоу - ЕЭК подвела итоги "Евразийской недели - 2019".

Внешний государственный долг на 1 сентября 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили в Министерстве финансов.

Беларусь привлечет средства Всемирного банка для финансирования тепловой модернизации жилья. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

Беларусь и Вьетнам согласовали пути расширения инвестиционного сотрудничества.

Государственная программа развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве, ее утверждение ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Александр Скуратов во время заседания китайско-белорусской рабочей группы по стандартизации электрического транспорта. Предсерийный образец белорусского электроминивэна планируется представить в 2020 году.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Латвия прорабатывают вопросы перевозки болельщиков во время чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году примут обе страны, сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов.

Новые терминалы самообслуживания для продажи билетов на поезда региональных линий эконом-класса и городских линий планируется установить на всех железнодорожных вокзалах Беларуси, сообщил начальник пассажирской службы управления БЖД Александр Захаревич. Мобильное приложение БЖД по продаже электронных билетов на поезда городских линий и электрички запустят до конца этого года.

РЕПОРТАЖ: От Северной до Великой Отечественной: как создается военная экспозиция под открытым небом в Буйничах

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра.

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В индустриальном парке "Великий камень" состоится празднование Дня образования КНР. Начало в 9.30.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Об открытии в Минске Международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. ДОК". Начало в 13.00.

Форум достойного долголетия откроется в Минске и соберет около 150 участников со всех регионов Беларуси и других стран.

В Минске состоится официальное открытие Белорусской транспортной недели, которая включает международную специализированную выставку "Транспорт и логистика-2018", а также обширную деловую программу.

Национальная киностудия "Беларусьфильм" откроет Неделю кинодружбы стран СНГ и Грузии.

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Знаменательные даты 2 октября

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Международный день ненасилия.

200 лет назад родился Незабытовский Александр (д.Смоличи Несвижского р-на Минской обл.; по другим сведениям 15 сентября 1818 года, д.Зубково Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский и польский писатель, философ, историк. Учился в частном французском пансионе в Варшаве, Дерптском университете. Посетил Францию, Австрию, Италию, Испанию, Португалию, Англию. За попытку перевезти свои и чужие нелегальные издания был арестован. В анонимных книгах, которые выдавал в Вильно и Париже, а также в рукописях, призывал народ на борьбу против социального и национального угнетения, требовал отмены панщины, отрицал существование Бога. Автор мемуаров "Мои записки", посвященных восстанию 1830-1831 годов. Умер в 1849 году.

115 лет назад родился Казакевич Павел Константинович (д.Забашевичи Борисовского р-на Минской обл.), Герой Советского Союза. Участник похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году, советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В Великую Отечественную войну с июня 1941 года на Западном, Юго-Западном фронтах. Отличился в боях под Харьковом. 15 октября 1943 года стрелковый полк под командованием полковника Казакевича перекрыл шоссе Харьков - Полтава и отрезал врагу путь к отступлению, уничтожил более 200 автомашин и много военной техники. Погиб в этом бою.

95 лет назад родилась Гусельникова Нина Ивановна (г.Нижний Новгород, Россия), белорусская и российская певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1949-1952 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1952-1964 годах - Большого театра в Москве. На белорусской сцене создала образы Марфы ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Антониды ("Иван Сусанин" М.Глинки) и др.

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