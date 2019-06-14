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Картина дня: визит Лукашенко в Бишкек, поправки в ст.328 и чествование лучших врачей

Общество 14.06.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 13 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан.

Александр Лукашенко в международном аэропорту Манас
Александр Лукашенко в международном аэропорту Манас

Палата представителей во втором чтении приняла поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Новации предусматривают уменьшение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч.2 и с восьми до шести лет лишения свободы по ч.3.

Во время заседания
Во время заседания

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных.

Во время заседания
Во время заседания

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась представил коллективу МВД нового руководителя Юрия Караева. Станислав Зась обратил внимание нового руководителя, а также коллектива ведомства на те направления деятельности, которые, по его мнению, требуют более серьезного подхода и дополнительных усилий. В отставке Игоря Шуневича с поста министра внутренних дел Беларуси нет никакого подтекста, политических или не политических оснований, заявил Станислав Зась.

Станислав Зась вручает удостоверение Юрию Караеву
Станислав Зась вручает удостоверение Юрию Караеву

Австрийский концерн A1 Telekom Austria Group заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью и подготовил свои предложения по развитию связи и информационно-коммуникационных технологий, заявил исполнительный директор концерна Томас Арнольднер на встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным в Совете Министров.

Во время встречи. Фото пресс-службы правительства
Во время встречи. Фото пресс-службы правительства

Национальный банк опубликовал обзор динамики изменения потребительских цен и тарифов в мае.

Национальный банк Беларуси разработал концепцию базового счета для физических лиц, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Беларусь занимает лидирующую позицию в Восточной Европе по внедрению цифровых финансовых услуг. Такое мнение высказал начальник департамента программ, политик и региональных инициатив Альянса за финансовую доступность Элики Болетава на форуме высокого уровня Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Запасов нефти в Беларуси хватит на 30-32 года, калийных солей - на 150 лет, сообщил начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб. Минприроды планирует провести модернизацию геологоразведочной отрасли за 4-5 лет. Василий Колб также рассказал о планируемых поправках в Кодекс о недрах.

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, сообщил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

Ермухамет Ертысбаев. Фото из архива
Ермухамет Ертысбаев. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Военное сотрудничество стран СНГ: курс на укрепление мира и безопасности

Лучших белорусских врачей 2018 года назвали в Минске. Церемония награждения прошла во Дворце Республики. В Беларуси гордятся профессионализмом и добросовестным отношением к делу специалистов здравоохранения, говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю профессионального праздника - Дня медицинского работника, которое во Дворце Республики зачитала глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Во время церемонии
Во время церемонии

Белорусские медики впервые провели эндоскопическую операцию ребенку со злокачественной опухолью в области головы.

Минздрав Беларуси проводит анализ лекарственного обеспечения населения, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства. Механизм закупок в здравоохранении будет совершенствоваться, становиться более открытым для общества и понятным для участников рынка. В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, заявил Владимир Караник.

Одобрена концепция пятой союзной программы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС.

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В Беларуси впервые начали производить биопакеты из кукурузы. В ближайшее время первые такие упаковки поступят в крупные торговые сети.

В состав сборной Беларуси на II Европейских играх вошел 221 атлет.

Форму сборной Беларуси на II Европейских играх презентовали в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Форма белорусских спортсменов на II Европейских играх
Форма белорусских спортсменов на II Европейских играх

Питьевой режим и защита от перегрева в офисе и на улице - заботы нанимателя в жару.

Ситуация с пожарной безопасностью в лесах находится под контролем. МЧС, учитывая жаркую погоду, увеличило частоту вылетов авиации. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

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"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут по 16 июня в Несвижском замке.

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Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Всемирный день ветра.

65 лет назад родился Крук Иван Иванович (д.Згурск Червенского р-на Минской обл.), белорусский фольклорист, кандидат филологических наук. Исследует белорусский фольклор, народную культуру, белорусский народный календарь. Автор монографий, научных работ.

60 лет назад родился Гарцуев Александр Федорович (д.Сухари Чаусского р-на Могилевской обл.), белорусский актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в Национальном академическом театре им.Я.Купалы, с 2012 года художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии, преподает в Белорусской государственной академии искусств.

40 лет назад родилась Нестеренко Юлия Викторовна (г.Брест), белорусская спортсменка (легкая атлетика, бег), мастер спорта Беларуси, мастер спорта Беларуси международного класса, заслуженный мастер спорта Беларуси. Чемпионка Олимпийских игр (2004) в беге на 100 м. Бронзовый призер чемпионата мира (2004) в беге на 60 м в закрытых помещениях. Победительница международных соревнований серии Гран-при (2004) в беге на 100 м. Бронзовый призер чемпионатов мира (2005) и Европы (2006) в эстафете 4 на 100 м.

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