Картина дня: визит Лукашенко в Казахстан, будни погранзаставы и мобильное приложение дополненной реальности

ВЧЕРА

Картина дня. 28 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент Беларуси на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми. Александр Лукашенко и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев

Во время встречи Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева

В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено указом №197, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Армения поддержала назначение Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ.

Беларусь и Таджикистан заинтересованы в создании совместных производств. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с парламентской делегацией Таджикистана.

Во время встречи

Беларусь, Украина и Литва запустят контейнерный поезд между Клайпедой и Одессой.

Правительство Республики Корея будет наращивать инвестиционное взаимодействие с Беларусью, заявил вице-президент Корейского фонда Сон Ин Ким.

Сон Ин Ким

Первый деловой семинар-форум с участием официальных и деловых кругов Беларуси, Китая и Японии по продвижению индустриального парка "Великий камень" и экономического потенциала Беларуси состоялся Токио.

Рабочая группа подготовит предложения по капремонту объектов на придомовых территориях. Ее руководителем назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

МАРТ установил тарифы на услуги транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Один день из жизни погранзаставы на рубеже трех стран

Снайперы группы "А" КГБ стали лучшими на кубке мира среди спецподразделений в Чехии.

Винтовка

Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании Нацбанка.

В Беларуси выпускникам средних специальных учреждений образования предлагается выдавать сертификаты достижений вместо характеристик. С такой инициативой выступил министр образования Игорь Карпенко на республиканском семинаре "Перспективные направления развития системы среднего специального образования".

БГУ запускает пилотный проект дополнительного образования. Студенты и магистранты всех факультетов с сентября смогут дополнительно выбирать предметы для изучения, положительные оценки будут заноситься в диплом.

ИНТЕРВЬЮ: Вторая жизнь отходов

ФОТОФАКТ: Минск готовится к II Европейским играм

Мобильное приложение дополненной реальности к II Европейским играм представили в Минске.

Фото организаторов II Европейских игр

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 мая

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Последние звонки прозвенят в школах Минщины.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная книжному фестивалю "Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку".

В Национальном пресс-центре в 10.00 состоится пресс-конференция: "Негативные последствия употребления табака для легких человека: от хронических респираторных заболеваний до рака", приуроченная ко Всемирному дню без табака.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Вопросы безопасности летнего отдыха детей. Пути минимизации риска опасных ситуаций", приуроченная к Международному дню защиты детей.

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Политическое, торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие между Республикой Беларусь и Итальянской Республикой на современном этапе".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 мая

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999).

65 лет назад родился Янушкевич Феликс Язепович (д.Раков Воложинского р-на Минской обл.), белорусский живописец. Работает в разных жанрах станковой живописи. Автор произведений "Кастусь Калиновский", "Судьба Рогнеды, или Стена Памяти", "Вдохновение. Максим Богданович" и др.

85 лет назад родился Леонов Алексей Архипович, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации запаса, дважды Герой Советского Союза. 18 марта 1965 года совместно с П.И.Беляевым совершил полет в космос на корабле "Восход-2"; в ходе полета впервые в мире вышел в космическое пространство. Участник первого в мире международного космического полета "Союз-Аполлон" (15-21 июля 1975 года в качестве командира корабля "Союз-19"). Автор книги "Солнечный ветер", книги-альбома "Жизнь среди звезд". Лауреат Государственной премии СССР.

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