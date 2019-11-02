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02 ноября 2019, 09:00

Картина дня: визит Лукашенко в ОАЭ, прогнозные параметры на 2020 год и открытие кинофестиваля "Лістапад"

ВЧЕРА

Картина дня. 1 ноября

Начался визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом.

Начался визит Александра Лукашенко в ОАЭ
Начался визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы №401 "О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год" и №402 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 411 "О налогообложении", направленный на корректировку отдельных положений налогового законодательства с учетом правоприменительной практики.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся 1 ноября под лозунгом "К радости". Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля. Он выразил убеждение в том, что "Лiстапад" в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников.

Реализация договоренностей Узбекистана и Беларуси даст серьезный результат, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Сергей Румас и Шавкат Мирзиёев
Сергей Румас и Шавкат Мирзиёев

Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

Эйнарс Семанис и Михаил Мясникович
Эйнарс Семанис и Михаил Мясникович

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет территориальный обзор Беларуси. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и главы отдела ОЭСР по работе со странами Евразии Уильяма Томпсона.

Уильям Томпсон
Уильям Томпсон

Беларусь может рассчитывать на поддержку США на пути присоединения ко Всемирной торговой организации. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур во время "Кастрычніцкага эканамічнага форуму".

Национальный банк планирует к 2021 году завершить реализацию мер для перехода к инфляционному таргетированию, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц.

Положение о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) утверждено постановлением Совета Министров от 30 октября 2019 года №735.

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье.

Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре использовали почти Br1,28 млрд инвестиций в основной капитал, или 107,7% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом шла речь на заседании совета концерна по итогам работы за девять месяцев.

"Гомельтранснефть Дружба" подключила новый участок нефтепровода Мозырь-Броды-1.

Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" рассчитывает в 2020 году выйти на выпуск машин для служб такси. Экспорт "БЕЛДЖИ" за январь-сентябрь 2019 года превысил $100 млн.

Фото из архива
Фото из архива

Со следующего года в Беларуси увеличится объем жилья, в котором будет производиться капитальный ремонт, сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко. В Минске с 2019 года изменились подходы к распределению площадей жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту, по каждому из районов столицы с учетом особенностей их застройки.

Около 520 образцов вооружения и техники поставлено в войска с начала года, звено многоцелевых истребителей Су-30СМ должно поступить в ноябре. Об этом по итогам оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил и коллегии Минобороны рассказал министр обороны Андрей Равков. Противоминный центр Вооруженных Сил начал свою работу с 1 ноября, он позволяет качественно готовить специалистов в интересах белорусской армии и других государств.

Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ. Такое мнение высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий на семинаре "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" в Гомеле.

Павел Легкий
Павел Легкий

БЖД будет продавать билеты на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану по местным тарифам.

РЕПОРТАЖ: Как в Татарстане чтут память Янки Купалы

Осенние каникулы в белорусских школах пройдут с 1 по 9 ноября. Много мероприятий в дни школьных каникул будут посвящены Году малой родины.

В состав двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) войдут 10 человек. Торжественный старт БАЭ будет дан 5 ноября, сообщили в пресс-службе Национальной академии Беларуси.

Монтаж елей начался в Минске: в микрорайоне Брилевичи уже появился главный символ Нового года, в парке Горького продолжают устанавливать праздничное дерево, сообщила первый заместитель генерального директора "Минскреклама" Татьяна Калитина.

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XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет по 8 ноября под слоганом "К радости".

Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер - 2019" пройдет в Могилеве по 5 ноября.

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Знаменательные даты

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3 ноября

В Республике Беларусь - День работников гражданской авиации.

70 лет назад родился Якжен Михаил Владимирович (г.Екатеринбург, Россия), белорусский кинорежиссер. В 1981-2005 годах работал на киностудии "Беларусьфильм", одновременно в 1987-2007 годах в "Белвидеоцентре". Поставил художественные фильмы "Живая душа", "Прости нас, первая любовь", телефильм "Записки юного врача", документальные фильмы "Дерево за окном. Художник Евгений Игнатьев", "Белый день" и др. Дипломант Международного кинофестиваля "Золотой Витязь" (2001).

70 лет назад родился Александр Борисович Градский, российский певец и композитор, народный артист Российской Федерации (1999). Автор первой советской рок-оперы "Стадион", посвященной памяти Виктора Хары, музыки к художественным фильмам, среди которых "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Узник замка Иф" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998).

4 ноября

110 лет назад родился Струнин Александр Петрович (г.Чита, Россия), российский и белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств России (1960). С 1925 года актер и режиссер в театрах России. В 1952-1954 годах режиссер Театра драмы и комедии при Белгосэстраде, в 1963-1975 годах главный режиссер Гродненского областного драматического театра. Постановщик спектаклей: "Трибунал" А.Макаенка, "Гроза" А.Островского, "Дядюшкин сон" Ф.Достоевского и др. Автор пьес "Возмездие", "Я присягал Родине". Умер в 1993 году.

235 лет назад родился Бове Осип Иванович, русский архитектор. Главный архитектор Комиссии для восстановления Москвы после пожара 1812 года. Одним из его достижений стала реконструкция Красной площади с Торговыми рядами напротив Кремлевской стены (1815). По его проекту был разбит Александровский сад (1820-1822), создан классический ансамбль Театральной площади с Большим театром (1821-1824). Ему принадлежит и авторство Триумфальных ворот, воздвигнутых в 1834 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Умер в 1834 году.

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