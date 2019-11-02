Картина дня: визит Лукашенко в ОАЭ, прогнозные параметры на 2020 год и открытие кинофестиваля "Лістапад"

ВЧЕРА

Картина дня. 1 ноября

Начался визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом.

Начался визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы №401 "О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год" и №402 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 411 "О налогообложении", направленный на корректировку отдельных положений налогового законодательства с учетом правоприменительной практики.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся 1 ноября под лозунгом "К радости". Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля. Он выразил убеждение в том, что "Лiстапад" в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников.

Реализация договоренностей Узбекистана и Беларуси даст серьезный результат, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Сергей Румас и Шавкат Мирзиёев

Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

Эйнарс Семанис и Михаил Мясникович

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет территориальный обзор Беларуси. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и главы отдела ОЭСР по работе со странами Евразии Уильяма Томпсона.

Уильям Томпсон

Беларусь может рассчитывать на поддержку США на пути присоединения ко Всемирной торговой организации. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур во время "Кастрычніцкага эканамічнага форуму".

Национальный банк планирует к 2021 году завершить реализацию мер для перехода к инфляционному таргетированию, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц.

Положение о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) утверждено постановлением Совета Министров от 30 октября 2019 года №735.

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье.

Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре использовали почти Br1,28 млрд инвестиций в основной капитал, или 107,7% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом шла речь на заседании совета концерна по итогам работы за девять месяцев.

"Гомельтранснефть Дружба" подключила новый участок нефтепровода Мозырь-Броды-1.

Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" рассчитывает в 2020 году выйти на выпуск машин для служб такси. Экспорт "БЕЛДЖИ" за январь-сентябрь 2019 года превысил $100 млн.

Фото из архива

Со следующего года в Беларуси увеличится объем жилья, в котором будет производиться капитальный ремонт, сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко. В Минске с 2019 года изменились подходы к распределению площадей жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту, по каждому из районов столицы с учетом особенностей их застройки.

Около 520 образцов вооружения и техники поставлено в войска с начала года, звено многоцелевых истребителей Су-30СМ должно поступить в ноябре. Об этом по итогам оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил и коллегии Минобороны рассказал министр обороны Андрей Равков. Противоминный центр Вооруженных Сил начал свою работу с 1 ноября, он позволяет качественно готовить специалистов в интересах белорусской армии и других государств.

Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ. Такое мнение высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий на семинаре "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" в Гомеле.

Павел Легкий

БЖД будет продавать билеты на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану по местным тарифам.

РЕПОРТАЖ: Как в Татарстане чтут память Янки Купалы

Осенние каникулы в белорусских школах пройдут с 1 по 9 ноября. Много мероприятий в дни школьных каникул будут посвящены Году малой родины.

В состав двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) войдут 10 человек. Торжественный старт БАЭ будет дан 5 ноября, сообщили в пресс-службе Национальной академии Беларуси.

Монтаж елей начался в Минске: в микрорайоне Брилевичи уже появился главный символ Нового года, в парке Горького продолжают устанавливать праздничное дерево, сообщила первый заместитель генерального директора "Минскреклама" Татьяна Калитина.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2-3 ноября

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XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет по 8 ноября под слоганом "К радости".

Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер - 2019" пройдет в Могилеве по 5 ноября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

3 ноября

В Республике Беларусь - День работников гражданской авиации.

70 лет назад родился Якжен Михаил Владимирович (г.Екатеринбург, Россия), белорусский кинорежиссер. В 1981-2005 годах работал на киностудии "Беларусьфильм", одновременно в 1987-2007 годах в "Белвидеоцентре". Поставил художественные фильмы "Живая душа", "Прости нас, первая любовь", телефильм "Записки юного врача", документальные фильмы "Дерево за окном. Художник Евгений Игнатьев", "Белый день" и др. Дипломант Международного кинофестиваля "Золотой Витязь" (2001).

70 лет назад родился Александр Борисович Градский, российский певец и композитор, народный артист Российской Федерации (1999). Автор первой советской рок-оперы "Стадион", посвященной памяти Виктора Хары, музыки к художественным фильмам, среди которых "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Узник замка Иф" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998).

4 ноября

110 лет назад родился Струнин Александр Петрович (г.Чита, Россия), российский и белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств России (1960). С 1925 года актер и режиссер в театрах России. В 1952-1954 годах режиссер Театра драмы и комедии при Белгосэстраде, в 1963-1975 годах главный режиссер Гродненского областного драматического театра. Постановщик спектаклей: "Трибунал" А.Макаенка, "Гроза" А.Островского, "Дядюшкин сон" Ф.Достоевского и др. Автор пьес "Возмездие", "Я присягал Родине". Умер в 1993 году.

235 лет назад родился Бове Осип Иванович, русский архитектор. Главный архитектор Комиссии для восстановления Москвы после пожара 1812 года. Одним из его достижений стала реконструкция Красной площади с Торговыми рядами напротив Кремлевской стены (1815). По его проекту был разбит Александровский сад (1820-1822), создан классический ансамбль Театральной площади с Большим театром (1821-1824). Ему принадлежит и авторство Триумфальных ворот, воздвигнутых в 1834 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Умер в 1834 году.

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