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Общество
23 апреля 2021, 07:00

Картина дня: визит Лукашенко в Россию, прототип вакцины от COVID-19 и тренды в белорусских семьях

ВЧЕРА

Картина дня. 22 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным. Белорусский лидер прокомментировал предложения в Украине перенести из Минска переговорную площадку трехсторонней контактной группы по Донбассу. Александр Лукашенко отметил "большую человеческую нотку" в состоявшемся накануне послании Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Отношения Беларуси и России развиваются, и развиваются успешно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве. Российская сторона готова принять в Москве Президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №160 "Об официальных геральдических символах органов прокуратуры".

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №158 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016-2020 годы и за 2020 год".

Резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка оказать внешнее давление на Беларусь. Об этом говорится в комментарии Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей в связи с принятием ПАСЕ резолюций к докладам по Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве.

Фото из архива
Фото из архива

Утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2021-2023 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 апреля №227 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка.

В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала.

Фото из архива
Фото из архива

Больше многодетных семей и одиноких отцов - Минтруда рассказало о трендах в белорусских семьях.

Минтруда изучает популярность в Беларуси отцовского отпуска при рождении ребенка.

Фото из архива
Фото из архива

Создание централизованной информсистемы здравоохранения вошло в активную фазу, заявил в пресс-центре БЕЛТА заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко. Биометрические документы презентуют на первом международном форуме #GBC 28-29 апреля в Минске, заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Белорусские ученые рассчитывают к концу августа разработать прототип вакцины от COVID-19. Об этом сказал на сессии общего собрания Национальной академии наук председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307.

Белорусские детские онкологи провели инновационную CAR-T-терапию двум пациентам.

Студентка, комсомолка, спортсменка - Дворец Независимости посетили участницы конкурса красоты.

Поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Мингорисполком назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке.

Искусство вытинанки получит статус историко-культурной ценности Беларуси.

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Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартует 23 апреля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Государственная поддержка развития бизнеса в Беларуси. Путь на рынок или как коммерциализировать свои идеи". Начало в 11.00.

XVІІ Международные книговедческие чтения пройдут по 23 апреля в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 апреля

Международный день солидарности молодежи.

Всемирный день защиты подопытных животных.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

135 лет назад родился Осветимский Марк Александрович (г.Слуцк Минской обл.), белорусский политический деятель. В 1919-1920 годах член ЦК Белорусской партии социалистов-революционеров, в 1919-1924 годах председатель ее Слуцкого комитета, член культурно-просветительского общества "Папараць-кветка". В 1919 году и 1921 году был арестован. В 1924 году отошел от политической деятельности. В 1930-е годы работал экономистом Гомельского жиркомбината. В 1938 году арестован и приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1960 году.

230 лет назад родился Бестужев Николай Александрович, русский литератор, декабрист. Был членом Верховной думы Северного общества. Приговорен к вечной каторге, с 1826 года находился в Шлиссельбургской крепости, Нерчинских рудниках, с 1839 года на поселении в Селенгинске. Известен как акварелист-портретист, историк русского флота. Умер в 1855.

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