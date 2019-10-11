Картина дня: визит Лукашенко в Туркменистан, гарантии для молодых специалистов и программа "Лістапада"

ВЧЕРА

Картина дня. 10 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Планируется, что 11 октября в Ашхабаде Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Беларусь во время проходящего в столице Туркменистана Ашхабаде Совета министров иностранных дел довела до коллег в СНГ свою позицию по вопросам региональной безопасности, рассказал глава белорусского внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей. Министр иностранных дел уверен в возможности нахождения развязок по спорным нюансам в отношениях с Туркменистаном. Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ утверждена во время заседания Совета министров иностранных дел.

Владимир Макей

Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в СНГ, а в 2021-м станет председателем, рассказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

ЦИК зарегистрировала кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. В ЦИК не поступает жалоб и замечаний от международных наблюдателей на выборах в Палату представителей седьмого созыва, сообщили в Центризбиркоме. Основная миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах приедет в Беларусь в середине октября.

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении изменения в законы по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций.

Во время заседания

Палата представителей на заседании ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

Во время заседания

Министерство финансов оценивает потери для Беларуси из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в $400 млн, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Дефицит бюджета в 2020 году может составить Br1 млрд. Беларусь планирует на следующей неделе обсудить с Международным валютным фондом возможность новой программы.

Максим Ермолович

Беларусь посчитает размер компенсации из-за поставок некачественной нефти из России после завершения в ноябре капремонта своих нефтеперерабатывающих заводов, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков. Индикативные балансы предусматривают в 2020 году поставки из России 24 млн т нефти. В "Белнефтехиме" рассказали, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку.

БелТПП на бизнес-форумах за три года подписала контрактов на поставки белорусской продукции на общую сумму $1,5 млрд, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Владимир Улахович

РЕПОРТАЖ: "Это будет самый защищенный объект" - как охраняют Белорусскую АЭС и когда ее запустят

Ученые НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению активно работают в области создания аккумуляторов нового типа и графенсодержащих материалов.

Озеленение городов и ликвидация мини-полигонов - Минприроды о планах по наведению порядка на земле.

Около 99,9% выпускников-бюджетников вузов в этом году получили распределение, сообщила консультант главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Ольга Мущинская в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси около 1 тыс. студентов-платников ежегодно хотят получить распределение. Большинство молодых специалистов педагогического профиля остаются на своих рабочих местах после отработки по распределению.

Во время пресс-конференции

Посла Израиля вызвали в МИД и заявили протест в связи с необоснованными отказами во въезде белорусам.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси продолжает переговоры для прихода лоукостов в областные аэропорты, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Минтранс выступает за возвращение лицензирования для таксистов.

Крупный транспортно-логистический центр открыт на белорусско-польской границе рядом с пунктом пропуска "Берестовица".

Фото ООО "Бремино групп"

Более 300 тыс. туристов посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск с начала действия указа №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" в январе 2017 года, сообщил директор Национального агентства по туризму Валерий Паращенко.

Стадион "Динамо" в Минске попал в топ-15 самых больших и вместительных футбольных арен в странах СНГ сборных - участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), который составило российское аналитическое агентство "ТурСтат".

Фото из архива

Основную конкурсную программу кинофестиваля "Лістапад-2019" представили в Минске.

Белоруска Екатерина Ковалева вышла во второй круг на ЧМ по боксу в Улан-Удэ.

Нобелевская премия по литературе за 2018 и 2019 годы присуждена Ольге Токарчук и Петеру Хандке.

Иллюстрация из Twitter-аккаунта The Nobel Prize

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 октября

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Национальный пресс-центр на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by организует интернет-видеобрифинг: "О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь". Начало в 15.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Дню матери, на тему: "Семейное чтение как фактор воспитания подрастающего поколения". В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Эпидемиологические и санитарные требования к школьной продукции". Начало в 14.00.

Круглый стол "Цифровые права в гражданском праве" пройдет в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий.

В Студенческой деревне состоится открытие нового общежития, построенного за счет средств китайских компаний. Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день борьбы с артритом.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

115 лет назад родился Боровик Александр Александрович (д.Сергеенки Верхнедвинского р-на Витебской обл.), один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Минской области в годы Великой Отечественной войны. В партизанах с июля 1941 года: командир взвода, комиссар отряда, в январе 1943-го - июле 1944 года комиссар 25-й бригады им.П.К.Пономаренко, одновременно с марта 1943 года секретарь Любанского подпольного райкома КП(б)Б, который базировался в этой бригаде. В 1944-1967 годах на партийной и хозяйственной работе. Умер в 1981 году.

90 лет назад родился Быков Ролан Антонович, российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР (1990). Снял фильмы "Внимание, черепаха!", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "Чучело" и др. Умер в 1998 году.

80 лет назад родился Васильев Юрий Николаевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1999). Снимался в фильмах "Журналист", "Москва слезам не верит", "Летучая мышь" и др. Умер в 1999 году.

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