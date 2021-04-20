Картина дня: визит Макея в Швейцарию, неделя предпринимательства и доппоезда на праздники

ВЧЕРА
Картина дня. 19 апреля
Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Швейцарию встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет. Владимир Макей передал генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарену Тангу инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов.
От Беларуси никогда не исходила и не будет исходить какая-либо угроза соседним странам или региону. Об этом было заявлено на прошедшей в Женеве встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.
VI Неделя белорусского предпринимательства проходит с 19 по 25 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель высшего координационного совета СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андрей Копыток. После прошедшего VI Bсебелорусского народного собрания это будет первая площадка по ведению конструктивного диалога бизнеса, власти и гражданского общества, где будут рассмотрены самые актуальные вопросы белорусского бизнеса.
В Беларуси в январе-марте текущего года построили 12,9 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 1,127 млн кв.м жилья, сообщили в Национальном статистическом комитете.
В январе - марте 2021 года при помощи службы занятости на новое место жительства и работы переселились 22 семьи безработных, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в военном образовании.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник представил белорусский опыт противодействия коронавирусной инфекции на конференции "Диалог губернаторов/мэров провинций Китая и АСЕАН". Белорусы в режиме онлайн присоединились к конференции, проходящей на острове Хайнань в Китае.
В Минске вакцинировать трудовые коллективы от COVID-19 будут с выездом на предприятия.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 633.
КОММЕНТАРИЙ: Дорогу hard-инновациям, или Как Минский городской технопарк помогает перспективным производствам
Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС.
Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне ВВС и войск ПВО.
Комплексная тренировка по поисково-спасательному обеспечению полетов прошла в Мачулищах.
Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов на предстоящие праздники, сообщили в пресс-центре БЖД.
ИНФОГРАФИКА: Сезон активности клещей
Союзные парламентарии выступили за реставрацию Брестской крепости за счет бюджета СГ.
Восемь медалей завоевали белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Узбекистане.
Восемь медалей завоевали белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Узбекистане. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по художественной гимнастике Алину Горносько, Анастасию Салос, Анну Гайдукевич, Карину Ермоленко, Анастасию Молоканову, Анастасию Рыбакову, Арину Цицилину и Анну Швайбу с успешным выступлением на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Паралимпиец Алексей Талай на этапе Мировой серии IPC по плаванию в коммуне Линьяно-Саббьядоро (Италия) преодолел 50 метров брассом с результатом 1:18:42. Тем самым белорусский спортсмен установил новый мировой рекорд. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по паралимпийскому спорту Алексея Талая с успешным выступлением.
Семь медалей первенства Беларуси по гиревому спорту завоевали атлеты университета МЧС.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 апреля
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню Матери-Земли (22 апреля) "Сохранение естественных экосистем, биологического и ландшафтного разнообразия в Беларуси. Реализация проекта международной технической помощи "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на "Открытие паркового сезона - 2021. Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность". Начало в 15.00.
II Международный фестиваль искусств "Вёска Fest - 2021" пройдет по 20 апреля в Молодечно.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 апреля
Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
95 лет назад родилась Елизавета II, королева Великобритании. 6 февраля 1952 года унаследовала престол после смерти отца.
205 лет назад родилась Бронте Шарлотта (Каррер Белл), английская писательница. Автор романа "Джейн Эйр". Умерла в 1855 году.
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