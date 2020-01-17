Картина дня: визит премьер-министра Латвии, изобретение белорусских физиков и цветущие персики

ВЧЕРА

Картина дня. 16 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной, заявил Кришьянис Кариньш. Он также сообщил, что Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля. Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты.

Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш

Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал, отметил Сергей Румас. Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза. Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею.

Сергей Румас и Кришьянис Кариньш

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" предоставляет широкие возможности для развития латвийского бизнеса, сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве. Премьер-министр Беларуси также провел телефонный разговор с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Создан организационный комитет по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Его возглавил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Монетарная и финансовая стабильность является фундаментом долгосрочного экономического роста. Об этом председатель правления Национального банка Павел Каллаур заявил на очередном заседании консультативного совета при Нацбанке.

КОММЕНТАРИЙ: Наниматели из числа физлиц больше не будут заполнять трудовые книжки своих работников

"БЕЛДЖИ" готово рассмотреть вопрос изменения условий программы кредитования покупки автомобилей Geely для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил директор предприятия Геннадий Свидерский. СЗАО "БЕЛДЖИ" намерен в феврале вывести на рынок Беларуси новый кроссовер Geely SX11.

Белорусские ученые для исследования атмосферы в условиях Антарктиды изобрели первый в мире круглогодично работающий лидар, сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Максим Богданович.

Максим Богданович

В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году.

Перед окунанием в воду на Крещение рекомендуется проконсультироваться у врача, сообщил заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской станции скорой медицинской помощи Минска Олег Воробей.

Крещенских морозов в этом году ждать не стоит, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Зима в Беларуси: зеленые клумбы и дождь. Как это было раньше?

ФОТОФАКТ: В Гомельской области зацвели персики

Рядом с домом Владимира Короткевича в Орше, в котором писатель жил несколько лет и создавал знаменитую повесть "Дзікае паляванне караля Стаха", планируют построить современный музей белорусского классика.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 января

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Онлайн-конференция "Образование: в центре внимания - воспитание детей" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Популяризация чтения среди детей и подростков в Республике Беларусь". Начало в 12.00.

Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет XX Праздник музыки "Заслаўе-2020".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 января

120 лет назад родился Борковский Виктор Иванович (г.Минск), языковед, академик АН СССР (1972), доктор филологических наук (1950), профессор (1930). В 1923-м окончил Петроградский университет. С 1950 года работал в Институте языкознания СССР (в 1954-1960 директор), с 1960 года в Институте русского языка АН СССР. Исследовал древнерусскую письменность, историческую грамматику, синтаксис и диалектологию восточно-славянских языков, историю отечественного языкознания. В 1930-е годы выступал по вопросам реформы белорусского правописания. Автор монографии "Синтаксис сказок: Русско-белорусские параллели", статей о Е.Карском и др. Редактировал монографию Е.Карского "Белорусы". Лауреат Государственной премии СССР (1970). Умер в 1982 году.

70 лет назад родился Невзоров Борис Георгиевич (1950), русский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2011). Снимался в фильмах "Люди на болоте", "Россия молодая", "Каменская" и др.

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