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Картина дня: визит президента Египта, "Пламя мира" в Минске и древний ракоскорпион

Общество 18.06.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня 17 июня

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным визитом в Беларусь.

Абдель Фаттах ас-Сиси
Абдель Фаттах ас-Сиси

Беларусь заинтересована в создании в Египте совместных предприятий с высокой степенью локализации и развитии многоплановых двусторонних отношений, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с представителями белорусских деловых кругов.

Абдель Фаттах ас-Сиси и Сергей Румас
Абдель Фаттах ас-Сиси и Сергей Румас

Гимнастка Любовь Черкашина открыла эстафету II Европейских игр "Пламя мира" в Минске на площади Свободы. Затем эстафета прибыла на площадь Государственного флага. Прославленные спортсмены - Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова - внесли огонь на площадь, где его встретили около 2 тыс. участников красочного шоу и зрителей праздничного концерта. Факел II Европейских игр был передан председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку, исполняющему обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктору Лукашенко и министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку. Огонь был зажжен в специальной чаше на площади Государственного флага, а после трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь передал факел современному поколению белорусских спортсменов.

Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более.

Политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии в Минске сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Беларусь и Россия прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на границе. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске.

Беларусь и Россия согласовали позиции по аграрному сектору, которые предлагается включить в готовящуюся программу интеграции в Союзном государстве. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Анатолий Хотько (в центре)
Анатолий Хотько (в центре)

Работа по интеграции информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько.

Дмитрий Патрушев (в центре)
Дмитрий Патрушев (в центре)

Прорабатывается проект производства самосвалов БЕЛАЗ в России. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Григорий Рапота
Григорий Рапота

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2019 года составили 107,6% к уровню аналогичного периода 2018 года.

Более 90% лиц, обратившихся в 2019 году за получением статуса беженца в Беларуси, являются жителями Украины, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

У людей, которые занимаются выращиванием клубники, сегодня нет проблем с тем, чтобы сдать ягоду. Об этом заявил журналистам председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

Более 1 тыс. т клубники закупили заготовители у жителей Лунинецкого района.

Церемония награждения победителей конкурса "Фронтовой альбом" состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Участники церемонии
Участники церемонии

ГАИ рекомендует скорректировать графики грузоперевозок на время II Европейских игр.

Общественный транспорт Минска в дни II Европейских игр - изменения в маршрутах и времени работы.

Издания, подготовленные к II Европейским играм, показывают высокую планку, на которую нужно равняться в книгоиздании, заявил отечественным и иностранным журналистам министр информации Александр Карлюкевич на презентации тематических изданий, посвященных II Европейским играм в Доме книги "Светоч".

Госпогранкомитет готов к пропуску большого числа участников и болельщиков II Европейских игр, сообщил журналистам заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков.

Насыщенные развлекательные программы подготовлены для болельщиков II Европейских игр в фан-зонах, обустроенных в регионах Беларуси.

В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни среднее время контроля в отношении временно ввозимого транспортного средства гостей II Европейских игр не превышает 5 минут.

Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

В Гомельской области к II Европейским играм разработали 15 новых туристических маршрутов.

Компания beCloud включила сеть 4G на всех станциях и перегонах минского метро.

С централизованного тестирования по математике, которое проходило в Беларуси, за нарушения удалили трех человек.

Солигорские шахтеры обнаружили останки ракоскорпиона, которым 350 млн лет.

Федерация хоккея Беларуси представила журналистам новый логотип чемпионата Беларуси в экстралиге.

Сборная Беларуси перед стартом на II Европейских играх стала победителем первого национального чемпионата по баскетболу 3х3 среди мужских команд.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июня

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Республике Беларусь", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22.06). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Приоритетные направления выездного и въездного туризма в летний сезон". Участие принимают: Гулый Филипп Анатольевич - председатель правления Республиканского союза туристической индустрии; представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Круглый стол "Онлайн-покупки белорусов за рубежом" пройдет в 10.00 в Willing Hotel в Минске (ул.Ленина,50).

В Гомельском облисполкоме в 9.30 начнется брифинг председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Р.А.Глушко о ходе сельскохозяйственных работ в Гомельской области и влиянии засухи на урожай.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июня

Всемирный день детского футбола.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

95 лет назад родился Быков Василь (Василий Владимирович) , белорусский прозаик, драматург, публицист, народный писатель Беларуси (1980), Герой Социалистического Труда (1984).Автор повестей "Третья ракета", "Мертвым не больно", "Сотников". За повести "Обелиск", "Дожить до рассвета" получил Государственную премию СССР (1974), за повести "Волчья стая" и "Его батальон" - Государственную премию Беларуси (1978), за повесть "Знак беды" - Ленинскую премию (1986). По книгам писателя поставлены художественные фильмы: "Третья ракета", "Альпийская баллада", "Дожить до рассвета", телевизионный сериал "Долгие версты войны". Умер в 2003 году.

70 лет назад родился Вальчук Геннадий Павлович, белорусский тренер-преподаватель (греко-римская борьба), мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер Беларуси (1986).

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