Картина дня: визит президента Судана, супергеройские билборды МЧС и старт акции "Наши дети"

ВЧЕРА

Картина дня. 10 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. По итогу встречи белорусский лидер рассказал о четырех главных договоренностях, которых достигли стороны во время переговоров в Минске. В частности, речь шла о том, что Беларусь создаст в Судане машиностроительный центр и сельскохозяйственный комплекс, а также организует тепличный комплекс по белорусским технологиям. Кроме того, белорусские компании совместно с суданскими специалистами должны начать добычу золота на территории Судана. Беларусь также готова к открытию своего посольства в Судане.

В Беларуси приняты дополнительные меры по усилению государственной поддержки детей-сирот и многодетных семей при строительстве, реконструкции или приобретении жилья. На это направлены указы №474 "О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" и №473 "О долевом строительстве", которые Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 декабря.

При подготовке белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз стороны сумели найти разумный баланс компромиссов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также заявил, что в ведущихся переговорах Беларуси с ЕС по поводу заключения соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей постоянно возникают какие-то новые моменты. Дискуссия на эту тему продолжается.

Белинвестбанк привлек кредит на 50 млн евро для расширения возможностей кредитования микро-, малого и среднего бизнеса.

Беларусь и Эстония договорились о взаимном пенсионном обеспечении граждан двух стран.

В Минске презентовали Всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и директор Национальной библиотеки Роман Мотульский

В Беларуси расширен Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю.

Минздрав Беларуси выдал первый Сертификат соответствия производителя требованиям правил GMP ЕАЭС. Таким образом, сделан первый шаг для признания результатов инспектирования и регистрации на общем рынке лексредств ЕАЭС.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси.

Мюзиклы, ярмарки и шествие волшебных героев - Минск приглашает встретить Новый год.

Белорусская таможня перед праздниками принимает меры для избежания очередей на границе.

"Карта гостя" II Европейских игр поступила в продажу.

МЧС представило серию билбордов с "супергероем".

55-летняя минчанка сообщила о минировании пл.Независимости в Минске, проверка показала отсутствие опасных предметов.

Участники конференции ООН в Марокко одобрили Глобальный договор о миграции.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 декабря

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Пресс-конференция "Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА.

Торжественная церемония открытия городской новогодней благотворительной акции "Наши дети" состоится в Минске.

В Республиканском институте высшей школы будет дан старт новому национальному проекту "Стратегия: Молодежь Беларуси - 20.30".

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоится VIІ Республиканский смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Елка-Фэст 2018".

Книжно-иллюстративная выставка "Ковчег Чингиза Айтматова", приуроченная к 90-летнему юбилею писателя, откроется в Минске в Национальной библиотеке.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день нейтралитета. Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 года.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Объявлен ООН в 2017 году. Этот день призван повышать осведомленность о необходимости в надежных и устойчивых системах здравоохранения и всеобщем охвате услугами здравоохранения.

100 лет назад родился Киреенко Кастусь (Константин Тихонович) (д.Гайшин Славгородского р-на Могилевской обл.), белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси. Работал в журналах "Беларусь", "Бярозка", "Полымя". Автор сборников "После грозы", "Моя республика", произведений для детей (сборники "Зеленое эхо", "Весна-красна") и др. Некоторые стихи К.Киреенко положены на музыку. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1988 году.

60 лет назад родилась Амельченя Вера Петровна (д.Языль Стародорожского р-на Минской обл.), белорусская актриса. Работала в Белорусском академическом драматическом театре им.Я.Коласа, Могилевском областном драматическом театре. Среди ролей: леди Анна ("Ричард III" У.Шекспира), Лаура ("Стеклянный зверинец" Т.Уильямса) и др. Умерла в 2005 году.

90 лет назад родился Айтматов Чингиз Торекулович, народный писатель Кыргызстана, дипломат, академик АН Кыргызской Республики. Автор повестей "Джамиля", "Белый пароход", романов "Плаха", "Когда падают горы" и др. Умер в 2008 году.

90 лет назад родился Быков Леонид Федорович, российский актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР, народный артист УССР. Снимался в фильмах "Судьба Марины", "Максим Перепелица", "Дорогой мой человек", "Добровольцы", "В бой идут одни старики" и др. Лауреат Государственной премии УССР. Умер в 1979 году.

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