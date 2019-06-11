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Александр Лукашенко и Игорь Шуневич Лукашенко Шуневичу: безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств
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Картина дня: визит Румаса в Лондон, отставка Шуневича и первые безвизовые болельщики

Общество 11.06.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 10 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, однако действовать без излишеств, заявил Президент. Глава государства спросил у Игоря Шуневича, который председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск", как сейчас обстоят дела в клубе. Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров. Игорь Шуневич сообщил, что главным тренером ХК "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец. Другие члены тренерского штаба будут выбраны из числа белорусских специалистов.

Александр Лукашенко и Игорь Шуневич
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич

МВД установило источники утечки служебной информации, причастные к этому сотрудники будут уволены.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он обратился к главе государства во время рабочей встречи.

Игорь Шуневич
Игорь Шуневич

ЦИК Казахстана подвел предварительные итоги голосования на президентских выборах, Касым-Жомарт Токаев получил 70,76% голосов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах.

Касым-Жомарт Токаев. Фото КАЗИНФОРМ
Касым-Жомарт Токаев. Фото КАЗИНФОРМ

Премьер-министр Сергей Румас во время рабочего визита в Великобританию принял участие в Дне рынков капитала Беларуси на Лондонской фондовой бирже. Правительство Беларуси рассчитывает на партнерство с Лондонской фондовой биржей, сообщил Сергей Румас на встрече с генеральным директором биржи Никилом Рати. Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках, а также взаимодействие с инвесторами лондонского Сити. Лондон готов быть площадкой для привлечения капитала в Беларусь, заявил государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан.

Алан Дункан и Сергей Румас
Алан Дункан и Сергей Румас

Банк развития Беларуси не исключает возможности очередного размещения еврооблигаций в белорусских рублях в 2020 году. Об этом сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич на Дне рынков капитала Беларуси на Лондонской фондовой бирже.

Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным.

Беларусь планирует в 2019 году привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сообщила заместитель министра экономики Елена Перминова.

Китайская корпорация Geely может создать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" производство автокомпонентов, сообщил на пресс-конференции глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко. Китайская корпорация Weichai планирует реализовать проект по выпуску коробки передач в "Великом камне".

Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты применяется с 10 июня.

Малотоннажный транспорт освобождается от платы за проезд по дорогам Беларуси с 10 июня по 10 июля.

РЕПОРТАЖ: Молочный остров: как на границе Беларуси и Латвии получают вкусный продукт

Правительство установило порядок маркирования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, которые будут эксплуатироваться во время II Европейских игр.

В Беларуси заработал безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр. Первые уже пересекли белорусскую границу - через автодорожный пункт пропуска "Брест" в страну прибыла семья из Германии.

Фото ГПК
Фото ГПК

Четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева на торжественной линейке в Минском государственном механико-технологическом профессионально-техническом колледже вручила учащимся грамоты за достижения в физической культуре и спорте.

Дарья Домрачева фотографируется с учащимися колледжа
Дарья Домрачева фотографируется с учащимися колледжа

Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

Белорусская грация Алина Горносько победила в упражнении с булавами на Гран-при в Чехии.

Катрин Тасева, Алина Горносько и Виктория Оноприенко. Фото kalop.eu
Катрин Тасева, Алина Горносько и Виктория Оноприенко. Фото kalop.eu

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на турнире в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 июня

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В Национальном аэропорту Минск в 11.00 состоится пресс-конференция, посвященная подготовке таможенных органов к проведению в Беларуси II Европейских игр.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Актуальное состояние государственной системы здравоохранения Республики Беларусь", приуроченная ко Дню медицинских работников.

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Улучшение инфраструктуры города под перспективное использование электротранспорта в Беларуси. Организация сети электрозарядных станций и специализированных парковок в городе Минске, возможности обустройства зарядных станций во дворах многоэтажных домов".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Мосты дружбы: Россия - Беларусь", приуроченная к совместной концертной программе в рамках международного проекта Вячеслава Заренкова "Созидающий мир" в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 июня

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Всемирный день действий за устранение детского труда.

85 лет назад родился Яскевич Алесь (Александр Семенович) (д.Ушаки Чериковского р-на Могилевской обл.), белорусский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор монографий и литературно-критических книг "Корни молодого дерева", "От слова - к образу", "Грани мастерства" и др. Один из авторов "Истории белорусской литературы XX в.".

80 лет назад родилась Пенина Эмма Ильинична (г.Душанбе), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. С 1969 года артистка хора Белорусского телевидения и радио под руководством В.Ровды, с 1981 года в Государственной академической хоровой капелле Республики Беларусь им.Г.Ширмы, одновременно с 1998 года педагог по вокалу при ней.

65 лет назад родился Кипель Валерий Сергеевич (г.Минск), белорусский ученый в области хирургии, кандидат медицинских наук. Автор научных работ по перитониту, панкреатиту, заболеваниям щитовидной железы. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
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