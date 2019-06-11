Картина дня: визит Румаса в Лондон, отставка Шуневича и первые безвизовые болельщики

ВЧЕРА
Картина дня. 10 июня
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, однако действовать без излишеств, заявил Президент. Глава государства спросил у Игоря Шуневича, который председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск", как сейчас обстоят дела в клубе. Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров. Игорь Шуневич сообщил, что главным тренером ХК "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец. Другие члены тренерского штаба будут выбраны из числа белорусских специалистов.
МВД установило источники утечки служебной информации, причастные к этому сотрудники будут уволены.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он обратился к главе государства во время рабочей встречи.
ЦИК Казахстана подвел предварительные итоги голосования на президентских выборах, Касым-Жомарт Токаев получил 70,76% голосов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах.
Премьер-министр Сергей Румас во время рабочего визита в Великобританию принял участие в Дне рынков капитала Беларуси на Лондонской фондовой бирже. Правительство Беларуси рассчитывает на партнерство с Лондонской фондовой биржей, сообщил Сергей Румас на встрече с генеральным директором биржи Никилом Рати. Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках, а также взаимодействие с инвесторами лондонского Сити. Лондон готов быть площадкой для привлечения капитала в Беларусь, заявил государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан.
Банк развития Беларуси не исключает возможности очередного размещения еврооблигаций в белорусских рублях в 2020 году. Об этом сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич на Дне рынков капитала Беларуси на Лондонской фондовой бирже.
Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным.
Беларусь планирует в 2019 году привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сообщила заместитель министра экономики Елена Перминова.
Китайская корпорация Geely может создать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" производство автокомпонентов, сообщил на пресс-конференции глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко. Китайская корпорация Weichai планирует реализовать проект по выпуску коробки передач в "Великом камне".
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты применяется с 10 июня.
Малотоннажный транспорт освобождается от платы за проезд по дорогам Беларуси с 10 июня по 10 июля.
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Правительство установило порядок маркирования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, которые будут эксплуатироваться во время II Европейских игр.
В Беларуси заработал безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр. Первые уже пересекли белорусскую границу - через автодорожный пункт пропуска "Брест" в страну прибыла семья из Германии.
Четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева на торжественной линейке в Минском государственном механико-технологическом профессионально-техническом колледже вручила учащимся грамоты за достижения в физической культуре и спорте.
Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA.
Белорусская грация Алина Горносько победила в упражнении с булавами на Гран-при в Чехии.
Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на турнире в Германии.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 11 июня
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В Национальном аэропорту Минск в 11.00 состоится пресс-конференция, посвященная подготовке таможенных органов к проведению в Беларуси II Европейских игр.
В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Актуальное состояние государственной системы здравоохранения Республики Беларусь", приуроченная ко Дню медицинских работников.
В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Улучшение инфраструктуры города под перспективное использование электротранспорта в Беларуси. Организация сети электрозарядных станций и специализированных парковок в городе Минске, возможности обустройства зарядных станций во дворах многоэтажных домов".
В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Мосты дружбы: Россия - Беларусь", приуроченная к совместной концертной программе в рамках международного проекта Вячеслава Заренкова "Созидающий мир" в Белорусской государственной филармонии.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 12 июня
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Всемирный день действий за устранение детского труда.
85 лет назад родился Яскевич Алесь (Александр Семенович) (д.Ушаки Чериковского р-на Могилевской обл.), белорусский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор монографий и литературно-критических книг "Корни молодого дерева", "От слова - к образу", "Грани мастерства" и др. Один из авторов "Истории белорусской литературы XX в.".
80 лет назад родилась Пенина Эмма Ильинична (г.Душанбе), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. С 1969 года артистка хора Белорусского телевидения и радио под руководством В.Ровды, с 1981 года в Государственной академической хоровой капелле Республики Беларусь им.Г.Ширмы, одновременно с 1998 года педагог по вокалу при ней.
65 лет назад родился Кипель Валерий Сергеевич (г.Минск), белорусский ученый в области хирургии, кандидат медицинских наук. Автор научных работ по перитониту, панкреатиту, заболеваниям щитовидной железы. Лауреат Государственной премии Беларуси.
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