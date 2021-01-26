Картина дня: внедрение биометрических документов, педагоги-тьюторы и циклон "Ларс"

ВЧЕРА

Картина дня. 25 января

Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждалась на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Президент отметил, что, как ему докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок. Глава государства в целом одобрил введение в стране биометрических документов, но отдельные моменты поручено дополнительно проанализировать и доработать.

Во время совещания

Главная цель проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы - обеспечение стабильного роста экономики страны. Таким мнением поделилась председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

На реализацию госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" в 2021-2025 годах потребуется Br46,8 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 января 2021 года №28.

Фото из архива

Сельское хозяйство, химическая и легкая промышленность, а также логистика и туризм могут стать конкурентными преимуществами Гродненской области. Такое мнение на собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от Гродненской области высказал министр экономики Александр Червяков.

Генконсул в Шанхае рассказал о расширении белорусских поставок в КНР.

Фото из архива

Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий.

В 2020 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 42% по сравнению с 2019 годом. В наибольшей степени пострадали промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой, однако Беларуси и Казахстану удалось этого избежать. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Вопросы ЖКХ, торговли, бытового обслуживания лидировали среди обращений в КГК в 2020 году.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1024 пациента с COVID-19, выписаны 618.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Беременность и COVID-19: результаты последних научных исследований

Дворец Независимости вновь открыл свои двери для сторонников единой и мирной Беларуси.

В БГУ впервые появятся педагоги-тьюторы. Их деятельность будет направлена на индивидуализацию обучения, создание условий и возможностей для раскрытия творческого потенциала обучающихся.

Академия управления за 30 лет подготовила более 95 тыс. специалистов.

Студентам посвящается: 25 января - Татьянин день в архивных фотографиях БЕЛТА.

Будущие радиофизики комсомольцы В. Ярошевич, В. Карпилович и С. Протас, 1979 год

В Вооруженных Силах Беларуси под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.

В Беларуси в 2020 году перезахоронены останки 878 погибших в годы ВОВ.

РЕПОРТАЖ: Инкубатор для леса: как в Ивацевичах заготавливают семена и выращивают саженцы

У защитников животных в Беларуси появилась своя ассоциация.

Циклон "Ларс" принесет в Беларусь метели и порывистый ветер.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской науки "Приоритетные направления научных исследований в 2021 году". Начало в 11.00.

Торжественный митинг, посвященный старту 56-го "Звездного похода", пройдет у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны (во внутреннем дворике БГПУ).

В Гомеле пройдут по 28 января областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 января

Международный день памяти жертв холокоста.

105 лет назад родился Нефед Владимир Иванович, белорусский театровед, драматург, член-корреспондент НАН Беларуси (1972), доктор искусствоведения(1963), профессор (1964), заслуженный деятель искусств Беларуси (1975). В 1940 году окончил Московский институт истории, философии и литературы. Исследовал вопросы истории, теории и современной практики белорусского театра, проблемы драматургии и творчества мастеров сцены. Автор одноактных пьес. Опубликовал около 500 научных трудов, статей и рецензий, в т.ч. 13 монографий. Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умер в 1999 году.

195 лет назад родился Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, русский писатель-сатирик, публицист. В Петербурге служил в Министерстве внутренних дел, вице-губернатором в Рязани, позднее в Твери. В 1863-1865 годах сотрудничал с журналом "Современник". Автор цикла сатирических очерков и рассказов "Губернские очерки", "История одного города", романа "Господа Головлевы" и др. Умер 1889 году.

225 лет назад родился Моцарт Вольфганг Амадей, австрийский композитор, представитель венской классической школы. Музыкант универсального дарования, проявившегося с раннего детства. Модифицировал традиционные оперные формы "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Волшебная флейта". Автор свыше 20 опер и 50 симфоний, концертов для флейты и для скрипки с оркестром, камерно-инструментальных и фортепианных произведений, "Реквиума", хоровых сочинений, песен. Умер в 1791 году.

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