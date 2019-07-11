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Александр Лукашенко Лукашенко подчеркивает важность мира в Беларуси в эпоху глобальной военной нестабильности
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Картина дня: вручение генеральских погон, дефляция в июне и улицы фестивального Витебска

Общество 11.07.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 10 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу во Дворце Независимости. Глава государства подчеркнул важность мира и спокойствия на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности.

Погоны генерал-майора внутренней службы вручены заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу
Погоны генерал-майора внутренней службы вручены заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу

Сайт "Правовой форум Беларуси" определен в качестве основной электронной площадки для обсуждения проектов с общественностью. Это предусмотрено указом №265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности", который глава государства Александр Лукашенко подписал 10 июля.

Народный художник Беларуси Виктор Громыко скончался на 97-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким художника.

В Беларуси необходимо активнее поддерживать талантливую и одаренную молодежь, заявила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова во время приема граждан в Минске.

Во время приема
Во время приема

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений.

Во время встречи
Во время встречи

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин считает, что после ротации глав представительств ЕС за рубежом траектория конструктивного диалога Минска и Брюсселя сохранится.

Андреа Викторин
Андреа Викторин

В Беларуси предлагают Литве и Латвии совместно пользоваться электроэнергией БелАЭС. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович сказал в интервью журналу "Открытый город". Он также сообщил, что подготовка визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию продолжается.

В Беларуси в июне зафиксирована дефляция.

Подталкивавшие инфляцию факторы ослабевают, ориентир в 5% в годовом выражении сохраняется, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц. Нацбанк рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом, сообщил Сергей Калечиц.

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для которых в 2019 году действуют сниженные тарифы на природный газ, дополнен.

Белорусские здравницы в I полугодии демонстрируют рост по всем ключевым показателям работы, они заполнены на 100%, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Почти 80% детей, которых планировалось оздоровить нынешним летом, уже успели отдохнуть в лагерях различных типов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На улицах фестивального Витебска

На улицах Витебска
На улицах Витебска

БГУ в этом году планирует набрать более 5 тыс. студентов.

От уборки улиц до вожатых: более 4 тыс. минских студотрядовцев примут предприятия Беларуси и России.

Мобильные операторы ввели двойное подтверждение платных подписок.

Систему организации II Европейских игр предлагается использовать для других мероприятий, сообщил начальник управления по информационным технологиям Дирекции II Европейских игр 2019 года Сергей Евец.

Площадь Победы в Минске модернизируется, но внешний облик не поменяет.

В Минске открыли движение по Южной магистрали, построенной вдоль железной дороги Минск - Гомель.

Южная магистраль
Южная магистраль

Завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и двух женщин. Они обвиняются в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних.

Федерация хоккея Беларуси предлагает внести изменения в подготовку юных игроков. Главная цель изменений - значительно увеличить количество разносторонне развитых, здоровых спортсменов.

Во время отчетной конференции
Во время отчетной конференции

Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" заняли три первых места на четвертом этапе ралли "Шелковый путь".

Фото организаторов ралли
Фото организаторов ралли

Белоруска Татьяна Холодович завоевала серебряную медаль в метании копья на престижном турнире Spitzen Leichtathletik Luzern 2019.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с польским "Пястом" со счетом 1:1 в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Выставку "Библия для народа 1692-1696 гг. Василия Кореня. К 325-летию первой в России гравированной книги" презентуют на "Славянском базаре в Витебске".

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115 лет назад родилась Александрович Александра Ивановна (г.Минск), белорусский педагог и литературовед. Известна как первая исполнительница роли Алеси в музыкальной драме М.Чарота "На купалье" в БГТ-1. Автор статей о творчестве Я.Купалы, З.Бядули, Ф.Богушевича, М.Танка и др. Составитель учебников и хрестоматий для средних школ. Переводила на белорусский язык книги для детей. Умерла в 1947 г.

105 лет назад родился Алейников Петр Мартынович (д.Кривель Шкловского р-на Могилевской обл.), советский киноактер. Со свойственными ему обаянием, простотой и естественностью игры воплотил на экране тип молодого современника - веселого, жизнерадостного парня. Снимался в фильмах "Семеро смелых", "Трактористы", "Большая жизнь", "Небо Москвы" и др. Последний фильм, в котором снялся Петр Алейников уже будучи тяжело больным, - "Утоление жажды". За исполнение в нем сложной драматической роли посмертно награжден специальной премией 3-го Всесоюзного кинофестиваля. Умер в 1965 году. Творчеству артиста посвящен фильм "Петр Мартынович и годы большой жизни".

90 лет назад родился Лобко Петр Иосифович (д.Кухчицы Клецкого р-на Минской обл.), белорусский ученый в области анатомии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по вегетативной нервной системе, влиянию неблагоприятных факторов внешней среды на строение нервной системы и внутренних органов. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2011 году.

65 лет назад родился Кирилин Петр Алексеевич (г.Витебск), белорусский графикРаботает преимущественно в технике рисунка и акварели. Автор циклов "Полис", "Вечность", композиций "Попробуй счастья со мной", "Дикий лес" и др.

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