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15 сентября 2021, 07:00

Картина дня: вручение госнаград, готовность к эпидсезону и новый глава белорусских католиков

ВЧЕРА

Картина дня. 14 сентября

Начало новой традиции. Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды. Белорусы достойно прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Представители творческих профессий должны ценить то внимание, которое они получают от публики.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии.

"Великий спортсмен, но не хоккеист". Лукашенко рассказал о кандидатуре на пост председателя ФХБ.

"Главная задача - помогать людям". Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором.

Римско-католическую церковь в Беларуси возглавил Иосиф Станевский.

В условиях санкций ситуация в банковском секторе Беларуси достаточно устойчивая, сообщили в Нацбанке.

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 сентября составила Br49,651 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 августа на 2,2%.

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые редакции единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе.

Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на встрече глав правительств Беларуси и Казахстана в июне. Также была достигнута договоренность о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в казахстанских городах Нур-Султан и Алматы.

ГПК: литовские и польские пункты не выполнили договоренности по пропуску грузовиков.

Сезон промышленного лова начался в рыбхозе "Свислочь".

Состоялась первая встреча уполномоченных по правам ребенка стран СНГ. Стороны отметили колоссальный потенциал для развития сотрудничества в деле защиты прав детей и пришли к пониманию того, что такие мероприятия необходимо проводить на постоянной основе не реже одного раза в год.

Ответственные за ситуацию с COVID-19 оценили риски на совещании в Совете Республики.

Вакцинировать против гриппа в этом сезоне планируется не менее 40% населения Беларуси, сообщила заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

В Беларуси отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

Вопрос о ревакцинации против COVID-19 в Беларуси будет решен по итогам исследований поствакцинального иммунитета. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

В этом эпидсезоне не исключена активная циркуляция вирусов гриппа, сообщила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

Вакцинацию против COVID-19 и против гриппа можно проводить одновременно при желании пациента, заявил ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1630 пациентов с COVID-19, выписаны 1115.

Заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный рассказал об актуальных разработках учреждения.

Эндопротезы коленного сустава, изделия для сосудистой хирургии: технопарк БНТУ рассказал о новейших разработках

Образовательный проект ПВТ "Информатика без розетки" будут внедрять в детских садах Беларуси.

Народное единство необходимо, заявил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько во время круглого стола на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа".

День 17 сентября стал символом нашей сплоченности, стремления к миру и взаимопониманию, заявила сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич во время круглого стола на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа".

Важно быть консолидированными и ощущать себя единой нацией, заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Белтелерадиокомпания готовит премьеру документального проекта ко Дню народного единства.

ФОТОФАКТ: Фестиваль роботов проходит в Минске

Белорусские стрелки из лука выиграли четыре медали на международном турнире во Львове.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 сентября

В Национальной библиотеке Беларуси состоится заседание Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ. Участники заседания обсудят проведение основных мероприятий в области культуры на 2021-2025 годы, рассмотрят план проведения в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Об основных направлениях развития лесной отрасли в 2021 году", приуроченная ко Дню работников леса. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа в осенне-зимний период". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Город как пространство для людей, пространство для жизни", приуроченная к Всемирному Дню без автомобиля и неделе мобильности. Начало в 12.30.

Международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2021" пройдет по 17 сентября в минском Футбольном манеже.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 сентября

Международный день охраны озонового слоя.

89 лет назад родился Лысенко Петр Федорович (д.Заречаны Полоцкого р-на Витебской обл.), белорусский археолог, доктор исторических наук (1988), профессор (1993). В 1953 окончил Минский педагогический институт. Работал в Институте истории НАН Беларуси. Исследовал курганы 11-12 вв., древние города Туров, Брест, Пинск, Слуцк, Мозырь и др. Результатом многолетних исследований в Бресте и Турове стало создание археологических музеев "Берестье" и "Древний Туров". Лауреат Государственной премии Беларуси (2004). Умер в 2020 году.

65 лет назад родился Копперфильд Дэвид, американский иллюзионист.

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