Картина дня: вручение госнаград, когда начнется ЦТ и чем удивит "Славянский базар"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:02 Поджог "Табакерки" в Жодино: расследование завершено Происшествия
08:59 Житель Барановичей обгорел, сжигая мусор во дворе Происшествия
08:55 Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович Экономика
08:52 Классификация форм торговли утверждена в Беларуси Экономика
08:51 Исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины "Эпиваккорона" В мире
08:49 Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода Общество
08:46 День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете в апреле Регионы
08:41 Россия рассмотрит возможность создания цифрового проездного для полетов в ЕАЭС Технологии
08:37 Футболисты Бельгии и Чехии победили на старте квалификации ЧМ Спорт
08:30 Клишевич: нас пытаются уничтожить, манипулируя исторической правдой Общество
08:22 Более Br35 млн будет направлено в 2021 году из инновационного фонда на исследовательские работы Экономика
08:16 Тренажер вскрытия дверей разработали в филиале университета МЧС под Борисовом Общество
08:09 Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный Технологии
08:03 Беларусь и Ленинградская область подпишут соглашение о сотрудничестве Политика
08:01 Правительство определило поставщиков удобрений для полевых работ Экономика
07:57 В США число заразившихся коронавирусом превысило 30 млн В мире
07:55 Театр эстрады в дни весенних каникул подарит юным зрителям сразу две премьеры Афиша
07:50 В Японии стартовала эстафета олимпийского огня В мире
07:36 В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В мире
07:33 Новые стройнормы для производственных зданий и сооружений приняты в Беларуси Экономика
07:26 В Минске при пожаре в мусороприемной камере погиб мужчина Происшествия
07:14 Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают в шести местах Регионы
07:02 Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Католики сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы Общество
07:00 Картина дня: вручение госнаград, когда начнется ЦТ и чем удивит "Славянский базар" Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей с Грецией Президент
00:46 В Италии за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса В мире
00:08 В Перу объявлена тревога из-за вспышки лихорадки денге В мире
24.03.21
23:32 Разработан рюкзак, который поможет слабовидящим ориентироваться в пространстве Технологии
22:59 Хоккеисты питерского СКА обыграли московское "Динамо" в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина Спорт
Все новости
Все новости
Общество
25 марта 2021, 07:00

Картина дня: вручение госнаград, когда начнется ЦТ и чем удивит "Славянский базар"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами".

Фото из архива
Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил национальную киностудию "Беларусьфильм". Премьер-министр отметил: необходимо оценить то, как выполняются принятые решения, обсудить, что нужно сделать для того, чтобы "Беларусьфильм" вышел из определенного творческого застоя.

Во время совещания на "Беларусьфильме"
Во время совещания на "Беларусьфильме"

Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

Работникам МВД вручили погоны полковника и государственные награды в Музее истории ВОВ.

Награды вручает Владимир Андрейченко
Награды вручает Владимир Андрейченко

Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса.

ИНТЕРВЬЮ: Наталья Кочанова о жизненных ценностях, материнских уроках и приоритетах

ИНТЕРВЬЮ: Антибелорусская инициатива ЕС не нашла широкой поддержки в ООН

Совмин утвердил госпрограмму по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о кредите на строительство АЭС.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская экономика в 2021 году развивается в положительной динамике, постепенно восстанавливаясь, заявил министр экономики Александр Червяков.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин обозначил задачи для мясной отрасли в беседе с журналистами во время экспортного форума "Беларусь мясная".

Во время работы форума
Во время работы форума

Около 150 рабочих мест появится в регионах при реализации инициатив по проекту ЕС-ПРООН.

Беларусь имеет все предпосылки для активного развития электротранспорта. Такое мнение высказали эксперты во время онлайн-встречи на базе Информационного центра по атомной энергии, организованной госкорпорацией "Росатом".

Генпрокуратура рассказала о планируемых изменениях в уголовное законодательство.

Фото из архива
Фото из архива

Борьбу с экстремизмом в Беларуси будут координировать органы внутренних дел, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк, комментируя новую редакцию закона о противодействии экстремизму. Законопроект о противодействии экстремизму в ближайшее время поступит в Палату представителей.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447.

Фото из архива
Фото из архива

Вручение аттестатов в школах Беларуси, как планируется, пройдет 10 июня, ЦТ начнется с 16 июня. Такие даты назвал министр образования Игорь Карпенко.

ФОТОФАКТ: Сотрудники ОМОНа поддержали воспитанников Дома ребенка №1 в Минске

Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и главный врач учреждения здравоохранения "Дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" Светлана Тулупова
Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и главный врач учреждения здравоохранения "Дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" Светлана Тулупова

Белорусская олимпийская академия начинает новый проект "Марафон олимпийского образования". В нем примут участие педагоги учреждений дошкольного образования, дети и их родители, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Ледовое шоу в амфитеатре, концерты и уличное искусство - "Славянский базар" пройдет 14-19 июля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Совместные разработки белорусских и российских ученых в сфере создания и применения систем дистанционного зондирования Земли. Союзная программа "Интеграция-СГ". Место проведения: ГНУ "Объединенный институт проблем информатики" Национальной академии наук Беларуси (Минск, ул.Сурганова, 6). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция ко Дню работников бытового обслуживания населения Беларуси (28 марта) "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения. Повышение качества услуг в сельской местности". Начало в 11.00.

Экоквест пройдет на факультете международных отношений БГУ. Он предполагает шесть увлекательных заданий, в которых участники смогут проверить свои смелость, ловкость и интеллектуальные способности

V Экспортный форум "Беларусь мясная" пройдет по 25 марта. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 марта

75 лет назад родился Пресняков Владимир Петрович, российский музыкант-саксофонист, композитор и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации.

70 лет назад родился Булдаков Алексей Иванович, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации (2009). Снимался в фильмах "Знак беды", " Повестка в суд", "Белые одежды", "Особенности национальной рыбалки" и др. Умер в 2019 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода
Сергей Клишевич. Фото из архива Клишевич: нас пытаются уничтожить, манипулируя исторической правдой
Фото Университета гражданской защиты МЧС Тренажер вскрытия дверей разработали в филиале университета МЧС под Борисовом
Фото из архива Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Фото из архива Католики сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Фото из архива Образовательный проект "Ориентация на будущие поколения" запущен в БГПУ
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал указ об отчуждении пустующих домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить?
Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Сергеенко: важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа
Интерьер мечты от Interior Design DANA: поможем воплотить в жизнь даже самые смелые идеи!
Топ-новости
Картина дня: вручение госнаград, когда начнется ЦТ и чем удивит "Славянский базар"
Католики сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Кочанова поздравила победителей регионального конкурса сочинений "Если бы я был сенатором"
Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович
Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Клишевич: нас пытаются уничтожить, манипулируя исторической правдой
Прививка от коронавируса снижает риск серьезных осложнений - Жилевич
"Велес-Мит" укрепляет свои позиции в сельском хозяйстве
Ананич: вопрос роста цен на продукты и лекарства - наиболее значимый для большинства белорусов
Кочанова о жизненных ценностях, материнских уроках и приоритетах - интервью
Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"
Белорусский союз офицеров: не позволим развалить нашу любимую страну
Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают в шести местах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447
Щекин: Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные коды народов
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.