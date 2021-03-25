Картина дня: вручение госнаград, когда начнется ЦТ и чем удивит "Славянский базар"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами".

Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил национальную киностудию "Беларусьфильм". Премьер-министр отметил: необходимо оценить то, как выполняются принятые решения, обсудить, что нужно сделать для того, чтобы "Беларусьфильм" вышел из определенного творческого застоя.

Во время совещания на "Беларусьфильме"

Важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Работникам МВД вручили погоны полковника и государственные награды в Музее истории ВОВ.

Награды вручает Владимир Андрейченко

Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса.

ИНТЕРВЬЮ: Наталья Кочанова о жизненных ценностях, материнских уроках и приоритетах

ИНТЕРВЬЮ: Антибелорусская инициатива ЕС не нашла широкой поддержки в ООН

Совмин утвердил госпрограмму по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о кредите на строительство АЭС.

Фото из архива

Белорусская экономика в 2021 году развивается в положительной динамике, постепенно восстанавливаясь, заявил министр экономики Александр Червяков.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин обозначил задачи для мясной отрасли в беседе с журналистами во время экспортного форума "Беларусь мясная".

Во время работы форума

Около 150 рабочих мест появится в регионах при реализации инициатив по проекту ЕС-ПРООН.

Беларусь имеет все предпосылки для активного развития электротранспорта. Такое мнение высказали эксперты во время онлайн-встречи на базе Информационного центра по атомной энергии, организованной госкорпорацией "Росатом".

Генпрокуратура рассказала о планируемых изменениях в уголовное законодательство.

Фото из архива

Борьбу с экстремизмом в Беларуси будут координировать органы внутренних дел, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк, комментируя новую редакцию закона о противодействии экстремизму. Законопроект о противодействии экстремизму в ближайшее время поступит в Палату представителей.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447.

Фото из архива

Вручение аттестатов в школах Беларуси, как планируется, пройдет 10 июня, ЦТ начнется с 16 июня. Такие даты назвал министр образования Игорь Карпенко.

ФОТОФАКТ: Сотрудники ОМОНа поддержали воспитанников Дома ребенка №1 в Минске

Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и главный врач учреждения здравоохранения "Дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" Светлана Тулупова

Белорусская олимпийская академия начинает новый проект "Марафон олимпийского образования". В нем примут участие педагоги учреждений дошкольного образования, дети и их родители, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Ледовое шоу в амфитеатре, концерты и уличное искусство - "Славянский базар" пройдет 14-19 июля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 марта

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Совместные разработки белорусских и российских ученых в сфере создания и применения систем дистанционного зондирования Земли. Союзная программа "Интеграция-СГ". Место проведения: ГНУ "Объединенный институт проблем информатики" Национальной академии наук Беларуси (Минск, ул.Сурганова, 6). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция ко Дню работников бытового обслуживания населения Беларуси (28 марта) "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения. Повышение качества услуг в сельской местности". Начало в 11.00.

Экоквест пройдет на факультете международных отношений БГУ. Он предполагает шесть увлекательных заданий, в которых участники смогут проверить свои смелость, ловкость и интеллектуальные способности

V Экспортный форум "Беларусь мясная" пройдет по 25 марта. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 марта

75 лет назад родился Пресняков Владимир Петрович, российский музыкант-саксофонист, композитор и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации.

70 лет назад родился Булдаков Алексей Иванович, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации (2009). Снимался в фильмах "Знак беды", " Повестка в суд", "Белые одежды", "Особенности национальной рыбалки" и др. Умер в 2019 году.

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