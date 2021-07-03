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Новости
07:00 Картина дня: вручение госнаград, МАРТ о новациях закона о торговле и цветовые коды погоды Общество
00:45 Эксперт заявил, что вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса В мире
02.07.21
02.07.21 23:31 За сутки в Великобритании зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса В мире
02.07.21 22:56 Грузовой самолет Boeing 737 упал в море у побережья Гонолулу В мире
02.07.21 22:20 В Боснии и Герцеговине впервые отметили День Независимости Беларуси В мире
02.07.21 22:07 Жук: стыд и Запад - понятия абсолютно разновекторные Общество
02.07.21 21:54 Сборная Испании первой пробилась в полуфинал Евро-2020 Спорт
02.07.21 21:41 О значении Дня Независимости, новом коллаборационизме, терактах и покушении – о чем говорил Лукашенко накануне праздника Президент
02.07.21 21:30 Китай поставил другим странам более 480 млн доз вакцин от коронавируса В мире
02.07.21 21:15 Заболеваемость COVID-19 в мире в июне упала почти в 1,5 раза В мире
02.07.21 21:08 Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости Президент
02.07.21 21:02 Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге FIVB Спорт
02.07.21 21:00 Чайчиц: важно помнить, какой ценой нам досталась независимость Общество
02.07.21 20:38 Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая В мире
02.07.21 20:19 Дорожную разметку в Минске в ночь на 3 июля будут наносить на семи участках Регионы
02.07.21 20:09 Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации Общество
02.07.21 19:58 Футболисты "Минска" и "Сморгони" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси Спорт
02.07.21 19:53 Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем Спорт
02.07.21 19:40 Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде выросло до 20 В мире
02.07.21 19:34 "Мой родны кут" в картинах Анатолия Желудко представили на выставке в Бресте Культура
02.07.21 19:29 Константин Курочкин выиграл Кубок Беларуси в заплыве на 1500 м вольным стилем Спорт
02.07.21 19:15 Лукашенко: белорусы выдержат непростой экзамен, выпавший на их долю, потому что Беларусь - страна героев Президент
02.07.21 19:11 Лукашенко: в Беларусь смогут въехать только мирные граждане Президент
02.07.21 19:11 Лукашенко: чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции Президент
02.07.21 19:10 "Отряды самообороны Беларуси" пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке – Президент Президент
02.07.21 19:08 Лукашенко: задержаны Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались Президент
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Общество
03 июля 2021, 07:00

Картина дня: вручение госнаград, МАРТ о новациях закона о торговле и цветовые коды погоды

ВЧЕРА

Картина дня. 2 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция, сообщил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий.

Фото из архива
Фото из архива

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил сотрудникам милиции и военнослужащим госнаграды и погоны полковника.

Фото МВД
Фото МВД

Для участия делегации Беларуси в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене не созданы нужные условия. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Делегация Национального собрания Беларуси в Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимает участие в заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в рамках 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе - мае увеличили экспорт продукции в Россию более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак рассказала о новациях, предусмотренных новой редакцией закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Магазины должны соблюдать требования к формату указания стоимости товаров и скидок на ценниках.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси придают большое значение безопасности БелАЭС - руководитель экспертной группы МАГАТЭ.

Беларусь и Казахстан увеличат частоту авиарейсов между двумя странами, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

ИНТЕРВЬЮ: Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1118 пациентов с COVID-19, выписаны 1144.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни.

Студенты и сотрудники БГУ приняли участие в митинге "Беларусь помнит".

В Сенно ткут пятиметровый рушник-оберег, который создают сотни людей.

Цветовые коды погодных явлений утверждены в Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3-4 июля

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В Минске возле Дворца спорта 3 июля пройдет программа "Мая краіна - Беларусь".

Концертная программа "Гімн - гонар Беларусі" запланирована 3 июля на площадке Верхнего города. Выступят как народные коллективы, так и звезды белорусской эстрады.

В Минске около стелы "Минск - город-герой" 3 июля выступит "Хор Турецкого". А в 21.00 начнется праздничная концертная программа "Споем гимн вместе", где примут участие звезды белорусской эстрады, творческие коллективы страны, хедлайнер из России.

В Минске Министерство обороны Беларуси на семи районных площадках 3 июля организует выставку военной техники.

В Минске 3 июля в 23.00 запустят фейерверк в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".

Конкурс "Автоледи-2021" пройдет 3 июля в Бобруйске.

В могилевском парке Подниколье 3 июля состоится большой детский праздник "Улыбнись, планета! В Могилеве - лето!"

XV Фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости, пройдет 3-4 июля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны.

Около 500 любителей бега поучаствуют 4 июля в Брестском полумарафоне.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

4 июля

В Республике Беларусь - День работников водного транспорта.

135 лет назад родилась Астахова Анна Михайловна, русский фольклорист, доктор филологических наук (1944). За время экспедиционной работы в Карелии, на Пинеге, Мезени и Печоре, в Поморье и Сибири, в Московской и Ленинградской областях собрала свыше 10 тысяч народных поэтических произведений. При изучении происхождения и истории героического эпоса обращалась к белорусскому фольклору. Исследовала белорусский сказочный эпос. Умерла в 1971 году.

5 июля

120 лет назад родился Вараксин Владимир Николаевич, белорусский архитектор, педагог, заслуженный строитель Беларуси (1967). В 1934 году окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства. С 1952 года преподавал в БПИ, в 1971-1975 годах заведовал кафедрой Брестского инженерно-строительного института. Основные работы: в Минске - здания Республиканского дворца пионеров и школьников, ЦК КПБ, Белорусского института народного хозяйства, жилые дома, педтехникум в Кричеве, кинотеатр "Родина" в Могилеве и др. Умер в 1980 году.

115 лет назад родился Муллер Константин Александрович (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский и российский балетмейстер, артист балета, заслуженный деятель искусств Беларуси (1956). В 1926 году окончил Ленинградское хореографическое училище. Работал в российских театрах. С 1937 года в Государственном театре оперы и балета Беларуси (в 1946-1960 годах главный балетмейстер). Среди лучших партий: Вацлав ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Базиль ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др. Балетмейстер постановок "Князь-озеро" В.Золотарева, "Соловей" М.Крошнера, "Подставная невеста" Г.Вагнера и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1950). Умер в 1993 году.

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