Картина дня: вручение госнаград медикам, загрузка топлива на БелАЭС и рост ЗВР

ВЧЕРА

Картина дня. 7 августа

Медики в период борьбы с коронавирусом, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград. Экономить на расходах на медицинские цели нельзя, считает глава государства. Пандемия в мире является не просто распространением какой-то болезни, а политической и экономической войной, отметил Президент. Александр Лукашенко готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу.

Александр Лукашенко

Народным врачом Беларуси стал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград. Игорь Карпов считает эту награду результатом коллективного труда всех медицинских работников в период пандемии COVID-19.

За время работы в пандемию белорусские врачи испытали массу эмоций: и горечь потерь, и радость побед, но никогда - чувства паники и ощущения, что их бросили. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник во время встречи Президента с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград.

В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%.

Белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Такое мнение высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев на участке для голосования №4 в Несвиже.

Белорусы сегодня должны сплотиться перед лицом тех вызовов и угроз, которые существуют в мире и вокруг страны, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он принял участие в досрочном голосовании на избирательном участке №2 в средней школе №32 Минска.

Игорь Сергеенко

За обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя события, происходящие в стране.

Генпрокуратура напоминает об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации.

Проект по альтернативному подсчету голосов нацелен на девальвацию официальных результатов выборов, чтобы организовать массовые беспорядки. Об этом заявила в видеообращении председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Фото из архива

Министр иностранных дел Владимир Макей принял временного поверенного в делах США в Беларуси Джеффри Джука. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений.

Постановлением Совета Министров и Национального банка от 5 августа 2020 года №464/17 назначен представитель государства в органах управления нескольких банков. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд.

Когда бизнес, госпредприятия и власть объединяют общие цели, механизмы работы и сотрудничества, то это позволяет обеспечить равномерное развитие всех регионов Минской области, повысить уровень зарплат и улучшить условия жизни населения. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года, сообщил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово развивать сотрудничество с Беларусью, заявил директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ Хуан Вэй.

Доля исполнения заключенных сторонами медиативных соглашений близка к 90%. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела практической медиации учебно-практического учреждения "Центр "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов Михаил Мацкевич.

Организации Национальной академии наук подписали контракты на поставку продукции за рубеж на сумму свыше $0,5 млрд на выставках, организованных благодаря совместному проекту с Белорусской торгово-промышленной палатой "Беларусь интеллектуальная". Об этом сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович.

Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году. Об этом сообщил директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой во время выставки "Беларусь интеллектуальная".

Во время выставки

Минздрав утвердил инструкцию о финансировании расходов на ЭКО из бюджета.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Гродно старинный и новый - репортаж из города, в котором хочется жить

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-9 августа

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В Беларуси по 8 августа пройдет досрочное голосование на президентских выборах (проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00). 9 августа состоится основной день голосования (с 8.00 до 20.00).

В парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" 8 августа пройдут соревнования "Гродненская ночная десятка". Старт главных забегов начнется в 22.00. Участников также ждет развлекательная программа, совместная фитнес-разминка и файер-шоу. До основного старта пройдут забеги на короткую дистанцию для всех желающих.

Минский зоопарк 9 августа в честь своего дня рождения проведет праздничную программу.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

9 августа

В Республике Беларусь - День строителя.

День Нагасаки.

Международный день коренных народов мира.

110 лет назад родилась Гениюш Лариса Антоновна (хутор Жлобовцы Волковысского р-на Гродненской обл.), белорусская писательница. Автор поэтического сборника "Ад родных ніў", поэмы "Маёй бабусі", стихов для детей и др. В 1937 году вместе с мужем выехала в Прагу, где активно включилась в жизнь белорусской эмиграции, некоторое время была секретарем БНР. В 1949 года приговорена к 25 годам исправительных работ в лагерях. В 1956 году была досрочно освобождена и вернулась на Гродненщину. Многие стихи поэтессы положены на музыку. О жизни и творчестве Л.Гениюш повествуют документальный и художественный фильмы "Венок терновый васильков" и "Птицы без гнезд". В 1990 году опубликована книга воспоминаний "Споведзь", где Лариса Гениюш одна из первых написала о жизни в сталинских лагерях. Умерла в 1983 году.

10 августа

80 лет назад родился Смехов Вениамин Борисович, российский актер. Снимался в фильмах "Служили два товарища", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Спираль" и др.

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